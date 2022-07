Fotbalisté Jankova pokračují v přípravě na novou sezonu. Do té vkročí v neděli čtrnáctého srpna, kdy do Jankova přijede velmi atraktivní soupeř. Už teď se fanoušci těší na českobudějovické derby. V rámci KP domácí přivítají od 17.00 Lafatův Olešník. Do té doby je ještě ale dost času…