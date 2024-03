/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nejlepší čtyři celky fotbalového krajského přeboru svorně vyhrály, a tak se na pořadí nic nemění. Naopak na spodku tabuky slaví první výhru Semice a jsou zpět v boji o záchranu soutěže.

KP: Junior Strakonice - ZVVZ Milevsko. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Junior Strakonice – FC ZVVZ Milevsko 3:1 (2:1)

Branky: 10. a 41. Bílý, 59. Krejčí – 12. Souček. Rozhodčí: Leiš – Pečenka, Smola. ŽK: 3:3 (Bílý, Míčka, Krejčí – Hadáček, Vakoč, Hejl). Diváci: 200.

Strakonice: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Váchal (79. Prajzler), Janoch, Zahrádka (90. Prokop), Bílý (90. Pomej) – Míčka (90. Stöger) – Krejčí (87. Máška).

Přemysl Šroub, trenér Junioru Strakonice: "Sáhli jsme si na dno. Věděli jsme, že Milevsko patří do nejlepší pětky přeboru. To potvrdili, hrají skvěle kombinačně, je to mladé a hodně běhavé mužstvo. My museli podat nadstandardní výkon, abychom získali tři body. Na druhou stranu jsme to skvěle odběhali, výborně odbránili a Milevsko pustili snad jen do dvou šancí. Jednu soupeř proměnil, druhou skvěle chytil Lízal. Jinak jsme byli na šance lepší již v první půli a podle mého je výhra zasloužená."

Sokol Třebětice – Jiskra Třeboň 0:5 (0:2)

Branky: 47., 53. a 63. Průcha, 21. Hromádka, 38. Radosta. ŽK: 2:2 (V. Novák, V. Švarc – Radosta, Vranovský). Rozhodčí: Novotný – R. Šťastný, Jarolím. Diváci: 320.

Třebětice: Pokorný – P. Švarc (54. Gall), Trávníček, Černoch (83. Tříletý), V. Novák – V. Švarc, Habr, R. Nehyba, F. Nehyba (62. Solař), M. Kelbler (87. Štěpán) - Cech

Třeboň: Kopecký - Zavadil, Pánek, Vrána, Andres - Kubata, Bicenc ml., Hromádka (86. Candra), Matoušek (42. Vranovský), Radosta - Průcha (84. Valíček).

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Třeboň v tomto utkání zvítězila naprosto zaslouženě a jednoznačně. My na soupeře prostě tentokrát nestačili, hosté byli kvalitnější, rychlejší, a to samozřejmě rozhodlo. Kluci se snažili, měli jsme také šance, ale bohužel, bylo to jen o jednom týmu.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do Třebětic jsme jeli s pokorou, jelikož nám vypadla nerozlučná stoperská dvojice Širhal, Tůma. Nahradili je Pánek se Zavadilem a poradili si s tím na výbornou. Na kraje museli záložníci, kteří se s defenzivními úkoly také popasovali na jedničku. Celý tým šlapal naplno a nedovolil soupeři skórovat. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a vytvořili si šance. Domácí měli v 15. minutě velkou příležitost, ale hlavičkovali nad branku. V 21. minutě otevřel skóre povedenou střelou Hromádka. V dalších minutách jsme měli několik možností, ale zakončení šlo mimo tyče. Ve 38. minutě přehodil Radosta brankáře a vedli jsme 2:0. Po přestávce, kdy chtěl soupeř s vývojem ještě něco udělat, jsme brzy zásluhou Průchy vstřelili třetí gól a náš útpčník pak přidal ještě další dvě. Za tento výsledek a předvedenou hru zaslouží celý tým pochvalu, Třebětice jsme přehráli doslova rozdílem třídy. Bohužel se nám zranil kapitán Matoušek, který musel už v prvním poločase střídat.“

TJ Hluboká nad Vltavou – TJ Osek 1:0 (1:0)

Branka: 4. Křiváček. Rozhodčí: Boček – Vican, Nedvěd. ŽK: 1:4 (Hrachovec – Balogh, Hosnedl, Hoch, J. Řiský). Diváků: 150.

Osek: Pokorný – Matěj Čapek, D. Říský, Kuneš, Martin Čapek (72. Gondek) – Brabec, Hoch, Balogh (88. Vachulka), Hosnedl (90. Florián) – Zhyhora (63. Černý), J. Říský.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání se hrálo na přírodní trávě a bylo znát, že domácí si na tento povrch zatím zvykají. Na samém začátku šli gólem Křiváčka do vedení a pak i soupeře přehrávali, ovšem finální a předfinální přihrávky byly často nepřesné, a tak slibně se rozvíjející útoky končily nepřesnostmi. Osek hrál houževnatě a na konci utkání mohl i vyrovnat, naštěsti pro Hlubokou ale šance gólem neskončila a tak zůstaly tři body doma."

