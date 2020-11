Boršovská fkta a skóre? Jsou to ohromující čísla. 25:12. „Chodím na Kleť,“ vypráví se širokým úsměvem na tváři fotbalista, který si zahrál první ligu v ČR (Dynamo ČB, Příbram), na Slovensku (Nitra) i v Polsku (Odra).

V nejvyšších soutěžích nastřádal 124 zápasů a nastřílel v nich 13 gólů. V rozehrané sezoně už se trefil pětkrát. A proč na Kleť? „Musíte se protáhnout, musíte si zasportovat, je třeba, aby se člověk o sebe neustále staral,“ nabízí recept dalším fotbalistů z krajských a okresních soutěží. „Ráno jsem vyrážel z mlhy, tady na Kleti je nádherné sluníčko,“ užíval si modré oblohy a podzimní krajiny. Při pohledu na nebe vytáhl Gruber zajímavý příměr. „Modrá obloha jako v Itálii.“

Fotbalově Boršov rozdává radost. „Bohužel, nám to stopl stav, který teď je. Fotbal pro mě je součástí kondice, péče o tělo, dokud to jde, hraju rád, sport mi dál přináší radost.“ V rubrice Kanonýr víkendu nemohl snad ani být lepší střelec. „Mám z každého gólu ohromnou radost. Je to koření fotbalu,“ říká. Pomýšlí Boršovští z prvního místa ve skupině na postup do I. A třídy? Pokud bude hrát Jan Gruber, může se to podařit. „Nějaké góly jsem dal, nějaké asistence jsem si připsal, ale hlavně si na fotbal chodím vyčistit hlavu,“ popisuje technicky výborně vybavený fotbalista.

„Jsme první díky stylu, který hrajeme. Hodně bráníme, chodíme do brejků, v této soutěži to ještě stačí,“ usmívá se. „Přímo postupový cíl nemáme. Chceme hrát na hezkém trávníku, mít radost z fotbalu. Hlavně abychom zase začali hrát.“