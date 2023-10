Stadion Dynama na Střeleckém ostrově bude v pátek od 18 hodin dějištěm prvního ze dvou kvalifikačních zápasů o účast na mistrovství Evropy U21, ve kterém se česká Lvíčata střetnou s Walesem.

V nominaci české jednadvacítky je i Samuel Šigut z Dynama Č. Budějovice. | Foto: Deník/ fotbal.cz

Mladí čeští reprezentanti, kteří půjdou do zápasu s jasným cílem odčinit úvodní prohru z Islandu, se na jihu Čech připravují už od pondělí, kdy se tradičně sešli na Hluboké. „V týmu je pořád několik kluků, kteří tu s jednadvacítkou zažili úspěšné zápasy a chtěli bychom to přenést i na ty nové,“ uvedl na pondělním srazu kapitán týmu Václav Sejk, dle něhož domácí prostředí znovu může hrát v kvalifikaci podstatnou roli.

Zápas na Islandu se české jednadvacítce nepovedl, rozhodující gól inkasovali v nastaveném čase. „Dopadlo to jinak, než jsme si přáli a chtěli. Musíme hledět dál a zabrat, jednoznačnou prioritou je teď zápas s Walesem, který chceme zvládnout za tři body,“ zdůraznil Sejk.

V nominaci na českobudějovický dvojzápas proti Walesu a Dánsku má své zastoupení i domácí Dynamo, protože pozvánku dostal i záložník Samuel Šigut, jenž do Č. Budějovic letos v září přestoupil z Opavy. „Z nabídky z Budějovic jsem byl nadšený, v mé kariéře je to obrovský posun a splněný klukovský sen,“ v rozhovoru pro Deník jižní Čechy si pochvaloval dvacetiletý záložník, jenž už ve svém třetím startu za Dynamo dal svůj první ligový gól, který týmu zajistil bod ve Zlíně. „Nominaci do jednadvacítky jsem vůbec nečekal, o to větší radost mám,“ zářil Šigut, jenž se radostnou zprávu dozvěděl přímo od trenéra. „Zazvonil mi telefon, neznámé číslo a byl to právě pan Suchopárek,“ líčil s úsměvem.

Šigut reprezentoval už za dvacítku, v jejímž dresu odehrát šest zápasů a střelecky se prosadil při výhře 3:0 nad Portugalskem v Opavě, odkud do Dynama přišel. „Hrát se jak teď proti Walesu, tak i v úterý s Dánskem bude tady v Budějovicích, což je skvělé, a dostanu-li šanci, budu za každou minutu na hřišti velice rád,“ uvedl ve zmíněném rozhovoru pro náš list.

Mistrovství Evropy pro rok 2025 se bude hrát na Slovensku, které tudíž má účast na turnaji jistou. Z kvalifikace postoupí patnáct týmů: přímo vítězové devíti kvalifikačních skupin a tři nejlepší týmy z druhých míst. Dalších šest mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají standardním vyřazovacím způsobem o poslední tři volné pozice.

V Č. Budějovicích se české jednadvacítce tradičně daří. V minulém kvalifikačním cyklu tu mladí Češi odehráli většinu domácích utkání, vítězně tu zvládli duely proti Slovinsku, Albánii a Kosovu a uspěli i v loňské barážové odvetě s Islandem. Na podporu plných ochozů Střeleckého ostrova budou svěřenci trenéra Jana Suchopárka spoléhat i tentokrát.

Lístky na budějovické zápasy s Walesem a Dánskem jsou v prodeji za 250 a 150 Kč na www.ticketportal.cz.