Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. V očekávaném šlágru Hluboká před pěti sty diváky porazila Roudné 1:0 a drží si na čele tabulky neporazitelnost. Nezaváhala ani druhá Třeboň, která doma porazila Dražice. Na třetí příčku se vyhoupl po výhře na Rudolfově Olešník.

Gól měsíce! Takhle náramně se trefil Robert Szó z trestného kopu do sítě Rudolfova. | Video: Deník/ Pavel Kortus

TJ Hluboká nad Vltavou - TJ Malše Roudné 1:0 (1:0)

Branka: 15. Pecka. ŽK: 3:2 (Rubick, Tauber, Pecka – Cepák, Míka). Rozhodčí: Němec – Dunovský, Pravda. Diváci: 500.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Před rekordní diváckou návštěvou pěti set diváků, kteří vytvořili výbornou kulisu zápasu hraného při umělém osvětlení, jsme odehrali velmi kvalitní utkáni s Roudným, kdy gól Tomáše Pecky z kraje zápasu rozhodl o našem vítězství 1:0, ač šance na vstřelení dalších gólů byly na obou stranách. Jsme spokojeni se třemi body, předvedenou hrou a především se zájmem diváků o toto utkání."

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Před pěknou diváckou návštěvou se hrál oboustranně kvalitní fotbal. Domácí byli fotbalovější a vedli po první půli 1:0 brankou Pecky. Ve druhé půli i přes několik gólových šancí na obou stranách branka nepadla, a tak domácí zvítězili nejtěsnějším rozdílem 1:0."

SK Mirovice - SK Jankov 6:0 (4:0)

Branky: 16. a 55. M. Štochl, 7. F. Čadek, 70. Král, 45. Převrátil, 72. Mařík. ŽK: 2:1 (Čadek, Král – Řezníček). Rozhodčí: Dunovský – Kaštánek, Hanzlíková. Diváci: 100.

Mirovice: Čejdík - Huleš, Kocourek, J. Štochl, Mařík - Král (55. Peterka), Janota (15. M. Štochl), Husar, J. Převrátil (55. Viták) - Císař, F. Čadek (74. Vondrák).

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Navázali jsme na druhý poločas z minulého zápasu a na týmu bylo celý týden vidět, že už chce konečně uspět. Při vší účtě k soupeři musím konstatovat, že lepší časy už má asi za sebou. Jsem rád za výsledek i výkon, za diváky, co nad námi nezlomili hůl, ale pořád nám ještě nějaký ten bod ke spokojenosti chybí. Pokud však budeme takto pokračovat, nemám strach, že by se naše bodová sbírka nerozšířila.“

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Domácí byli důraznější, lepší a zaslouženě zvítězili. Víc nemá cenu zápas komentovat."

FK Sokol Třebětice – FK Protivín 2:2 (1:2)

Branky: 17. Cech, 80. R. Nehyba – 8. Petr, 29. Hrachovec. ŽK: 2:4 (R. Nehyba, Tříletý – Říha, Váverka, Hrachovec, Kulík). ČK: 1:0 (83. Chvátal). Rozhodčí: Krčín – Nedvěd, Kollmann. Diváci: 250.

Třebětice: Pokorný – V. Novák (62. Gall), Trávníček, Habr, Tříletý - V. Švarc (87. Solař), F. Nehyba, R. Nehyba, Chvátal - M. Kelbler (37. D. Kelbler), Cech.

Protivín: Váverka – Daniel Bečvář, Kulík, Z. Vorel (26. Kozák), J. Pícha – Buko Leroy (75. Hodinka), Hrachovec (87. Sháněl), Petr, Říha, Zeman – J. Vorel.

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Vstup do utkání nám nevyšel podle našich představ. Hosté byli v prvním dějství lepším týmem, lépe se pohybovali, kombinovali a poločas vyhráli o jednu branku, i když šancí měli víc. Nám naopak patřil druhý poločas. Sice jsme nehráli úplně přesně to, co jsme chtěli, bylo však vidět, že s výsledkem proti kvalitnímu soupeři chceme vehementně něco udělat. Rozdíl v našem výkonu oproti první půlce byl markantní. Zasloužený a spravedlivý bod nám zajistil krásným gólem kapitán Roman Nehyba. Deset minut před koncem jsme šli do deseti, nicméně na naší aktivitě to znát nebylo. Bod bereme.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Začátek a celý první poločas nám vyšel, v podstatě jsme hráli fotbal, jaký bych si představoval. Na vedoucí gól domácí dokázali odpovědět, ale přidali jsme druhý a do přestávky jsme ještě nastřelili tyčku i břevno a měli ještě další dvě gólové šance. I po obrátce jsme měli možnost z několika situací jít do dvoubrankového náskoku, ale nevyužili jsme je. A tak Třebětice deset minut před koncem krásnou střelou z trestného kopu vyrovnali. Myslím, že jsme měli na to získat tři body, ale protože jsme nebyli schopni situace vyřešit lépe, skončil zápas remízou. Asi zaslouženou.“