Karel Hoch, manažer Oseka: "První jarní zápas přinesl v prvním poločase jednostrannou partii. Domácí byli výrazně lepší na míči i v důrazu a naši hráči se těžko srovnávali s jejich aktivní hrou. Domácí se štěstím hned ve čtvrté minutě potrestali naší první chybu, další šance již neproměnili. Druhý poločas byl z naší strany podstatně lepší. Po čtvrt hodině se karta obrátila. Získali jsme územní převahu a domácí se štěstím uhráli tři body. V poslední minutě jsme mohli vyrovnat, ale od úspěchu chybělo dvacet centimetrů. Je to škoda, za poslední půlhodinu bychom si za aktivitu a naši hru bod zasloužili."

SK Mirovice – SK Rudolfov 2:0 (0:0)

Branky: 53. Peterka, 78. Štochl. Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Pravda. Bez karet. Diváci: 100.

Mirovice: Vlas – Mařík, Kocourek, J. Štochl, Peterka (84. M. Viták) - Dolejš (87. Mašek), Husar, R. Převrátil, Vondrák (84. Král) - Čadek (61. J. Viták), M. Štochl.

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Celkově jsme měli zápas pod kontrolou. Oslabený soupeř nás však v první půli mohl ztrestat za naši nemohoucnost v zakončení. Poločas mohl skončit 3:1 nebo 4:2, ale gólmani v zimě nezaháleli a předvedli se v dobrém světle. Po změně stran jsme kosmeticky uspořádali rozestavení a soupeře už před naši bránu nepustili. Zápas rozhodl nechytatelnou střelou kapitán Roman Peterka a k němu se přidal tradiční střelec Matej Štochl. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli i v blatenském azylu, kde bylo vše skvěle nachystané. Děkujeme.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "První poločas byl vyrovnaný a na obou stranách nabídl šance, které nebyly využity. Ve druhé půli už byly Mirovice lepší a zaslouženě vyhrály. Za nás opět nastoupili noví mladí kluci, za což jsme rádi."

FK Olešník - SK Jankov 4:0 (0:0)

Branky: 51. Tlapa, 74. Řepa, 85. Pavlík, 87. Lafata. ŽK: 1:0 (Vojta). Rozhodčí: Krčín – Boček, Novotný. Diváci: 150.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "První jarní mistrák, k tomu derby a po delší době na přírodní trávě, to je vždy ošidné. Věděli jsme, že kvalita je na naší straně, ale soupeř nám nedá nic zadarmo. Hosté od první minuty poctivě bránili v bloku, což jsme předpokládali. Sice jsme měli v prvním poločase nějaké šance, ale nebyl od nás takový pohyb a aktivita, jakou jsem si představoval. Druhý poločas už byl lepší, a když jsme dali na 2:0, bylo po zápase. Pro Jankov je výsledek asi krutý, ale dle mého to byla naše zaskoužené vítězství. Dali jsme čtyři pěkné branky a žádnou nedostali."

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Výsledek vypadá jednoznačně, ale zase tak hrozné to z naší strany nebylo. Ale Olešník byl lepší a vyhrál zaslouženě. To je třeba zdůraznit. Kluci plnili pokyny, které jsme si řekli. V bezbrankové první půli měl šance soupeř, ale i my. Po změně stran jsme udělali dvě naše klasické chyby a domácí šli do vedení. Za stavu 2:0 jsme měli tutovou šanci, jenže jsme neproměnili a z protiútoku dal Olešník třetí gól. Pak už se naše hra rozpadla. Výsledek je pro nás možní krutý, ale taková je fotbal."

Olympie Týn nad Vltavou – Malše Roudné 0:1 (0:0)

Branka: 89. Kadlec (pen.). ŽK: 1:1 (Štos – Zíka). Rozhodčí: Frček – Dunovský, Brych. Diváci: 150.

Roman Hřib, trenér Týna: "Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli. Ze začátku jsme měli i dobré pasáže na balonu. Po jedné z nich jsme se dostali po křídelní akci do zakončení Stoklasou, ale brankář Hřebejk vyrazil do bezpečí. Pak se dostal víc na balon soupeř a my jsme dobře organizovaně bránili. Roudné mělo i několik rohů, které jsme dobře odvrátili. Nebezpečí hrozilo hlavně po stranách, ale jen po prostor boxu. První půle skočila 0:0. Ve druhé jsme navázali a hra byla vyrovnanější. Měli jsme šance po rohu, kdy z dobré pozice minul Dobal, a pak se po střídání dostal z pravé strany do zakončení Štos, ale těsně minul. Zápas vypadal na nerozhodných 0:0, ale ke konci se dostal do boxu balon od pravé strany, nejdřív Kadlec zakončil, ale gólman Kubík vyrazil, následně ale fauloval Hudeček a v 89. minutě Kadlec proměnil penaltu. Byl to remízový zapas, ve kterém mělo Roudné o něco více balonu, my zase více nebezpečných možností. Bohužel nakonec nemáme nic. Musím pochválit kluky za nastavení do zápasu. Věřím, že tato cesta nám body přinese. Taky jsme hráli se dvěma hráči, kterým je sedmnáct let. To je taky pozitivní a nastoupil i uzdravený Štos. Je to kyselé, ale to je fotbal. Jdeme dál… Nejlepšími hráči byli Dobal a Gutwirth."

