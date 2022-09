Pět gólů v jednom utkání, navíc v nejvyšší krajské soutěži, to už je pořádný počin. „Nikdy předtím se mi to nepovedlo. Jednou jsem v dorostu nastřílel čtyři góly, ale to byla spíš výjimka. Pět gólů jsem v jednom utkání nedal nikdy. Ale tentokrát mi to tam napadalo. Povede se to asi jednou za život,“ směje se úspěšný ostrostřelec.

Přitom Osek patří k předním týmům přeboru. „Měli trošku problém v brance, kde měli mladého kluka. Bylo na něm vidět, že není rozchytaný a dva góly nás doslova daroval. S hosty to samozřejmě zahýbalo a nám tam naopak spadlo všechno, do čeho jsme kopli,“ vrací se k mimořádně vydařenému zápasu.

Jeho pět gólů prý nebylo nic zase až tak složitého. „Ale jeden, to byla životní trefa. Asi pět metrů za vápnem jsem to trefil přesně do šibenice. To se povedlo,“ spokojeně se usmívá hráč, který přitom nehraje přímo v útoku. „Zápas jsem odehrál na kraji zálohy. Byl jsem ve správný čas na správném místě. Byl to můj den,“ měl radost z vysokého vítězství i svých branek.

Pět gólů v jednom utkání mělo samozřejmě pořádný ohlas mezi spoluhráči. „Kluci hned hlásili, že to budu mít drahé,“ směje se. „Určitě dodám nějaká piva do týmové lednice v kabině a také dám peníze do kasy. To k tomu patří. Taková věc se povede jednou za život,“ staví se čelem ke svým nastalým povinnostem vůči týmu.

Pětigólový střelecký koncert katapultoval Dumbrovského do čela střelecké tabulky krajského přeboru, kde je spolu s Adamem Petrem z Protivína. „Koukal jsem na to. Adam je můj kamarád. Uvidíme, jak to půjde dál,“ nechce slibovat další střelecké hody.

O víkendu to nakonec byla z jeho strany doslova gólová nenasytnost, protože v neděli přidal další tři trefy za týnské béčko proti Kolodějům (6:3). „Byli jsme domluveni dopředu, že půjdu za béčko. S Kolodějemi je to derby a navíc jsem se vsadil se spoluhráčem, že nastřílím hattrick,“ říká.

Sázku se mu po třech vstřelených gólech podařilo vyhrát. „Mám u něj basu piv,“ směje se. „Osm gólů za víkend, to už se mi nepovede ani nikdy,“ je si vědom.

Dumbrovský je odchovancem týnského fotbalu, ale už jako mladší žák zamířil do Táborska. „Nejprve jsem tam byl na střídavé starty, potom na hostování a nakonec na přestup. Zahrál jsem si za Táborsko dorosteneckou ligu a krátce jsem nakoukl i do áčka. Nastoupil jsem jednou v přáteláku proti Dynamu. I když to byla jenom příprava, tak to pro mě byla dobrá zkušenost,“ chválí si.

Z Táborska se ale před sezonou vrátil do svého mateřského klubu. „Loni jsem odmaturoval, dostal jsem se do Prahy na vysokou školu a bylo by složité dojíždět na tréninky. Kvůli škole jsem v Táborsku skončilo. V Týně jsem ale spokojený. Hlavně se chceme udržet na vítězné vlně. Hrát v klidném středu tabulky a klidně i výš. Hlavně se chceme vyhnout záchranářským bojům,“ deklaruje cíle svého týmu pro zbytek sezony.

