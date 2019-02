Prachaticko - Fotbalová A skupina I.A třídy měla na programu 9. kolo a týmy z našeho okresu za to vzaly.

Lhenice vezou výhru ze Semic. Vimperk porazil strakonický Junior a Lažišťští si zastříleli proti Vodňanům. Bez bodu zůstal jen prachatický Tatran.



Semice - Lhenice 2:3 (1:2). Branky: M. Nousek, 90. (PK) L. Zborník - 18. P. Prenner, 30. T. Tůma, 80. R. Iliev.



Premiéra u lhenického týmu trenérovi Ivo Čechovi vyšla výborně, „Peckáři“ pod jeho vedením vyhráli venku.



„Získali jsme krásné tři body s velmi těžkým soupeřem. Domácí mají kvalitní tým namixovaný ze zkušených hráčů a mladíků, vesměs prošlých píseckým fotbalem, což je na jejich fotbalovém projevu znát. Jsem u týmu první týden a některé hráče viděl až v pátek, takže jsme měli velmi málo prostoru nějaké věci, které bych chtěl v naší hře vidět, vyzkoušet a přenést do zápasu, ale začali jsme aktivně, dostali se v průběhu oboustranně kvalitního prvního poločasu do dvoubrankového vedení a hru víceméně kontrolovali. Až moc a úplně zbytečně jsme se ale věnovali řečnění, na tom musíme zapracovat, to nás vyvádí z koncentrace a možná i proto prakticky s hvizdem končícím poločas přišlo po ztrátě ve středu hřiště snížení na 1:2. Druhý poločas se domácí od 60. minuty začali více tlačit na naši polovinu, ale do větších šancí jsme je nepouštěli, navíc se nám povedlo opět odskočit na dvoubrankový rozdíl a vypadalo to na klidný závěr. Bohužel jsme v 89. minutě nesmyslně ve vápně zasmečovali, dovolili domácím snížit z penalty a zadělali na drama, které se ale nekonalo a my si to vítězství uhráli,“ komentoval duel lhenický trenér Ivo Čech.



Prachatice - Planá u ČB 1:2 (0:2). 62. (PK) K. Ryšánek -35. (PK) R. Lengyel, 44. J. Carda.



„Je to pořád stejné, dojeli jsme na neproměněné šance. V první půlhodině jsme jich měli několik, ale gól nedáme. Naopak přišla penalta proti nám a navíc jsme dostali gól do šatny. První poločas se nepovedl. Po změně stran jsme do soupeře bušili, snížili z penalty, ale další branku jsme již nedali, když kluci zahodili další šance. Nedá se nic dělat, musíme se připravit na derby ve Lhenicích,“ shrnul utkání prachatický trenér Lukáš Kubát.





Vimperk - Junior Strakonice 1:0 (1:0). 26. M. Šíp.



„V dalším domácím zápase ve Čkyni jsme přivítali hráče Strakonic, kteří ještě neprohráli a navíc mají ve svých řadách Honzu Zušťáka, který umí rozhodovat zápasy. Utkání jsme začali lépe a celý první poločas byli lepším týmem. Do vedení nás dostal Martin Šíp, který ze třiceti metrů dal za zeď gól na 1:0 pro nás z trestného kopu. Hráli jsme opravdu dobře a po přestávce jsme chtěli pokračovat v naší hře. Hosté ale pozměnili svoje rozestavení a nám to dělalo veliké problémy. Gól jsme ale nedostali a naopak jsme chodili do brejků a měli šance na navýšení našeho vedení. Žádný gól jsme již ale nedali, ale hlavně neinkasovali a tak zaslouženě vyhráli. Výborně zachytal Hrubý a hrála nám skvěle krajní záloha. Celý tým podal zodpovědný výkon a připisujeme si skvělé tři bodíky. Za týden se musíme pokusit urvat nějaký ten bodík ve Vodňanech,“ shrnul utkání vimperský trenér Michal Uhlík.



Lažiště - Vodňany 7:3 (5:2). 1. J. Pěsta, 17. L. Kunc vlastní, 25. J. Volmut, 27. J. Makoš, 28. a 49. T. Vokatý, 78. (PK) P. Ostadál - 23. a 36. J. Gažík, 80. F. Šťastný.



„Po minulém kole na Junioru jsme si v týdnu něco vyříkali, potrénovali a v zápase odvedli dobrý výkon. Vodňany jsou nevyzpytatelný soupeř, ale podařilo se nám hned v úvodu utkání vstřelit gól. Pak patřilo deset minut Vodňanům, soupeř byl celkově v první půli více na míči, ale my si vytvářeli šance a dávali góly. Navíc hostující gólman další naše šance vychytal. Ve druhém poločase jsme náskok navýšili a v klidu utkání dohráli. Zaslouženě jsme vyhráli a kluci odčinili nevydařených třicet minut z minulého duelu,“ komentoval duel lažišťský trenér Josef Raušer.