Odpovědi jihočeských klubů na dva anketní dotazy Deníku: Katovice

České Budějovice - Deník doručil dvě anketní otázky do jihočeských klubů (od KP). Co říkáte výkonům rozhodčích? Kdyby aktuálně byly volby, byl by váš klub pro změnu?

Ilustrační foto. | Foto: Jan Kodet

Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi. Nyní odpovídá: SK Otava Katovice Tomáš Hajddušek (předseda klubu): 1. Jsou to lidé jako všichni my ostatní, dobří i špatní. Celkově ale u nás ve skončeném ročníku převládala spokojenost. Až na jednu jedinou výjimku (zápas v Dražicích) jsme neměli pocit, že by bylo utkání vedeno tendenčně. Chyby, které rozhodčí stejně jako naši hráči dělají, musíme tolerovat, nehrajeme ligu pod videem. 2. Náš klub na valné hromadě FAČR nevolí. Chtěli bychom takové vedení, které by mělo důvěru společnosti.

Autor: Kamil Jáša