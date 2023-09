Ve vloženém kole krajského fotbalového přeboru potvrdil Olešník roli favorita a v Jankově zvítězil přesvědčivě 3:0.

Derby v krajském přeboru Jankov - Olešník vyznělo jasně pro hosty (v černém). | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Jak viděli derby trenéři obou týmů:

Ladislav Táborský (Jankov): "První poločas jsme ještě tak nějak zvládli, i když Olešník měl několik šancí, ale nevyužil je. My jsme si vypracovali jednu, soupeř však byl lepší. To určitě. Po změně stran už se převaha hostí projevila, i když dva góly jsme jim doslova darovali po našich hrubkách. Což byla škoda, i když si myslím, že by se kvalitní tým hostí prosadil i tak. Musíme uznat, že byl lepší a vyhrál zaslouženě. A cením si taky fair play přístupu ze strany Olešníku."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "S respektem k soupeři to v Jankově bylo o tom, kdy vstřelíme první branku. Domácí zalezli v deseti a my dobývali jejich obranu. Tři body se počítají a nula vzadu taky. Je třeba si ale uvědomit, že příště v Milevsku to bude úplně jiný zápas."