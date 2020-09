Zaměstnanecká liga je fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Na družstva, která se umístí na medailových pozicích, čekají atraktivní ceny.

Kolik máte ve svém týmu hráčů, kteří se aktivně věnují fotbalu? Na jaké úrovni na jihu Čech hrají?

Všichni buď hrají, nebo hráli. Někdo kraj, někdo okres. Máme to různé.

Jakou soutěž hrajete vy?

Teď hraju za Březnici okresní přebor.

Byl o účast v Zaměstnanecké lize Deníku takový zájem, že jste museli vybírat, dělali jste třeba i konkurz?

Konkurz ne, pár kluků jsem měl v hlavě hned, jak jsem se o lize dozvěděl a ty jsme pak doplnili dalšími hráči. Naštěstí v Temelíně pracuje hodně lidí, je tedy určitě z čeho vybírat.

Budete mít na místě i fanoušky, rodinu, kolegy?

Budu rád, podpora je důležitá, takže snad ano.

Je pro vás motivace uspět, třeba i získat cenu, nebo jde spíš o zábavu a relax?

Jdeme si hlavně zahrát, ale samozřejmě nás případná výhra potěší, to je jasné.

Co s vámi může udělat publicita? Uvažovali jste o tom, že vlastně nehrajete za sebe, ale za firmu?

Na lehkou váhu to rozhodně nebereme. Od vedení žádné cíle na umístění nemáme, i tak k zápasům budeme přistupovat zodpovědně.

Jak se na účast týmu tváří vedení firmy?

Žádné zadání jsme od našeho vedení nedostali. Je to sport a my se určitě na hřišti budeme snažit podat co nejlepší výkon proti jakémukoli soupeři.

Bavíte se v kolektivu o fotbale? Nejvíc o české Fortuna: lize: Nebo o zahraničních ligách? Nebo třeba vyrážíte i na vesnický fotbal?

Vesnický fotbal přímo aktivně hraju, ligu sleduju v televizi. Hodně se zajímám o českou ligu, ale sleduju třeba i světové dění.

Sledujete vesnický fotbal na webu Deníku nebo v papírových novinách?

Ano, je fajn, že noviny a weby se věnují také amatérským soutěžím.

Sledujete na webu zamestnaneckaliga.cz konkurenční týmy? Víte, proti komu vlastně budete hrát? Na soupeře jsem se díval. Jejich kvalita se ukáže až na hřišti. My si jdeme hlavně zahrát a pobavit se.

Chystáte speciální taktiku?

Nějakou strategii před turnajem určitě vymyslíme.