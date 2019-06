Odpovědi jihočeských klubů na dva anketní dotazy Deníku: Co říkáte rozhodčím?

České Budějovice - Deník doručil dvě anketní otázky do jihočeských klubů (od KP). Co říkáte výkonům rozhodčích? Kdyby aktuálně byly volby, byl by váš klub pro změnu?

Marek Černoch, 45 let, jednatel a trenér FK Jindřichův Hradec 1910. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi. Dnes odpovídá: FK Jindřichův Hradec 1910 (divize) Marek Černoch, jednatel klubu 1. V minulosti jsem si užil svoje, nicméně v této sezoně až na utkání v Mariánských Lázních si na rozhodčí nemohu stěžovat. Především ti mladí podávají dobré výkony. Respektuji je, protože patří k fotbalu, ale samozřejmě všichni vidíme, že je spousta situací, kdy zůstává rozum stát, viz baráž o účast v nejvyšší soutěži. 2. Určitě.

Autor: Kamil Jáša