Tým od Vajgaru od začátku plnil roli favorita, k čemuž mu dopomohly i dvě rychlé trefy kapitána Votavy a Waníka během dvanácti minut. A hosté se v první půli prosadili ještě jednou zásluhou kanonýra Tomana. Po změně stran se skóre dlouho neměnilo, přestože hradečtí fotbalisté měli další vyložené šance, ale ty zužitkovat nedokázali. Mrzet je to nemuselo, přestože Dražice v závěru snížily. Zasloužené vítězství jistil v poslední minutě ještě střídající Strejček

„Vyšel nám úvod, rychle jsme dali dva góly a po půlhodině přidal Toman třetí. Věděli jsme, že domácí budou nakopávat dlouhé balony a snažit se to urvat standardkami, ale byli jsme na to připravení a povedlo se nám jejich snažení eliminovat. Ve druhé půli jsme hlavně dbali na to, abychom nedovolili Dražicím utkání zdramatizovat, jako se nám to stalo v souboji s Protivínem. Vytvořili jsme si šest skutečných tutovek, které se nám však nepovedlo proměnit. Domácí sice v 85. minutě po ojedinělém brejku snížili, ale my v poslední minutě pojistili vítězství čtvrtou trefou,“ zhodnotil střetnutí trenér vítězného hradeckého celku Roman Lukáč.

TJ Dražice – FK Jindřichův Hradec 1:4 (0:3)

Branky: 85. Tůma – 7. F. Votava, 12. Waník, 34. Toman, 90. Strejček. Rozhodčí: Dimitrov – Mach, Pečenka. ŽK: 1:1. Diváci: 123.

J. Hradec: Kovář – Fical, Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák (65. M. Völfel), Jaroš, Mischnik, F. Votava (75. Ježek), Waník (83. Fiža) – Toman (75. Strejček).