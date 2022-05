Pět gólů v jednom zápase, to už je pořádný počin. „Mezi dospělými se mi to ještě nikdy nepodařilo. Možná někdy ve starším dorostu,“ pátrá v paměti.

Utkání v Loučovicích bylo od začátku zcela v režii roudenské rezervy a nakonec z toho byla pořádná demolice. „Přistoupili jsme k zápasu velice zodpovědně. Chceme celou soutěž vyhrát a soupeře jsme od začátku přehrávali. Padalo nám to tam pořádně. První gól jsme dali hned po třiceti vteřinách a za pouhou minutu pak druhý. Jsme rádi, že nám celé utkání takhle vyšlo,“ pochvaloval si.

Pět nastřílených gólů nemohl pochopitelně ujít také pozornosti spoluhráčů. „Něco do kasy dávat budu a pak přidám i na dokopnou,“ nijak se nezdráhá.

Ve střelecké tabulce skupiny A 1. B třídy je Wohlgemuth aktuálně s jednadvaceti góly na čtvrté příčce. „Abych se přiznal, tak jsem se na to ještě nedíval. Hlavní je pro mě týmový úspěch. Chtěli bychom postoupit, ale to závisí také na našem áčku, které bojuje o první místo v 1. A třídě. Věříme, že kluci postoupí do krajského přeboru a my se s béčkem také posuneme výš,“ přeje si.

V prvním týmu Roudného nadějný mladík tolik příležitostí nedostává. „Na mých postech je velká kvalita, takže za áčko jsem toho moc neodehrál. Ale jsem rád, že mohu pravidelně nastupovat za béčko. Tam dostávám hodně prostoru,“ chválí si.

Jeho otec Martin býval ortodoxním stoperem a na jiném postu prakticky nenastupoval. V nejvyšší soutěži odehrál v dresu českobudějovického Dynama 117 zápasů, ve který dal šest gólů. Jeho mladší syn se z hlediska pozice v sestavě nepotatil. „Hraji většinou v útoku a někdy v záloze. Tátovy zápasy si skoro nepamatuji. Byl jsem ještě malý. Ale samozřejmě o nich vím. Ještě v patnácti letech jsem hrával také stopera. Až pak mě trenéři posunuli dopředu, kde mi to vyhovuje víc než v obraně,“ připouští.

Stejně jako jeho otec, tak i Lukáš Wohlgemuth začínal fotbalovou kariéru v Dynamu. „Byl jsem tam až do mladšího dorostu. Mrzelo mě, že jsem musel odejít. Měli jsme tam skvělou partu. Ale poslední roky už jsem tolik nehrával a chybělo mi herní vytížení,“ vysvětluje. „Ale přišel jsem do Roudného, kde jsem poznal zase nové lidi. Hned po mém příchodu jsme vyhráli krajský přebor dorostu. Jsem v klubu už čtvrtou sezonu a nemohu si stěžovat. Jsou tady výborní trenéři, zázemí i kamarádi v týmu,“ chválí si.