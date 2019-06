Odpovědi jihočeských klubů na dva anketní dotazy Deníku: SK Rudolfov

České Budějovice - Deník doručil dvě anketní otázky do jihočeských klubů (od KP). Co říkáte výkonům rozhodčích? Kdyby aktuálně byly volby, byl by váš klub pro změnu?

Ilustrační foto. | Foto: Jan Kodet

Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi. Dnes odpovídá: SK Rudolfov (KP) Miroslav Šedivý (člen výboru) 1. Víte, jsou rozhodčí a rozhodčí. Strašně mě štve, když vidíte, že to někteří ještě neumí a snaží se vytvořit si uměle respekt. A pokud se k tomu přidá arogance v chování, je to ta nejhorší kombinace. Toto se děje hlavně u mladších rozhodčích, kteří ještě nemají téměř nic odpískáno. Naproti tomu jsou rozhodčí, kteří jsou komunikativní a dokáží přiznat svojí chybu, která logicky k fotbalu patří. Ti, si tu důvěru získávají snáz. 2. Změna musí jednoznačně přijít. V poslední době se opět ukázalo, jak je český fotbal nemocný. Volili bychom určitě lidi, kteří mají na prvním místě fotbal, ne moc.

Autor: Kamil Jáša