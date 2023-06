KANONÝR DENÍKU: Podržel svůj tým v ten pravý okamžik. Tomáš Dubský (21 let) hattrickem prakticky zařídil fotbalistům SK Čtyři Dvory nesmírně důležitou výhru nad Mladou Vožicí 3:1, která pro ně znamená téměř jistou záchranu v 1. A třídě.

Tomáš Dubský (vlevo) zaznamenal v utkání proti Mladé Vožici hattrick. | Foto: Deník

Čtyrák předtím prohrál pět zápasů v řadě a nebezpečně se přiblížil pásmu sestupu. To stálo místo trenéra Roberta Čepičku, kterého nahradil na lavičce předseda klubu Zdeněk Kuna. „Byl to opravdu důležitý zápas. Kdybychom ho nezvládli, tak bychom to pak měli hodně těžké,“ byl si Dubský vědom.

Skóre otevřel po půlhodině hry. „Bylo to po kombinační akci. Dostal jsem přihrávku od brankové čáry a sklepával jsem to skoro do prázdné,“ popisuje svou první trefu.

Krátce po přestávce soupeř Kuklou vyrovnal, ale sám Dubský dalšími dvěma góly strhl vítězství na stranu týmu z českobudějovického sídliště. „Druhý gól se hodně podobal tomu prvnímu. Jenom to bylo složitější v tom, že jsem měl obránce na zádech. Třetí padl po nákopu z naší poloviny, kdy jsem šel sám na branku a povedlo se mi prostřelit gólmana,“ přiblížil svůj hattrick.

Na podobný střelecký kousek čekal hodně dlouho. „Hattrick jsem dal naposledy na podzim roku 2021,“ zapátrá v paměti a hned také připomene, že tři branky v jednom utkání nezůstaly stranou pozornosti jeho spoluhráčů. „Hned přiběhli a dával jsem příspěvek do kasy. A nebyl zrovna malý,“ s úsměvem dodá.

V Plané fotbal kvete. Měli bychom ale být v tabulce výš, namítne kouč Jan Pintér

V letošní sezoně má Dubský na kontě dvanáct gólů. „Není to bilance, se kterou bych byl zrovna spokojený. Gólů dávám víc, ale moc se mi letos nedařilo. Spokojený nejsem a snad jsem se od tohoto zápasu zase střelecky odrazil,“ věří.

Jeho tým by měl být v soutěži prakticky zachráněn, ale důvod k nějakému jásání to není. „Nehráli jsme dobře celou sezonu. Kádr prošel změnami, někdo odešel, někdo přišel, ale celá sezona byla špatná. Naštěstí jsme alespoň nespadli,“ oddechne si, i když definitivní jistotu ještě Čtyři Dvory nemají.

Dubský je odchovancem českobudějovického SKP a v patnácti letech zamířil do mladšího dorostu Čtyř Dvorů. „Ve Čtyráku jsem spokojen,“ ujistí. Jedním dechem ale dodá, že by ho lákala i vyšší soutěž. „Vzhledem k mému zaměstnání to nebude lehké, ale minimálně do krajského přeboru bych se podívat chtěl,“ naznačí, co by ho do budoucna lákalo.