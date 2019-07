Odpovědi jihočeských klubů na dva anketní dotazy Deníku: Jiskra Třeboň

České Budějovice - Deník doručil dvě anketní otázky do jihočeských klubů (od KP). Co říkáte výkonům rozhodčích, jste s nimi spokojení? Kdyby aktuálně byly volby, byl by váš klub pro změnu?

Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi. Tentokrát odpovídá: Jiskra Třeboň (KP) Lubomír Skála, předseda klubu 1. V krajských soutěžích ano. 2. To je hypotetická otázka, protože stanovy FAČR jsou nastavené tak, že kluby po úroveň krajského přeboru nemají možnost volit. Je to na zástupcích okresních a krajských fotbalových svazů.

Autor: Kamil Jáša