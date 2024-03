Do třetího mužstva krajského přeboru přišli zkušení fotbalisté, kteří místní prostředí velmi dobře znají

ZIMNÍ POSILY. Tomáš Hřebejk (vlevo) a Ladislav Vávra. Foto: Lenka Průchová | Foto: Lenka Průchová

Roudné zažilo před pár lety strmý pád až do I. A třídy. Klub se ale dokázal odrazit ode dna a nyní je Malše opět na vzestupu.

A co víc, v Roudném se utvořila vynikající parta, do které se hráči rádi vracejí. „Takovou partu, jakou máme v Roudném, jen tak někde nemají,“ prozrazuje záložník Malše Filip Navrátil.

Do Roudného přišel v létě 2019 z Jiskry Třeboň. „Přišel jsem vlastně za kamarády. Řadu z nich jsem poznal v dynamáckém dorostu,“ říká Navrátil, jenž je odchovancem českobudějovické Lokomotivy.

Přesto Filip Navrátil před rokem roudenskou partu opustil a šel zkusit štěstí do Rakouska, kde odehrál celé loňské jaro.

Jeho zahraniční angažmá však mělo velice krátké trvánía v létě byl Navrátil zpátky v Roudném. „Byla to pro mě velká zkušenost, poznal jsem, jak to chodí jinde. Fanoušci fotbalem žili a i spoluhráči byli fajn. Po sezóně se ale odstěhoval do Salzburgu můj velký kamarád z týmu Petr Pasecký a já bych musel do Rakouska dojíždět sám,“ vysvětloval Navrátil, proč vydržel u našich jižních sousedů jen půl sezóny.

Zmínil ale také, že mu strašně chyběla parta roudenských kamarádů. „Především kvůli nim jsem se vrátil. Pokud to šlo, chodil jsem na každý jejich zápas a držel jim palce, aby postoupili.“

Filip Navrátil ujišťuje, že by se vrátil, i kdyby Roudnédo krajského přeboru nepostoupilo. S kamarády si v Čechách rozhodně užije víc legrace než v zahraničí. Vyprávěl, jak si po posledním podzimním domácím utkání proti Semicím užili se spoluhráči dokopnou. „Spojili jsme to s Helloweenem, takže jsme přišli v maskách a porotci, kterými byli trenéři a vedení, vybrali ty nejlepší. Pobavili jsme se a byla sranda,“ vyprávěl Filip Navrátil po konci podzimu s úsměvem.

Další dvě staronové tváře přivedlo vedení Malše Roudné během zimní pauzy. Na Doprastav stadion se vrátili brankář Tomáš Hřebejk a také záložník Ladislav Vávra. Oba fotbalisté pamatují divizi v Roudném a měli by přinést do mladého kádru potřebnou zkušenost.

Hřebejk z Roudného odešel po té, co Malše spadla z krajského přeboru a do roudenského týmu se vrací po čtyřech letech. Do úplně jiného týmu, jak sám říká. „Sezónu, v níž jsme sestupovali z krajského přeboru, jsme dohrávali s dorostenci. Neměli jsme přitom úplně špatný tým, vůbec si to ale nesedlo a sestup byl pro nás obrovským zklamáním. Současný kádr Malše má ale obrovskou kvalitu. Kluci získali zkušenosti a otrkali se. Když jsem přišel, byl jsem překvapený, kolik je tady šikovných kluků,“ říká Tomáš Hřebejk.

Když z Malše před čtyřmi roky odcházel, hráči jako Viktor Kadlec, Daniel Zíka nebo Matyáš Zachař teprve nakukovali do áčka. Dnes jsou tito borci stálicemi a hlavními oporami momentálně třetího nejlepšího týmu krajského přeboru.

Naposledy hrál Hřebejk v Rakousku. Po celou dobu jeho angažmá u našich jižních sousedů byl ale v kontaktu s roudenskými činovníky a začátkem tohoto roku naznal, že je vhodný čas na změnu. „Věděl jsem, že v Roudném je výborná parta, hezký areál, dobří trenéři, a proto jsem se rozhodl pro návrat. Na tréninky chodíme skoro ve dvaceti lidech, což jinde není obvyklé. Opravdu jsem nečekal, že Roudné bude mít tak výborné mužstvo,“ poznamenal ke svému příchodu Tomáš Hřebejk.

Druhou zimní posilou je Ladislav Vávra, od něhož trenéři očekávají, že se ve středu pole chopí dirigentské taktovky.

Ještě na podzim hrál za Český Krumlov divizi, Slavoji se ale vůbec nedařilo a s pouhými osmi body strávil zimu na posledním místě. Vávra věří, že na jaře si v Roudném spraví chuť. „Už skoro rok jsem pořádně nepoznal výhru. Přeji si, abychom s Malší vyhrávalia aby nás to bavilo. Kluci to na podzim rozjeli dobře na to, jak mladý mají tým. Rádi bychom naháněli týmy, které jsou před námi, Olešník i Hlubokou. Uvidíme, jaký budena konci výsledek,“ těší se na jaro Ladislav Vávra.

V Českém Krumlově chtěl skončit z osobních důvodů. Přiznává, že divize už pro něho byla náročnou soutěží a nebavilo ho o víkendech absolvovat daleké cesty za zápasy. „Stavím barák a mám toho opravdu hodně. Už jenom to, že cestana tréninky do Krumlova mi zabrala tři čtvrtě hodiny, promě byla zátěž. Nyní to mámna hřiště pět minut od barákua mám pohodu,“ vypráví Vávra.

Uvažoval o odchodu do Rakouska, když mu ale jeho bývalý trenér Jan Rezek zavolal, že by Malše měla o jeho služby zájem, měl jasno. Rezek ho trénoval ještě s Rudolfem Otepkou v divizi. To bylo Ladislavu Vávrovi osmnáct.

„Kromě Tomáše Hřebejka jsem s žádným ze současných spoluhráčů nehrál, snad akorát s Danem Voglem v žácích. Spoustu kluků znám ale od vidění. Máme super tým, tak věřím, že nám to bude fungovat,“ doufá.

Na otázku, jestli by si chtěl ještě někdy zahrát s Malší divizi, odpovídá: „Neříkám, že už nikdy hrát divizi nebudu, ale nyní to nechci řešit. Nejprve musí Roudné vyhrát krajský přebor. Pokud se taková možnost naskytne, budu o tom přemýšlet. Teď to ale neřeším.“