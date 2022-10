Průběh zápasu byl i dle výsledku celkem jednoznačný. „Netolice byly možná trochu slabší soupeř, ale pro nás to byl zápas jako každý jiný. Důležité bylo, že jsme vyhráli. Výsledek 5:0 hovoří jasně. Víc bych to asi nechtěl komentovat,“ vrátil se k sobotní jednoznačné výhře.

Dát čtyři góly v jednom utkání, to se mu zatím nepodařilo. „Čtyři góly jsem dal za VŠTE ve finále Zaměstnanecké ligy na Složišti, ale to se hrálo na půlku hřiště, takže se to nedá úplně počítat. Povedly se mi předtím nějaké hattricky, ale čtyři góly nikdy,“ přikývne.

Ohlas měla prý jeho kanonáda větší v okolí než přímo v týmu. „Většina mých gólů padla po týmových akcích, takže jsme to brali především jako kolektivní vítězství. Pouze jeden jsem dal po individuální akci, která se mi docela povedla, a musím říct, že se mi líbila,“ přizná.

S příspěvkem do týmové kasy počítá. „To určitě, ale radši jsem se pokladníka neptal, kolik mě to bude stát,“ směje se. „Větší ohlas než v týmu to mělo mezi ostatními, když si přečetli, že jsem dal čtyři góly,“ dodá.

Navrátil má letos na svém kontě zatím celkem pět branek. Tato statistika je ale také hodně ovlivněna faktem, že byl po červené kartě v duelu se Strunkovicemi na čtyři utkání v trestu a doma nastoupil letos teprve podruhé. „Na tabulku střelců celé soutěže jsem se teď podíval poprvé. Jsme tam vepředu s Viktorem Kadlecem, což je jeden z nejlepších spoluhráčů, se kterými jsem kdy hrával. Určitě spolu nebudeme soupeřit o nejlepšího střelce. Naopak. Hlavní je, abychom vyhrávali a splnili náš cíl, kterým je postup do krajského přeboru,“ zdůrazní.

Jak už mladý útočník naznačil, v Roudném hodně stojí o postup do krajského přeboru. „O ničem jiném nepřemýšlíme a uděláme maximum, abychom do kraje postoupili,“ zopakuje.

Jenže vstup do sezony Malši moc nevyšel. „Hned v prvním kole jsme remizovali ve Čkyni a ve druhém prohráli se Strunkovicemi 0:1, když jsme hráli od pětadvacáté minuty o deseti a deset minut před koncem jsem byl vyloučen i já, takže jsme dohrávali pouze v devíti. Od té doby ale sbíráme body. Remizovali jsme jenom ve Vodňanech, jinak vyhráváme a chtěli bychom vyhrát všechny zápasy až do konce podzimu,“ přeje si Navrátil, jenž za největšího soupeři v boji o první příčku považuje Strunkovice. „Ale nebezpečné jsou i Mirovice a Vodňany,“ doplní.

Filip Navrátil je odchovancem českobudějovické Lokomotivy, který strávil mládežnické roky v Dynamu. „Hrával jsem dorosteneckou i juniorskou ligu. To byly zápasy proti béčkům ligových týmů a velice rád na to vzpomínám,“ neskrývá. Poté se vrátil na půl roku do svého mateřského klubu v Suchém Vrbném. „Jenže jsem si zranil koleno a byl jsem osm měsíců bez fotbalu. V té době mě oslovila Třeboň. Sice jsem jim říkal, že kupují zraněného hráče, ale nakonec to klaplo a rok jsem tam odehrál. Poté jsem se domluvil s Marcelem Tomáškem, který mě trénoval už v Dynamu, že půjdu za ním do Roudného. A jsem zde maximálně spokojený. Našel jsem tady perfektní partu a super kamarády,“ chválí si.

Zdroj: Deník