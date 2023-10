Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Vedoucí Hluboká se na čele dostala po přesvědčivé výhře v derby nad Týnem do tříbodového trháku, protože druhé Roudné prohrálo v Třeboni. Kaňkou víkendu byl nesehraný zápas v Třeběticích, kam kvůli velké marodce nepřijel Jankov.

SK Mirovice – Spartak Trhové Sviny 0:4 (0:2)

Branky: 38. a 58. Gažák, 20. a 91. Macák. ŽK: 4:4 (Mařík, J. Převrátil, Peterka, F. Čadek – Brůha, Valut, Kodras, Šafránek). Rozhodčí: Leiš – Barva, Dunovský. Diváci: 120.

Mirovice: Vlas - Huleš (60. Vondrák), J. Štochl, Kocourek, Mařík - R. Převrátil (80. Kvěch), Císař (65. Král), Peterka, J. Převrátil, F. Čadek (46. Husár), M. Štochl (80. Jelínek).

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Je to další utkání, které se těžko hodnotí. Byli jsme více na míči, ale zápasy se rozhodují ve vápnech. A tam jsme bohužel již poněkolikáté propadli. Navíc jsme přišli o dalšího hráče a jsme momentálně ve složité situaci. Nedá se nic dělat, musíme se z toho dostat sami.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Tak konečně po pěti týdnech výhra a hlavně bez obdržené branky. Na zaslouženém vítězství 4:0 se podílely výborný výkon brankáře Popoviče, kompaktní obrana bez individuálních chyb, plus nebezpečná a hlavně efektivní útočná dvojice Lukášové Macák a Gažák, kteří si připsali do tabulky střelců po dvou brankách. Chválím celé mužstvo, včetně jednoho náhradního hráče."

TJ Osek – FK Protivín 0:0

ŽK: 2:3 (Hoch, Brabec – J. Pícha, Petr, Sháněl). Rozhodčí: Novotný – Jeřábek, Brych.

Osek: Pokorný – Němeček (48. Černý), Kuneš, Carda, Matěj Čapek (7. Martin Čapek) – Brabec, J. Říský Hoch, Zhyhora – D. Říský, Hosnedl. Diváci: 100.

Protivín: Váverka - Kulík, Z. Vorel, J. Jaromír, Daniel Bečvář – J. Pícha, Říha, Leroy Abawata, Kozák (70. Sháněl) - Petr, Hrachovec.

Karel Hoch, manažer Oseka: "Jak to tak bývá, po posvícení přichází půst. Po vloženém čtvrtečním kole se ani na jedné straně hrací plochy nedostávalo kvality. Na obou týmech byla hodně znát únava. Bylo v tom více bojovnosti než fotbalové kvality. My se dostali na začátku zápasu do jedné šance, kterou neproměnil Jakub Říský, hosté jednou trefili břevno a to bylo vše. Ve srovnání se čtvrtečním zápasem s Hlubokou to bylo jako nebe a dudy. Málo kvality a hodně únavy. Dva hráči nám ze hřiště odešli kvůli nataženým svalům."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Po loňském debaklu jsme do Oseku jeli s respektem, čemuž jsme podřídili sestavu i taktiku. Utkání bylo opatrné se spoustou nepřesností, nakopávaných míčů a v ofenzivě bez nápadu. Zřejmě i vlivem únavy po čtvrtečních dohrávkách se oba týmy zaměřily na poctivou defenzivu, a proto zápas skončil spravedlivou bezbrankovou remízou. Oba týmy se i přesto dostaly do několika brankových situací, většinou po standardní situaci nebo po individuální chybě, které ale ani jeden nedokázal využít. Nejlepším hráčem našeho týmu byl jednoznačně brankář Váverka.“

Jiskra Třeboň – Malše Roudné 3:1 (1:1)

Branky: 59. a 72. Průcha, 17. vlastní (Havlíček) – 35. Kadlec z penalty. ŽK: 1:2 (Schneider – Kadlec, Navrátil). Rozhodčí: Němec – Smola, Tomaň. Diváci: 300.

Třeboň: Kopecký - Širhal, Pánek, Zavadil, Schneider - Bicenc, Hromádka, Matoušek, Radosta (89. Candra) - Činčura (86. Vranovský), Průcha (90. Meškán).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V domácím utkání jsme přivítali nejlepší útok soutěže. Hrál se pohledný a vyrovnaný zápas. Do vedení jsme se dostali v 17. minutě, kdy jsme zahrávali rohový kop a brankář Roudného si srazil míč do sítě. Ve 35. minutě byl proti nám nařízený pokutový kop, který Kadlec proměnil. Ve druhém poločase jsme přidali dva góly zásluhou Průchy a navýšili tak skóre na 3:1. Zbytek zápasu jsme si pohlídali. Musím pochválit celý tým."

