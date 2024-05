Přinášíme čerstvé informace z fotbalového dění na jihu Čech.

Fotbalové soutěže na jihu Čech o víkendu pokračují (na snímku je exbudějovický brankář FC Písek Tomáš Lerch. | Foto: Foto/ archiv Deníku

Tresty JčKFS: Sysel (Křemže) 4 zápasy, Kliment (Vimperk), Bulok (Čkyně) 3 zápasy, Vlk (Slavonice), Duchač (Milevsko / Sepekov) 2 zápasy, Kouba (Vl. Březí), Kadlec, Gutwirth (Týn) 1 zápas (vše nepodmíněně od 30. května).

Žádosti: Holub (Kovářov) zbytek trestu změněn na 1 zápas podmíněně (do 30. září), Trnka (Větrovy, Navrátil Včelná) a Bicek (Veselí / Suchdol) nevyhověno.

Pokuty: Hrachovec (Hluboká), Štochl (Mirovice), Bílý (Strakonice), Fabián (Chvalšiny) 2000 Kč, Šíma (Kamenný Újezd) 1500 Kč, Ursacher (Dražice), Budějcký (Boršov), Mužík (Netolice), Pěknic (Planá/L.), Bílý (Stachy) 1000, Vodňany 500 Kč, Bechyně / Stádlec 150 Kč, Ševětín 100 Kč, poplatky: Semice a Nemanice 1000 Kč, Sedlice 500 Kč.

Termíny – KP: Semice – Týn So 1. června (17), Strakonice – Protivín a Třebětice – Rudolfov Pá 14. června (18), I.B třída: Nemanice – N. Bystřice Ne 2. června (9:30), Sedlice – Štěkeň Pá 7. června (18), Chyšky – Milevsko B Ne 9. června (15 Milevsko), Netolice – S. Hoštice So 15. června (13:30), finále Samson Cupu: Třeboň – Semice St 5. června (18 ČB, Střelecký ostrov), KP dorostu: Třeboň – Loko ČB St 12. června (16), I. A dorostu: Rudolfov – Hluboká So 8. června (10).