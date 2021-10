Tatran Pracatice B - Trhové Sviny 0:4 (0:4). 13. Hruška Ondřej, 17. Chromčák Marek, 26. Hruška Ondřej, 43. Kodras Dominik.

Za půl hodiny bylo prakticky hotovo a do poločasu přidal favorit čt vrtu pjišťující branku. Přitom pbraz hry vůbec nevypadal na tak vysoké vítězstvý Trhvých Svinů. Ale dvě individuální chyby domácích hráčů a poté dvakrát nedostoupený střílející hráč těsně za šestnáctkou, to vše bylo rozdílovým momentem celého utkání. "Chápu, že je soupeř spolufavoritem soutěže, ale svýi chybami jsme mu to tentokrát až příliš usnadnili," komentoval duel domácí trenér Petr Bízek.

A jelikož po minulém kole druhé Mirovice padly v Roudném, cesta k titulu půlmistra této soutěže se pro Trhové Sviny otevřela ještě více.