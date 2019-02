Českokrumlovsko – Střídavě jasno a oblačno bylo v desátém kole (devátém hraném) oblastních fotbalových prvních tříd z pohledu vystoupení zástupců krumlovského regionu.

Jediný okresní účastník I.A třídy z Větřní po sérii tří zápasů s bodovým ziskem sice doma trápil lídra áčkové skupiny z Lažiště, ale nakonec těsně padl a klesl opět na samé dno pořadí.



V I.B třídě neváhali oba naši spolufavorité z čela. První Kaplice i bez kanonýra Jakuba Lesňáka nadělila pětku Hrdějovicím a drží post lídra i stejný průměr branek na zápas. Druhý Velešín napravil minulou překvapivou prohru a gólem kapitána Tomáše Pomijeho udolal silnou Dříteň.



Ve velmi dobrých výkonech pokračuje Zlatá Koruna, která i v nekompletním složení získala skalp ambiciózního Boršova a je v průběžném pořadí už třetí.



Ze zbývajícího kvarteta v domácích zápasech uspěly už jen Loučovice, které otočily duel s béčkem Roudného a polepšily si na osm bodů a jedenácté místo.



Frymburk doma padl vysoko s Netolicemi a je devátý. Nováček z Dolního Dvořiště schytal osmibrankový ostudný debakl od Sedlce a patří mu dvanácté pořadí. Vysoko před svými fandy padl i v tabulce poslední druhý novic z Horní Plané, byť s Kamenným Újezdem vedl a pak dlouho držel vyrovnaný stav.



I.A TŘÍDA



Větřní – Lažiště 2:3 (1:1), branky: 1. Gutheis, 76. Skok – 4. Rauscher, 47. Sedláček, 69. Volmut, ČK 1:1 (15. D. Chupík – 15. Pěsta).



„Celkově jsme i přes prohru neodehráli vůbec špatné utkání a s lídrem hráli hodně vyrovnanou partii. Soupeř byl nakonec o tu jednu branku lepší a k výhře i vedení v tabulce mu gratuluji. Zápas hodně ovlivnilo vyloučení dvou hráčů hned v úvodu. Myslím, že to bylo od rozhodčího necitlivé a mohl klidně oba kohouty potrestat jen žlutou,“ okomentoval prohraný domácí duel s favoritem větřínský trenér Vlastimil Sulzer.



Sestava Větřní: Ma. Votýpka – Dvořáček (80. P. Dvořák), R. Weinhard, Sukdolák, D. Chupík, Poláček, Skok, Sivák, P. Kotlár (46. J. Dvořák), Gutheis, Z. Chupík (73. Podskalský).



I.B TŘÍDA



Kaplice – Hrdějovice 5:0 (1:0), branky: 52. a 83. Urazil, 32. Gondek, 62. M. Pulec z penalty, 89. Štrbačka.



„Lesňáka přepadla viróza, tak tento zápas vynechal. Ostatní ho ale zastoupili a dobře se s absencí našeho nejlepšího střelce vyrovnali. Celé mužstvo zahrálo velmi dobře takticky,“ pobrukoval si spokojený kaplický kouč Bohdan Malický a dodal: „Hrdějovičtí začali aktivně, byli důrazní v soubojích, zatímco my náš obvyklý rytmus v trochu jiném složení hledali. Byli jsme ovšem trpěliví, uklidnil nás první gól a ve druhém poločase jsme už dominovali. Soupeře jsme potom jednoznačně přehráli.“



Sestava Spartaku: Schneider – Štrbačka, Kebl (63. Kuchař), Čutka, Gondek, Daniel, Divoký, M. Pulec, F. Marek, Urazil, Vaniš (60. Micák).



Velešín – Dříteň 1:0 (0:0), branka: 70. Pomije.



„Po minulé smůle v proměňování šancí ve Dvořišti jsem věřil že se něco podobného už nemůže opakovat. V prvním poločase jsme ale opět zahodili asi tři velké příležitosti. Naštěstí se v závěru trefil Tomáš Pomije. Soupeř hrozil z brejků, ale žádný naštěstí neproměnil. Naše vítězství, byť těsné, je určitě zasloužené, protože jsme měli téměř celý zápas pod kontrolou. Celé mužstvo zaslouží pochvalu za bojovnost a disciplínu. Jen to naše zakončení…“ posteskl si i přes výhru velešínský kormidelník František Jaroš.



Sestava Velešína: Ottenschläger – Šváb (37. Jirský), K. Zatloukal, Zimek, J. Zatloukal, Fišer, Špát, Pomije, F. Rozkošný (90. Škuta), Grznárik (88. Severa), Šálek (89. Kejšar).



Zlatá Koruna – Boršov 4:1 (2:1), branky: 35. a 60. Rychtář, 27. Homer, 72. Fuciman – 37. Filištein.