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Vyrovnané bojovné utkání, bez vyložených šanci hosté rozhodli v 89.min. Kadlecem z penalty za stažení Vogla v pokutovém území."

Spartak Trhové Sviny – FK Protivín 2:1 (1:1)

Branky: 5. Gažák, 80. Pavel – 12. Zb. Vorel z pen. ŽK: 3:3 (L. Gažák, J. Gažák, Borek – Hrachovec, Říha, Petr). Rozhodčí: Kollmann – Vican, Kříž. Diváci: 100.

Protivín: V. Pícha - Kulík, J. Vorel, Z. Vorel, Zach - Nedvěd (60. Petr), David Bečvář, Daniel Bečvář, Zeman - Říha (72. Abatawa Leroy), Hrachovec (83. J. Pícha)

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Vstup do jarní sezóny se nám výsledkově povedl a připisujeme si do tabulky důležité tři body. Protivín hrál dobře s kvalitní výstavbou dopředu, ale chybělo mu lepší zakončení. Střely naše obrana dokázala zablokovat, a nebo skončily v náruči našeho brankáře. Jediný gól hostí padl z penalty po nastřelené ruce. Z naší strany byla vidět snaha, ale bohužel i plno nepřesností v kombinaci. Nicméně nás zdobila efektivita v zakončení, kdy ze tří šancí v zápase jsme dali dvě branky. Po centru se hlavou prosadil Lukáš Gažák a střelou z hranice velkého vápna střídající Vojta Pavel."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Na výborně připraveném hřišti se v prvním poločase hrál fotbal nahoru, dolů. Myslím, že pro diváka to byla na úvod slušná podívaná a viděli i dva góly. Ve druhém poločase již tempo opadlo, jakoby oběma týmům docházely síly. Domácí se soustředili na pozornou defenzivu, my se snažili tvořit hru, ale kvalita na poslední třetině hřiště nám scházela. Soupeři se ze dvou nebezpečných brejků podařilo jednou skórovat, a proto jinak remízový zápas po zásluze vyhrál.“

FC AL-KO Semice – TJ Dražice 2:0 (2:0)

Branky: 24. Micka, 42. P. Keclík. ŽK: 3:3 (Zborník, Hrala, Blažek – Štecher, Svojše, Hornát). Rozhodčí: Pečenka – Leiš, Smola, Diváci: 200.

Dražice: Počinek – Sváček, Veselý (81. Vačlena), Hornát, Bareš – J. Stuchlík (54. Tůma), J. Štecher, M. Stuchlík (47. Svojše), Fulei – Mareš, D. Štecher.

Semice: Lukeš – Listopad, Holub, Hrdlička – Šourek (85. Forman), Zborník, J. Keclík, Micka (81. Sádlo) – Hrala (85. Císařovský), Blažek, P. Keclík (67. Veleman).

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu TJ Dražice: „V prvním utkání jsme bohužel plynule navázali na naše typické podzimní zápasy. Začali jsme solidně, měli jsme tam několik možností, byť nedotažených, ale zhruba po čtvrthodině hry soupeř převzal iniciativu, z trestného kopu se dostal do vedení a do šatny jsme inkasovali druhý gól. To je pro nás vždycky obrovská komplikace a my už pak nemáme sílu ani kvalitu na to, abychom takovou ztrátu uměli dohnat. Ve druhé půli jsme se s tím sice snažili něco udělat, vytvořili jsme si asi dvě šance, ale nebyly vyloženě stoprocentní. K tomu všemu se nám v zápase zranili dva hráči.“

Marcel Nousek, trenér Semic: „První výhra v sezoně je pro nás hodně důležitá. Přiblížili jsme se týmům před námi, což je pro nás vzpruha a povzbuzení do dalších bojů. Ale jak už jsem dříve říkal, půjdeme zápas od zápasu a pak se uvidí. Proti Dražicím jsme byli v první půli určitě nebezpečnější a kromě dvou branek jsme ještě další možnosti nevyužili. Trefovali jsme i tyče, nebo nás při samostatných únicích vychytal dražický brankář. Druhá půle už byla spíše bojovná, k vidění bylo hodně soubojů, faulů a nakopávaných balonu. Ale všechno jsme ustáli a zaslouženě vyhráli, takže jsme si po zápase také mohli konečně pořádně zakřičet.“