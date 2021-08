„Od prvního mistrovského zápasu řešíme, kdo vůbec nastoupí a proti Strakonicím to už byl celkem oříšek. Naskočili čtyři hráči z béčka a jeden dorostenec. Nezačali jsme ale vůbec špatně. Vytvořili jsme si šance a nastřelili tyč a břevno. Ale po našem nedorozumění v zadních řadách s brankářem jsme prohrávali od 18. minuty 0:1. Ve 28. minutě pro nás přišel další zdravotní problém a najednou odstoupili naši dva hráči Mácha se Součkem. Hráli jsme pořád zodpovědně a před přestávkou vyrovnal Kutil. Dá se říci, že nás gól povzbudil a ještě více semknul, protože druhá půlka začala být v naší režii a hned ve 46. minutě Hadáček zvýšil na 2:1. V 71. minutě jsme museli opět nuceně střídat Bártíka a soupeř začínal mít více míč na svých kopačkách a od remízy nás zachránil Dvořák a dvakrát branková konstrukce. To jsme se štěstím přestáli a agilní Hadáček deset minut před koncem utkání zvýšil na 3:1 a bylo jasné, že tři body už uhájíme. Našimi nejlepšími hráči byli Hadáček, Kutil a Pich,“ hodnotil utkání milevský trenér Miroslav Strnad.

Na straně hostů naopak převládl smutek. „Vedli jsme 1:0 a kontrolovali hru. Pak jsme však dostali smolný vyrovnávací gól do šatny. To nás možná nahlodalo. Bod by byl zvenku solidní, ale vylezli jsme z kabin do druhé půle a hned z první akce inkasovali po chybě obrany druhou branku. Sice jsme si následně vytvořili šance, trochu to prostřídali, trefili dvě břevna, tyčku a dvakrát byli sami před gólmanem. Mohlo být vyrovnáno, ale místo toho nám tam deset minut před koncem vyplaval kluk sám před bránou a byl z toho třetí gól. Měli jsme plno šancí, ale koncovka byla smolná. Byl to soupeř, který byl na bodový zisk. Škoda,“ shrnul svůj pohled na utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl.

„Bylo to již z naší strany o něco lepší, ale chybí nám tam souvislé konstrukce. Jednodušší přechodové fáze. Pořád nám schází ve středu dva hráči. Vrátil se Zahrádka, ten zahrál dobře, stejně tak stopeři. Potřebujeme ale toho více vytěžit ze hr,“ doplnil Cimrhanzl.

Nyní čeká Junior derby s Osekem, kteří trénují Strakoňáci Josef Mráz s Romanem Malým. „Osek si spravil chuť na Blatné. Pro nás to bude hodně náročné. Měl by se zase někdo vrátit do sestavy, uvidíme, jak to na Osek poskládáme. Bude to těžké, ale potřebujeme již doma vyhrát. Ale musíme být produktivnější v koncovce,“ hledí k dalšímu duelu strakonický trenér.

FC ZVVZ Milevsko – Junior Strakonice 3:1 (1:1)

Branky: 43. Š. Kutil 46. a 80. J. Hadáček – 18. O. Šimek. ŽK: J. Barda – Žáček, Rozhoň. Diváci: 151. Rozhodčí: Panský – Polák, Lepič.

Milevsko: Dvořák – Mácha (26. Pich), Vakoč, Barda, Novotný Pavel – Souček (26. Doubek), Málek, Bártík (71. Martin Novotný), Süsmelich – Hadáček, Kutil (88. Mladý).

Junior: Kozlík – Kočí (75. Masopust), Žáček, Rozhoň, Funda – Nosek, Říha (68. Máška), Petráň, Zahrádka – Šimek, Krejčí (83. Zelenka).