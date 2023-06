Zatímco Ledeničtí jsou tři kola před koncem soutěže na poklidném čtvrtém místě tabulky, Sedlec je předposlední. A rozdíl ve kvalitě obou soupeřů se musel na hřišti projevit. „Zase tak jednoznačné to ale nebylo,“ namítne Maxa. „Sice jsme dali gól hned ve čtvrté minutě, ale pak jsme se přizpůsobili hře hostí. Oni jenom stáli v bloku a bránili. Až do poločasu jsme se nedokázali prosadit. Až po přestávce jsme změnili náš herní styl a napadalo nám to tam,“ popsal průběh zápasu.

Právě on otevřel už ve čtvrté minutě skóre. „Bylo to po centru ze strany, který gólman vyrazil a já jsem jenom vrátil míč do branky,“ konstatuje. Další tři trefy přidal po změně stran. „Při rohu jsme se domluvili s Martinem Pytlíkem, že mi sklepne míč pod sebe na penaltu a povedlo se mi to nártem trefit. Při třetím jsem dostal přihrávku mezi stopery, udělal jsem kličku i gólmanovi a pak jsem to dal i trochu se štěstím od tyče do branky. Čtvrtý gól jsem dával po přihrávce od Kuby Čermáka, šel jsem sám na branku a dával jsem to na zadní tyč. Tenhle gól byl ale připsán Kubovi,“ přibližuje své čtyřgólové vystoupení.

V tabulce střelců skupiny A 1. B třídy se Maxa posunul se šestadvaceti góly na druhé místo o jedinou branku za Jana Šebelku ze Zlaté Koruny. „Musím přiznat, že jsem tabulku střelců začal sledovat. Tolik gólů jsem nikdy nedal,“ směje se. „Zlatka je rozjetá a hraje ještě s posledními dvěma celky tabulky Sedlecem a Velešínem. Na první místo to tak asi nebude, ale na bedně bych se udržet chtěl,“ přiznává.

Ledenice jsou v tabulce v naprostém klidu a fotbal si užívají. „Všechno se teď dobře sešlo. Trenér nás kvalitně připravuje na jednotlivé soupeře. Na úterní tréninky nás chodí trochu méně, ale na čtvrteční bývá dvanáct i patnáct lidí. Všechno do sebe zapadá a máme z fotbalu radost,“ neskrývá.

Tomáš Maxa začínal s fotbalem v Chlumu u Třeboně, zahrál si i v Jindřichově Hradci a do mladšího dorostu odešel do českobudějovického Dynama, kde okusil dorosteneckou ligu. Přes českobudějovickou Lokomotivu zamířil do Třeboně do divize. „Bylo to poté, kdy Třeboň spadla z České ligy. Byla tam perfektní parta a od starších spoluhráčů jsem nabral spoustu zkušeností,“ vzpomíná.

V Rakousku si dvakrát vyzkoušel zahraniční angažmá, rád připomene také působení v Klikově. Teď je spokojený v Ledenicích. „Bydlím kousek odtud, práce mám dost a fotbal hraji už hlavně pro radost,“ uzavírá Kanonýr Deníku.