Mladého útočníka teorie o možném ovlivnění zápasu namíchly. „Je to pro mě nepochopitelné,“ kroutí hlavou. „Vždycky všude jezdíme vyhrát,“ zdůrazní. „Zápas v Prachaticích se nám povedl. Dařilo se nám a bylo to z naší strany povedené utkání. A to nám chyběl David Lafata a někteří další hráči, takže do hry musel i náš trenér Roman Chlumecký,“ dodává.