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Domácí se ujali vedení v sedmnácté minutě po chybě brankáře Havlíčka, který si lehký centr vrazil do vlastní sítě. Ještě do přestávky jsme srovnali stav Kadlecem z penalty nařízené za jeho sražení v pokutovém území. Ve druhé půli se hrál oboustranně bojovný fotbal, z něhož domácí Průchou vytéžili dvě branky a po zásluze získali tři body."



SK Rudolfov – TJ Dražice 0:4 (0:1)

Branky: 3. a 90. A. Fulei, 56. A. Sváček, 74. V. Studenovský. ŽK: 5:5 (Vejvar, Tyrpák, Novotný, Pouzar, Nárovec /vedoucí mužstva/ – Počinek, Veselý, Studenovský, Hořejší, Ursacher /vedoucí mužstva/). Diváci: 250. Rozhodčí: Vican – Kollmann, Průchová.

Dražice: Počinek – Sváček, Veselý, D. Štecher, Turek – Fulei, Mareš, Studenovský, Bareš, Jak. Stuchlík (70. Böhm) – Běhoun (90. Hořejší).

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Dražice se velmi brzy dostaly krásným gólem do vedení a nám se vůbec nepodařilo vrátit do zápasu. Hosté hráli zodpovědně, přidali další góly a výsledkem je konečné skóre 0:4. V přístích utkáních se musíme znovu soustředit na každou situaci, protože dnešní nedorazy nás stály body."

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „Na rozdíl od předchozích zápasů jsme tentokrát dali parádní rychlý gól my, což nás posadilo na koně. Přestože měl soupeř míč častěji pod kontrolou, hráli jsme výborně v defenzívě a k ničemu výraznějšímu jsme ho nepustili. V 60. Minutě se nám povedlo dát druhou branku, a ta v podstatě určila další ráz utkání. My jsme si ho hlídali a v závěru jsme přidali ještě další dva góly. Tentokrát se všechno sešlo tak, jak bylo potřeba, a jsme spokojeni. Přesně tohle jsme potřebovali.“

Třebětice – Jankov nehráno

Jankov do Třebětic neodcestoval, utkání bude řešit STK, zápas bude s největší pravděpodobností kontumován 3:0 ve prospěch Třebětic.

Marek Černoch, trenér Třebětic: "Po cenné čtvrteční remíze v derby na půdě Třeboně jsme byli na domácí utkání s Jankovem patřicně natěšení a chtěli jsme naplno bodovat. V Třeběticích navíc probíhalo posvícení, takže se očekávala návštěva až kolem pěti stovek diváků. Kluci kolem příprav strávili hodně času a pak přijde taková rána. Hodně nás to mrzelo, ale pokud jsou důvody skutečně takové, jaké Jankov uvádí, nedá se nic dělat. Chtěli jsme si to uhrát na hřišti, takhle to bude jen kontumační vítězství."

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "V týdnu nás postihla velká marodka, takže jsme odvolali už páteční trénink. V neděli od rána to začalo ještě přibývat, takže jsme chtěli vzít kluky z béčka, aby se zápas alespoň nějak odehrál. Béčko ale hrálo svůj zápas, takže jsme už dopoledne zavolali do Třebětic i na STK, že nepřijedeme. Domácí by klidně zápas odehráli jindy, ale uvidíme, jak rozhodne STK, jestli bude utkání kontumováno, nebo odehráno v jiném termínu."

FK Junior Strakonice – FC AL-KO Semice 3:1 (0:1)

Branky: 69., 86. a 90. Krejčí – 45+1. Sádlo. ŽK: 2:4 (Bílý, Váchal – Kačírek, Hrala, Pšenička, Valach). Rozhodčí: Kollmann – Vican, Mráz. Diváci: 200.

Strakonice: Kozlík - Smola, Benedikt (24. Fajtl), Legdan, Prajzler (64. Třeštík) - Kubeš (82. Stöger), Pomej (64. Máška), Zahrádka, Bílý - Váchal, Krejčí.