„Měli jsme potíže se sestavou, ale přesto jsem věřil , že hůř jak v Kameňáku už hrát nemůžeme. Proti silnému soupeři jsme mohli jen překvapit. Vsadili jsme na bojovnost, disciplínu a agresivitu – a úspěch se dostavil. Kluci vepředu k tomu přidali i fotbalovost a byl to opravdu líbivý fotbal i pro diváky. Myslím, že to bylo naše nejpovedenější utkání v první třídě. Soupeře jsme dokonale zaskočili aktivní hrou, naše záloha nenechala hrát Grubera a ve druhém poločase vypadali hosté opravdu zdrceně. Vítězství je dle mého zcela zasloužené a všechny hráče musím pochválit. Čekají nás ještě tři soupeři z popředí tabulky, takže tyto domácí body jsou skvělým vkladem pro naší záchranu v soutěži,“ nepřeceňuje průběžný bronzový stupínek zlatokorunský trenér Petr Gallistl.



Sestava Zlaté Koruny: Schwarz – J. Král (46. T. Weinhard), Lacko, P. Král, Štěpánek, Rychtář, Rapčan, Ohnsorg, Steinocher ml., Homer, Fuciman.



Loučovice – Roudné B 3:2 (1:2), branky: 6. Toth, 66. Fejtek, 89. Beran – 13. Goretki, 20. L. Wohlgemuth.



„Do sestavy se nám pomalu začínají vracet klíčoví hráči a bylo to znát. V důležitém utkání jsme rychle vedli, ale soupeř stav otočil a v půli měl navrch. Do druhého poločasu jsme ale nastoupili daleko klidněji a naše organizace hry byla díky zkušenému Somolíkovi už na té správné úrovni. Přebrali jsme otěže zápasu, vyrovnali a nakonec byli odměněni i vítězným gólem. Výhra je velice důležitá a věřím, že nás to zvedne i v dalších zápasech. Mužem utkání jednoznačně byl Milan Somolík,“ vyzdvihl třiačtyřicetiletého matadora loučovický asistent Radek Večerník.



Sestava Vltavanu: Hüttner – Toth, Somolík, Fejtek (70. V. Matulík), Černý (46. Dostál), Sojka, Ardó (40. Beran), Dudla, Toman, Žák, Haviernik.



Frymburk – Netolice 1:4 (1:2), branky: 42. Flöring – 13., 33. a 53. Varyš, 69. Andres.



„Zápas s Netolicemi se nám vůbec nepovedl a je to vidět i na skóre. Dostáváme hodně laciné góly a sami se naopak na branky nadřeme. Nedaří se nám již delší dobu, ale musíme se z toho dostat všichni sami. Zlepšit přístup k tréninkům a především k zápasům, jiný recept neexistuje! Tím ovšem nechci snižovat výkon hostí, kteří hráli velmi dobře a byli pány na hřišti. Z našeho týmu si pochvalu zaslouží jen Flöring, který opravdu na hřišti nechal to, co jsem postrádal od ostatních,“ výstižně hodnotil frymburský trenér Vlastimil Mertl.



Sestava Šumavy: Vítek – Píšek, Flöring, D. Račák, Ribár, R. Mertl, Šisler, M. Račák, Kaňa, Petscher (82. Nešvara), Koršala (76. Tichovský).



Dolní Dvořiště – Sedlec 0:8 (0:5), branky: 12., 30. a 72. Chromý, 15., 40. a 86. Špán, 29. a 57. Koch.



„Ani nevím co k tomu říct… Můžu jen pogratulovat soupeři k výhře a efektivitě. Skoro do všeho, do čeho hosté kopli, tak skončilo v naší brance. Výsledek je pro nás krutý, ale nic to nemění na faktu, že tohle se stávat nesmí a ani nemůže. Ve vší pokoře k soupeři, Sedlec nebyl tým, od kterého bychom měli dostat takhle naloženo. Naivními chybami jsme mu ale darovali snadné vedení a pak se už nezvedli. Pokusíme se napravit reputaci v Kameňáku,“ díval se raději už na příští utkání trenér novice od hranic Štefan Bršťák.



Sestava D. Dvořiště: Ji. Posel – E. Marek (35. Zeman), Krenauer, Macanovič (46. Hošek), M. Hajdák, Šrefl, Tesař (46. Plosz), Štifter, Doucha (67. Benda), V. Kotlár (71. Růžička), Kubík.



Horní Planá – Kamenný Újezd 2:6 (2:2), branky: 8. Bednář, 39. Ryneš – 11. Stegbauer, 34. Frnka, 56. Sládek, 80. Soukup, 85. Černý, 90. Komberec.



„S Kameňákem se určitě dalo bodovat, soupeř byl k poražení. Zase nás ale srazilo zahazování vyložených šancí. Z nejméně sedmi tutovek jsme ale dali jen dva góly, zatímco soupeři tam spadlo prakticky všechno,“ přemítá hornoplánský trenér Karel Soušek a dodává: „Budeme muset najít střelce, ale kde ho vzít… Nedáme góly, vzápětí inkasujeme a náš výkon rapidně padá. Výsledek neodpovídá obrazu hry.“



Sestava Smrčiny: Dinka – Mir. Truhlář, Boháč, Koritar, Bednář (69. Mich. Truhlář), Aleš Kvasnička, Ryneš (46. Parai), Komžák, Brůha (46. Trančík), Adam Kvasnička, L. Mražík (61. Klik).