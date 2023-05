Jak byste zhodnotil utkání proti Hluboké? Přece jen duel prvního se třetím a výsledek 7:1, to se nestává tak často. Co rozhodlo?

Povedlo se nám výborně vstoupit do utkání, nutno ale podotknout, že na tom měl velkou zásluhu i brankář a obrana Hluboké, takže ze čtyř střel jsme dali pět gólů. Za stavu 5:0 už je každý fotbalista, pak už to šlo víceméně samo. Nikdo asi nečekal, že bude takový průběh utkání. Druhý poločas už se jen dohrával a nenabídl zrovna pohledný fotbal.

Dal jste čtyři góly, což je skvělý počin. Už se vám to někdy v dospělém fotbale povedlo?

Nejsem si úplně jistý, ale myslím že ano. Poslední rok co jsme ještě před divizním působení hráli krajský přebor, tak jsem měl také střeleckou formu a čtyři góly jsem v jednom utkání rovněž vstřelil.

Nejlepší střelci KP

19 - Martin Toman (J. Hradec)

18 - Filip Votava (J. Hradec),

David Neužil (Táborsko B)

16 - Daniel Petřík (Milevsko)

14 - Jakub Říský (Osek)

Teď jste nastoupil na hrotu, ale za typického útočníka se asi nepovažujete. Vím, že jste univerzál a můžete nastupovat prakticky všude, ale vám to nejvíc svědčí?

Hraji převážně v záloze, kde jsem nakonec skončil i v průběhu utkání proti Hluboké. Pozice v útoku mi ale sedí, nemusí se tam tolik běhat a je větší šance dávat góly, které dělají dobrý dojem na holky (směje se). Bohužel, útočník číslo jedna je u nás Martin Toman, který je starší a dostává tak přednost, aby se tolik nenadřel.

Už máte na svém kontě 18 gólů a jen jediný vám chybí právě na spoluhráče Martina Tomana, který teď bohužel kvůli zranění nějaký čas absentoval. Budete spolu se spolu špičkovat a soupeřit o korunu krále střelců v mužstvu i v krajském přeboru?

Špičkovat se určitě budeme. Oba dva chceme být nejlepší, takže až nastoupí, nebudu mu moc nahrávat. Cenu chci pro sebe. On určitě ještě nějaké góly přidá, takže já musím taky pravidelně skórovat. (smích)

Hradec to má výborně rozjeté a zdá se, že mu na cestě za prvenstvím zůstal už jen jeden soupeř v podobě Olešníku, který se ovšem netají tím, že by na postup do divize asi nereflektoval. Jak tuto situaci vnímáte?

Máme to ve svých rukách, potřebujeme ještě šestkrát vyhrát a můžeme slavit… Olešník máme v posledním kole, to doufáme, že už bude rozhodnuto a Lafata nám přijede pouze předat pohár pro vítěze krajského přeboru. Víme, že to bude těžké, ale věřím, že to zvládneme. Postup do divize bych si přál.

V mužstvu máte oproti loňsku několik nových mladých hráčů a vypadá to, že vše funguje tak, jak má. Jak byste tým coby kapitán charakterizoval?

Musím říct, že příchod mladých hráčů, hlavně našich dorostenců, nám všem dělá velikou radost. Zde se sluší poděkovat za práci trenérovi dorostu Janu Benešovi. Dorostenci, ale i ostatní, fungují úplně skvěle, na tréninku makají a poctivě čekají na příležitost. Skvěle foukají míče a dělají výborné pití (smích). Navíc všichni v mužstvu jsou hladoví po úspěchu, takže fungování kabiny se blíží ideálu.

Jestliže se vrátíte opět do divize, co bude zapotřebí udělat, aby se Hradec v této soutěži ukotvil a stále nebalancoval na hraně sestupu?

Vypadá to, že od léta bude volný Messi, takže bych zkusil přivést jeho. Když nevyjde Messi, tak to bude chtít tak čtyři až pět kvalitních hráčů, jelikož skok mezi krajským přeborem a divizí je obrovský. Samozřejmě, bez kvalitního tréninku to nepůjde, ale o to nemám strach, jelikož náš trenér je blázen do trénování a rozhodně nám nedovolí polevit.

V dalším kole hrajete na hřišti posledních Prachatic. Nehrozí podcenění soupeře?

Doufám že ne. Tušíme co nás čeká, že se Prachatice zaměří na obranu a my budeme muset něco vymyslet. Ve fotbale se ale může stát cokoliv, takže tam jedeme s pokorou.