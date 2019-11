Od malička velký sportovec, který nevynechal pomalu žádné sportovní odvětví, se k fotbalu propracoval až postupem své sportovní kariéry. „Je fakt, že jsem zkusil spoustu sportů a na prvním místě pro mne byla všestrannost. Postupem času začal fotbal zabírat čím dál tím více místa a když se náš nejmladší syn rozhodl pro fotbal, tak jsem se do tohoto sportu vrhnul nejvíce,“ uvedl Karel Nový.

Před deseti lety stál u tak trochu ojedinělého projektu, kdy dokázal propojit po mládežnické linii do té doby dva nesmiřitelné fotbalové rivaly Sokol Zdíkov a Sokol Stachy. „Rivalita nejen oddílů, ale i obcí, tehdy byla veliká. Ke spolupráci možná pomohlo to, že já nejsem rodilý Zdíkovák. Jsem z Kašperských Hor a do Zdíkova jsem se přiženil. Podobné to bylo i ve Stachách, kde tehdy vedl klub Milan Svoboda, který také nebyl místní, ale přišel z Prahy. Přišlo nám hloupé se přetahovat,protože dětí je málo, a tak jsme to upekli,“ vzpomíná Karel Nový na to, jak se dával dohromady projekt spolupráce, který stále žije a dokonce se před časem podařilo dát dohromady tým dorostu. „To, že se nepodařilo dorost udržet, nás strašně mrzí. Když dáváte úsilí do mladších a starších přípravek, mladších a starších žáků a najednou padl dorost, pak to nemá efekt v tom, že nepřijdou hráči do týmů mužů. Nyní trochu svítá na lepší časy. Od příštího roku asi budeme mít jen mladší žáky, ale starší bychom mohli překlopit do dorostu. A když dorostenecký věk v uvozovkách přežijí, tak to má smysl,“ doplňuje Karel Nový.

Trénování mládeže jej jako učitele naplňuje a bere ho jako poslání. „Vyzkoušel jsem si ve Zdíkově trénovat i muže, ale přístup některých hráčů k tréninku mě otrávil a rychle jsem se vrátil k dětem a moc mě to baví. To úsilí, které do trénování člověk vkládá, se pak vrací v tom, že děti pravidelně chodí na trénink. S rodiči o fotbale hodně mluvíme, vysvětlujeme jim, co a proč děláme a máme s nimi výborné vztahy. Funguje to, je zpětná vazba a pak to baví i trenéra,“ říká spokojeně Karel Nový.

Před lety založil mezinárodní halový turnaj O pohár Krále Šumavy. V současné době již musí zájemce i odmítat, aby se dal turnaj odehrát. „Zakládali jsme ho s Milanem Svobodou a letos bude šestý ročník. Mám obrovskou radost, jak to funguje a kluby si ho zařazují do svého kalendáře. Zůstáváme u kategorie starších přípravek a změnou je pouze to, že turnaj nyní děláme v Kašperských Horách, kde vyrostla krásná sportovní hala. Možná by si turnaj zasloužil i více týmů, ale po organizační stránce i po stránce zázemí jich více než osm nedáme,“ hovořil o zajímavém turnaji pro mladé fotbalisty zdíkovský trenér.

A co by Karel Nový popřál fotbalu jako takovému? „Na nejvyšší úrovni samozřejmě to, aby se reprezentaci konečně zase začalo dařit. Nyní postoupila na EURO, tak se snad blýská na lepší časy. Ale žijeme v amatérské úrovni a tady bych si přál, aby ti, kdo fotbal dělají u mládeže, aby se snažili to dělat společně a táhli za jeden provaz. Aby si nehrál každý klub na vlastním písečku, ale aby spolu všichni spolupracovali. V současné době nemá fotbal moc dobré jméno a je třeba, abychom se všichni snažili udělat fotbalové prostředí čisté,“ doplnil závěrem Karel Nový.