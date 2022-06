Duel se soupeřem ze Šumavy ale ani zdaleka nebyl tak jednoznačný, jak napovídá konečný výsledek. První půle totiž skončila bez branek. „Nečekal jsem to. Chtěli jsme být hodně aktivní, což se nám v prvním poločase dařilo, ale nevedlo se nám zakončení. Až po přestávce se to zlomilo,“ říká Vlk, jenž sledoval větší část zápasu ze střídačky a do hry naskočil až v 66. minutě. „Vracím se po zranění. V únoru jsem si v zimní přípravě přetrhl vazy v kotníku a od té doby jsem tři měsíce pořádně nehrál,“ vysvětluje.