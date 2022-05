Klíčový první gól dali v utkání domácí. „V první půli jsme docela tlačili a naše první branka byla hodně důležitá. Po přestávce jsme dali po soupeřově chybě ještě jeden a tím jsme zápas nasměrovali k našemu vítězství. Moje další dva góly, to už byla jenom taková třešnička na dortu,“ usmívá se.

Oba své dva góly dal shodně hlavou v rozpětí pouhé minuty. „Byly oba skoro stejné. Pokaždé mi na ně centroval Honza Kovačič a dával jsem to hlavou do prakticky odkryté branky,“ vrací se ke svým zásahům do černého. Skórovat hlavou pro Sládka není nic nového. „V této sezoně jsem dal devět gólů a z toho pět bylo hlavou, takže více než polovina,“ přikývne.

KANONÝR DENÍKU: Aleš Prokop i celý Kamenný Újezd se těší na šlágr v Roudném

Derby bylo jako už tradičně hodně vypjaté a nemohlo se obejít bez emocí. „Je fakt, že fanklub Jankova tentokrát nebyl tak početný, jako bývá. Atmosféra ale byla výborná. A hlavně po zápase u nás v kabině a pak v hospodě,“ směje se.

Sládek nastupuje v sestavě Rudolfova většinou jako hrotový útočník. „Některá utkání jsem ale odehrál také na pravé záloze,“ doplní. Tabulku střelců krajského přeboru sleduje. „Ale zpovzdálí,“ dodá se smíchem. „Špička má mnohem více gólů,“ připomene svou osmibrankovou ztrátu na čelo střelecké tabulky.

SK Rudolfov je na pátém místě přeboru a hraje naprosto v pohodě v klidném středu tabulky. „Jsme naprosto v klidu,“ souhlasí. „Chtěli bychom navázat na vydařený podzim, kdy se nám dařilo.“ Mužstvo kolem svého dlouholetého lídra Radima Pouzara bylo silné vždycky především na svém domácím stadionu. „To platí i nadále,“ doplní Sládek. „Doma jsme silnější. Soupeři vždycky nadávají, že máme malé a hrbolaté hřiště. Nám však vyhovuje. Ale letos jsme se zlepšili i venku. Je to dobrá sezona,“ chválí si.

Marek Sládek je rudolfovským odchovancem a nikdy v kariéře ještě nehrál za jiný klub. „Na Perštátě jsem začínal v šesti letech v přípravce. Bydleli jsme tam a chodil jsem tam ještě na základní školu. Pak jsem se přestěhoval dolů do Budějovic, ale klubu jsem zůstal věrný a jsem tam spokojený,“ uzavírá.

Zdroj: Deník