FC AL-KO Semice - Spartak Trhové Sviny 1:1 (1:0)

Branky: 6. P. Keclík – 77. Gažák. ŽK: 2:0 (Pohnán, Veleman). ČK: 1:0 (79. Pohnán). Rozhodčí: M. Vican – Boček, Frček. Diváci: 48.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V zápase jsme měli první příležitost na vstřelení branky, kterou jsme ale zahodili. Soupeř vzápětí tu svou v šesté minutě proměnil. Od tohoto momentu jsme šli za vyrovnáním a k obratu v utkání. Nicméně jsme naše šance neproměnili, a to včetně pokutového kopu. Vyrovnávací branku jsme dali v 78. minutě a dále jsme pokračovali v zahazování dalších vyložených možností. Konečný výsledek 1:1 je pro nás smutnou ztrátou."

FK Junior Strakonice - FK Olympie Týn nad Vltavou 3:2 (3:2)

Branky: 2. a 16. Legdan, 11. (pen.) Krejčí – 12. Račák, 31. Dobal. ŽK: 4:3 (Váchal, Krejčí, Máška, Fajtl – Kubík, Podhradský, Maxa). Rozhodčí: Smola – Kaštánek, Němec. Diváci: 120.

Strakonice: Kozlík – Máška, Legdan, Smola, Prajzler – Kubeš (66. Stöger), Pomej (90. Fajtl), Zahrádka, Bílý – Váchal (83. Čibera) – Krejčí (90. Linhart).

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Všechno podstatné se odehrálo na začátku zápasu. Měli jsme dobrý vstup do utkání a dali dva góly. Na Týn jsme chtěli vlítnout, což se povedlo. Hned v úvodu jsme dali po standardce vedoucí gól. Po nacvičené akci šel z brejku Bílý sám na bránu, gólman ho fauloval a dali jsme druhý gól. Bohužel to v tu chvíli bylo z naší strany vše. Týn na chvíli převzal iniciativu a rychle snížil. Nicméně jsme dali Legdanem po další standardce na 3:1, ale pak jsme se opět zatáhli, přestali hrát a byli málo aktivní. Týn byl lepší na balonu a zaslouženě snížil. V kabině jsme si něco řekli. Druhá půle byla paradoxně z naší strany lepší na šance. Sice jsme gól nedali, ale měli čtyři šance a nastřelili tyč. Opticky byl Týn lepší, hnal se za vyrovnáním, ale šance jsme měli my. Mohli jsme to pojistit, ale nakonec jsme se báli o výsledek až do konce. Důležité jsou však tři body. V současné době potřebujeme i na úkor fotbalovosti sbírat body. To se povedlo, trochu jsme se posunuli v tabulce a o něco lépe se dýchá."

Václav Mareš, trenér Týna: "Nezachytili jsme vůbec začátek zápasu, a jak se ukázalo, to bylo rozhodující. Hráče jsem na to upozorňoval, ale přesto jsme v patnácté minutě prohrávali 1:3. Sice jsme dali kontaktní branku, ale vyrovnat se nám už nepodařilo. Myslím si, že jsme herně nebyli horším týmem, ale výsledkově se nám nedaří. V tabulce jsme tam, kde jsme určitě nechtěli být."

SK Rudolfov - FK Olešník 2:5 (1:1)

Branky: 27. Vejvar, 90. Fischer – 47. a 85. Lafata, 23. Szó, 73. Vojta, 79. Toth. ŽK: 3:0 (Novotný, Pouzar, Šindelář). Rozhodčí: Dimitrov – Leiš, Pečenka. Diváci: 120.

Jiří Nárovec, trenér Rudolfova: "První půle byla vyrovnaná. Hned v první minutě druhé půle dostaneme gól na 1:2 a pak nám rozhodčí pro mě nepochopitelně upře vyrovnání. Od té doby už bylo na hřišti jenom jendo mužstvo. Uspět s takovým soupeřem znamená nedělat chyby. My jsme je udělali. Ve druhém poločase jsme odpadli a už jsme neměli šanci se zápasem něco udělat."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Prvních patnáct minut jsme hráli velmi dobře až do prvního vstřeleného gólu, který nás paradoxně trochu přibrzdil. Rudolfov hru vyrovnal a navíc jsme dostali i dost zbytečný gól, kdy jsme doplatili na horší komunikaci brankáře s obránci. Na soupeře jsme byli připraveni, ve druhé půli jsme hráli trpělivě a zvládli jsme ji velmi dobře. Byla tam z naší strany větší podpora do útoku. David Lafata nebyl vepředu sám a podpořil ho Kuba Toth z pravého křídla. Dařily se nám brejkové akce a dosáhli jsme výsledku, se kterým jsme spokojeni."

TJ Osek – FC ZVVZ Milevsko 2:4 (2:2)

Branky: 31. Carda, 44. Hoch – 81. a 85. Souček, 25. Kortan, 36. F. Hadáček. ŽK: 3:3 (Hoch, J. Říský, Mat. Čapek – J. Hadáček, F. Hadáček, Kotrba). Rozhodčí: Pečenka – Dimitrov, Leiš. Diváci: 75.

