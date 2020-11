Netušil, že bude hrát v útoku, přesto je kanonýrem. V Ondrášovka krajském přeboru nasázel Martin Popelka v dresu Jankova 5 gólů.

Martin Popelka hraje v dresu Jankova výborně | Foto: Foto: Deník

Pak se soutěž ze známých důvodů uzavřela. „Před začátkem sezony jsem neměl tušení, že budu hrát v útoku,“ říká s úsměvem na tváři. Na nový post si musel postupně zvykat. „V dosavadní kariéře jsem vždy hrál v defenzivě,“ vysvětluje. Z tohoto pohledu je s pěti góly moc spokojený. „Sám vím, že jich mohlo být i víc.“

Jankov hrál výborně. Deník tento tým už před sezonou pasoval do role štiky krajské soutěže. Všechny týmy si před sezonou dávají cíle. „Chtěli jsme hrát v horní polovině tabulky, a předvádět líbivý fotbal, to se ne vždy dařilo,“ popisuje aktuální pozici Jankova v tabulce. „Třetí místo je pro nás příjemné překvapení, nicméně mě mrzí několik ztrát bodů, díky kterým jsme mohli být ještě výš. Například doma s Osekem.“

Právě v tomto utkání (0:0) nedal gól nikdo. „Hráli jsme třicet minut přesilovku, uhráli jsme jen bod.“

V Protivíně Jankov vyhrál 4:0. Popelka se trefil dvakrát. Měl šanci na hattrick? „Ještě se mi tři góly prozatím nikdy vstřelit nepodařilo, o to víc mě to mrzelo v tomto zápase, protože šance určitě byla. Hlavní ale byl týmový výkon a výsledek, se kterým jsem samozřejmě spokojený.

I jako bek uměl dávat góly.

V divizi (2016-2017) doma s Aritmou Jankov prohrával 0:2. Martin Popelka dal krásný gól a Jihočeši dokázali výsledek otočit: 3:2.

Týmy teď nehrají. Ani netrénují. „A mě momentálně skolila viróza, takže se spíš snažím, abych něco nepřibral,“ usmívá se čtyřiadvacetiletý bývalý hráč SKP.

„V rámci možností posiluju, běhám, ale samozřejmě to zcela nenahradí kvalitní tréninky s týmem.“

Sport zastavila pandemie onemocnění Covid-19. „Tato doba je těžká pro všechny fotbalové týmy.“

Martin Popelka za sebe a své spoluhráče říká: „Byli jsme zvyklí na pravidelný pohyb, na režim, hráli jsme pro radost a ze dne na den je konec. Fotbal chybí nejen nám, ale i všem fotbalovým fanouškům. Věřím, že se situace co nejdřív uklidní a my budeme moci zase v klidu začít trénovat a dělat to, co nás baví.“