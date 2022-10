Čtvrtá letošní domácí výhra mládských fotbalistů se přitom nerodila vůbec lehce. „Nebyl to vůbec jednoznačný zápas. V první půli branka nepadla, ale hosté byli lepší a z naší strany to nebyl moc dobrý výkon. Po přestávce dalo Větřní gól a bylo jasné, že musíme přidat, pokud chceme uspět. To se nám povedlo a nakonec se utkání rozlousklo v náš prospěch,“ vrací se k vítěznému zápasu.