Planá vedla už 2:0, soupeř snižoval až v 77. minutě Holým. „Naše vedení mohlo být jednoznačnější. Já sám jsem mohl přidat další góly, ale zazmatkoval jsem v zakončení. Kdybych své šance proměnil, tak byl závěr zápasu klidnější. Takhle jsme zbytečně bránili nejtěsnější náskok,“ vrací se k průběhu zápasu.

První gól dal plánský forvard hlavou. „Bylo to po centru Lacka ze strany. Zůstal jsem ve vápně nehlídaný a dával jsem to hlavou brankáři do protipohybu,“ popisuje svou první branku. „Při druhé jsem získal odražený balon, šel jsem z úhlu na brankáře, oběhl jsem ho a z docela hodně velkého úhlu jsem to dal do branky.“

Zápasy SK Planá se jen málokdy odehrávají v klidu, ale okresní derby s Novou Vsí má ještě větší náboj. „S Novou Vsí to bývá vždycky těžký a celkem vyhrocený zápas. Bylo tomu tak i tentokrát,“ s úsměvem potvrzuje Šteyer.

Jemu se letos střelecky nedaří tolik, jako býval zvyklý. Na pažbě má zatím pouze čtyři zářezy. „Dal jsem gól hned v prvním utkání v Blatné, které jsme ale 1:5 prohráli. Pak dlouho nic. Navíc jsem čtyři zápasy musel vynechat kvůli práci. Aspoň, že teď na konci mi tam něco spadlo,“ říká.

Planá by se na jaře především chtěla vyhnout bojům o záchranu. „Určitě bychom chtěli hrát někde výš ve středu tabulky. Tým na to máme,“ je přesvědčen.

Petr Šteyer začínal s fotbalem na Dobré Vodě, ale pak vystřídal řadu klubů. „Často jsme se stěhovali, takže jsem hrál v Kamenném Újezdu, na SKP nebo v Olešníku,“ vypočítává. Do Plané zamířil z Dobré Vody. „Když sestoupila z první A třídy, tak mě oslovili bráchové Pintérové. Chtěl jsem hrát vyšší soutěž a v Plané jsem spokojen,“ nelituje, že zamířil do obce proslavené letištěm.

