Jiskra se do probíhající sezony vydala jinou cestou, než bylo dlouhé roky zvykem. Na post kouče vedení angažovalo Karla Bicence, dlouholetého šéftrenéra třeboňské mládeže, který si prohodil místo s Petrem Skálou, s cílem zapracovat do týmu co nejvíce vlastních odchovanců. Žádné velké hráčské rošády jako v minulosti se tedy nekonaly.