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Byl to těžký zápas. V prvním poločase jsme byli aktivnější, měli čtyři tutovky včetně neproměněné penalty. Nastřelili jsme tyč, dvakrát šli sami na bránu. Bohužel jsme to neproměnili a přišla naše klasika, když jsme ze standardky dostali hlavou gól do šatny. To byla hodně těžká rána, ale nabádal jsem hráče, aby nepanikařili, že další šance přijdou a otočíme to. Řekli jsme si, že takový zápas nesmíme ztratit, jinak by to bylo hodně zlé. Jsem rád, že to kluci dokázali ve druhé půli otočit, i když to byl opravdu těžký zápas. Chleba se lámal kolem 60. minuty, kdy se zápas začal přetáčet na naši stranu. Byli jsme na tom lépe fyzicky, prostřídali a na konci to zlomili ve vítězství. Karel Krejčí dal tři góly a tím jsme zápas vyhráli."

Filip Breibisch, trenér Semic: „Nebyl to hezký fotbal ani z jedné strany, bylo to hlavně o nakopávaných balonech a soubojích. Podařilo se nám vstřelit první branku, to jsme chtěli a za tím jsme si šli, ale škoda, že se nám nepodařilo přidat další, když jsme měli dvě gólové šance. Po přestávce nám postupně došly síly, Strakonice nás zatlačily a udolaly nás. Nepomohlo nám ani odstoupení stopera Listopada, který musel kvůli poraněným žebrům střídat už v prvním poločase. A nedohrál ani další obránce Sádlo, což naši defenzivu hodně oslabilo a podle toho to taky dopadlo. Teď se musíme soustředit především na to, abychom do konce podzimní části uhráli nějaké body a zůstali na dosah ostatním.“

TJ Hluboká nad Vltavou - FK Olympie Týn nad Vltavou 3:0 (1:0)

Branky: 28. Rubick, 51. Tauber, 59. Pecka. ŽK: 5:2 (Kössl, M. Otepka, Antoš, Hrachovec, R. Otepka /trenér/ – Gutwirth, Dobal). ČK: 1:0 (37. R. Otepka /trenér/). Rozhodčí: Šťastný – Leiš, Petričák. Diváci: 120.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Hlubocký stadion navštívilo 180 diváků, převážně fanoušků Týna, a ti mohli sledovat utkání, ve kterém jsme byli lepším týmem, a přesto jsme mohli inkasovat po gólové hlavičce soupeře na začátku zápasu. Tu bravurně zneškodnil brankář Dan Konečný a podržel tak naše mužstvo. V prvním poločase se nám podařilo zlomit soupeřův odpor gólem Jirky Rubicka, ve druhem přidali branky Tomášové Tauber a Pecka. Všichni střelami zpoza velkého vápna. Naše vítězstvi bylo zcela jednoznačné a zasloužené."

Václav Mareš, trenér Týna: "Chtěli jsme navázat na předešlé utkání z Roudného a myslím si, že se nám to dařilo do pětatřicáté minuty, než přišla nešťastná tečovaná střela a domácí se dostali do vedení. Ve druhém poločase jsme inkasovali brzy druhou branku a bylo po zápase. Domácí patří o třídu výše a mají kvalitu. Za náš výkon se ale stydět nemusíme."

FC ZVVZ Milevsko - FK Olešník 1:1 (0:1)

Branky: 68. Hadáček – 21. Szó z penalty. ŽK: 6:2 (Hejl, Marvan, Hadáček, Kálal, Kozák /vedoucí/, Smrčina /trenér/ – Toth, Szó). Rozhodčí: Dimitrov – Hrušková, Pravda. Diváci: 150.

Milevsko: Michal Hejl – Pich, Vakoč, Marvan, Martin Hejl (69. Baštýř) – Volf (60. Přibyl), Bártík – Souček (55. Kálal), Kortan, F. Hadáček – J. Hadáček.

Jan Kozák, asistent trenéra Milevska: "Chtěli jsme vyhrát, ale vzhledem k vývoji utkání bod bereme. Opět však bylo vidět, že jsme schopni hrát celých 90 minut a máme dobře natrénováno, což se ukázalo i v tomto utkání po přestávce. Náš výkon do určité míry gradoval. Byli jsme lepší, bohužel už jsme dokázali pouze vyrovnat. Navíc jsme během utkání přišli o další tři hráče, kteří museli střídat kvůli zranění. Trochu se nám to rozsypalo, ale ti, kdo nastoupili, odvedli dobrou práci. S výkonem jsme spokojeni a bod bereme, ale měli jsme i na tři."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Bod z Milevska bereme, i když si myslím, že jsme mohli odvézt i tři. Vedli jsme a byla škoda, že jsme nepřidali druhý gól."