Osek: Pokorný – Matěj Čapek, Carda, D. Říský, Martin Čapek – Brabec, Hoch, J. Říský, Zhyhora – Černý (65. Zelenka), Hosnedl.

Milevsko: Michal Hejl – F. Hadáček (87. Kutil), Vakoč, Pich, Kotrba – Volf, Bártík (46. Süsmelich) – Kálal (69. Přibyl), Kortan, Souček (89. Baštýř) – J. Hadáček (92. Š. Peterka).

Karel Hoch, manažer Oseka: "Utkání se nám vůbec nepovedlo. Hosté byli fotbalovější, kvalitnější na míči, dostávali se do spousty šancí. Při velkém štěstí jsme mohli pomýšlet na bod, ale jinak byl celek Milevska jasně lepší a zaslouženě si odvezl výhru. Byl to zatím nejfotbalovější tým, proti kterému jsme hráli. V prvním poločase jsme ještě stihli dorovnat, ale po přestávce jsme již nestíhali rychlé náběhy za obranu a po našem nedůrazu a chybách jsme inkasovali."

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „V týdnu jsme se s kluky z realizáku věnovali předchozím zápasům Oseka a myslím, že jsme se na něj díky tomu dobře připravili. Věděli jsme, z čeho hrozí a jak přechází po zisku míče do rychlých brejků. Musím pochválit hráče v obraně, jak chytali akce hned v zárodku. Celkově jsme podali jeden z nejlepších výkonů v sezoně a domácí Osek jsme kombinačně přehrávali celý zápas. Dvakrát jsme vedli, ale soupeř vždycky srovnal po nějaké ojedinělé akci nebo standardce. To je, bohužel, trochu naše klasika. Ještě pár minut před koncem tedy platil vyrovnaný stav a musím se přiznat, že když jsem viděl ten zápas, říkal jsem si, že remíza by pro nás byla málo, zasloužili jsme si vyhrát. Nakonec se nám to povedlo, když v závěru Ondra Souček dvakrát na konci akce zachoval chladnou hlavu a zkušeně proměnil. Jsme za něho rádi. Za to, co kluci předvedli, je musíme pochválit. Zase se ukázalo, že máme sílu hrát do poslední minuty a soupeře v závěru přetlačíme. Udělali jsme nějaké vynucené změny v sestavě, ale výkonově nám to sedlo.“

Jiskra Třeboň – TJ Dražice 3:1 (1:1)

Branky: 33. Tůma, 44. (pen.) Hromádka, 90.+3. Pánek – 7. Běhoun. Rozhodčí: Novotný – Vican, Šťastný. ŽK: 2:4 (31. Veselý, 48. Mareš, 88. M. Stuchlík, 88. Horka). ČK: 0:1 (88. Hořejší). Diváci: 220.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Širhal, Zavadil (86. Vrána), Pánek - Kubata, Hromádka, Bicenc ml. (46. Radosta), Matoušek - Činčura (60. Schneider), Průcha.

Dražice: Počinek – Sváček, Veselý, D. Štecher, Turek – Studenovský, J. Štecher, Bareš, Jak. Stuchlík – Mareš, Běhoun (64. Hornát).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do vedení šli hosté už v 7. minutě, kdy nám po nákopu propadl míč a Baloun střelou s poza vápna otevřel skóre. Vyrovnání jsme se dočkali v 33. minutě, když se z přímého kopu trefil Tůma. Těsně před odchodem do šaten se nám povedlo výsledek otočit. Ve 44. minutě byl faulovaný ve vápně Průcha a nařízenou penaltu proměnil Hromádka. Bohužel jsme několik dalších šancí neproměnili, a tak to bylo ve druhém poločase stále otevřené a třetí trefu přidal až v nastavení Pánek. V prvním poločase jsme soupeře herně předčili, ale po změně stran jsme se tolik do zakončení nedostávali a hosté navíc kvalitně bránili.“

Vlastimil Stuchlík, vedoucí mužstva Dražic: „Kluky musíme i přes porážku pochválit, proti týmu z horních příček tabulky odvedli dobrý výkon, zaskočili ho tím a Třeboň se musela do posledních chvíle strachovat o výsledek. Podařilo se nám dostat už v sedmé minutě do vedení. Domácí byli potom lepší a běhavější, ale přesto jsme hráli velice dobře. Bohužel jsme dostali do přestávky dva góly, jeden z vymyšlené standardky a druhý z penalty. Ve druhém poločase měli oba soupeři pár možností, ale dlouho nic výrazného. My jsme na konci za stavu 2:1 šli sami na branku, ale rozhodčí odpískali ofsajd, který viděli jen oni sami. Domácí nám pak v nastaveném čase dali třetí gól. Jak už jsem říkal, odehráli jsme v Třeboni dobrý zápas, teď je třeba na to navázat v dalších utkáních.“