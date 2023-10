Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem, jehož hlavní událostí byl start Bořka Dočkala za Olešník. Vedoucí kvartet bodoval naplno, na konci tabulky zůstávají s pětibodovou ztrátou Semice.

Fotbalový krajský přebor: Olešník - Semice 5:1 | Foto: Deník/ Petr Hřídel

TJ Dražice – TJ Osek 3:3 (3:1)

Branky: 21. a 45. 1. Fulei, 36. (pen.) M. Mareš – 19. D. Říský, 53. (pen.) J. Říský, 74. J. Hoch. ŽK: 5:4 (Sváček, Štecher, Tůma, Mareš, Běhoun – Kuneš, Hoch, J. Říský, Černý). Rozhodčí: Šťastný – Boček, Tomaň. Diváci: 120.

Dražice: Počinek - Sváček, Veselý, J. Štecher, Turek - Studenovský, Mareš, Fulei, Tůma (68. J. Stuchlík) - Bareš (68. M. Stuchlík) - Běhoun (84. Horka).

Osek: Pokorný – Kuneš, Carda, D. Říský, Matěj Čapek – Zhyhora, Brabec, Hoch, Martin Čapek, Černý (72. Zelenka) – J. Říský.

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: "V zápase jsme sice znovu prohrávali, jen dvě minuty po gólu soupeře se nám ale podařilo vyrovnat a dostali jsme se na koně, což nás do poločasu dovedlo k zaslouženému vedení 3:1. Po přestávce jsme bohužel úplně přestali hrát. Možná se projevila nezkušenost našeho týmu, možná tam bylo i trochu uspokojení, ale jisté je, že toho zkušený soupeř dokázal využít. Nakonec jsme byli rádi, že se nám podařilo uhájit remízu 3:3. Ta je ale podle mě spravedlivá."

Karel Hoch, manažer Oseka: "Začali jsme utkání velice dobře, byli výrazně aktivnější, tlačili soupeře před jeho branku a dostali se do vedení po střele Davida Říského. Pak jsme nepochopitelně polevili a dovolili domácím po triviálních chybách otočit výsledek až na 3:1. Domácí byli v závěru první půle lepší, my se hledali a měli štěstí, že jsme nedostali další branku. Se začátkem druhého poločasu jsme se zvedli a byli postupně výrazně lepším týmem. Vyrovnali jsme a dokonce mohli strhnout vítězství na naší stranu. Bohužel, nepřesná muška nám zabránila, abychom si odvezli všechny body. Nakonec je však dělba bodů asi spravedlivá, domácí si jej zasloužili za první, my za druhý poločas."

FK Protivín – Jiskra Třeboň 1:2 (0:1)

Branky: 55. Hrachovec – 12. Činčura, 76. Průcha. ŽK: 6:5 (Hrachovec, J. Vorel, Kozák, Pícha, Kulík, Z. Vorel – Hromádka 2, Širhal, Kubata, Bicenc ml.). Rozhodčí: Krčín – Leiš, Petričák. Diváci: 150.

Protivín: Váverka – J. Pícha, Z. Vorel, Leroy Abawata, Kulík – David Bečvář - Kozák (84. Zeman), Říha, J. Vorel, Hrachovec – Petr.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Širhal, Zavadil (61. Schneider), Pánek - Činčura (80. Andres), Matoušek (87. Vranovský), Kubata, Bicenc, Hromádka - Průcha (90. Meškan).

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Porážka, která hodně bolí, protože jsme celý zápas odmakali a nemáme ani bod. První poločas byl z naší strany opatrnější, hosté byli více na míči, ale my zodpovědně bránili a do vyložených šancí jsme je nepouštěli. Přesto šla Třeboň do vedení po nenápadné střele z dvaceti metrů. Poté jsme měli obrovskou příležitost na vyrovnání, když Honza Pícha postupoval sám na brankáře, ale ten ho vychytal. Druhý poločas byl z naší strany lepší a v 55. minutě jsme zásluhou Hrachovce vyrovnali. Následovala pasáž, během níž jsme byli lepší a vytvořili si i několik příležitostí, které jsme však nevyužili a za to jsme byli potrestáni, když soupeř v 76. minutě přidal druhý gól. V závěru jsme sahali po vyrovnání, ale Hrachovec svojí druhou šanci nevyužil.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Začátek zápasu jsme zvládli na výbornou. Ve 12. minutě jsme se dostali do vedení střelou Činčury, na kterou brankář nedosáhl. Během první půle jsme měli několik šancí navýšit skóre, ale ve finální fázi jsme situace řešili špatně. Soupeř měl příležitosti z brejků, ale nás podržel brankář Kopecký. Do druhého poločasu jsme šli s cílem vstřelit další branku a hrát trpělivě. Bohužel jsme se spíše přizpůsobili Protivínu a míč byl někdy až moc ve vzduchu. V 55. minutě jsme inkasovali a bylo vyrovnáno. Ale dokázali jsme na to reagovat a Průcha vstřelil čtvrt hodiny před koncem vítězný gól. V 84. minutě dostal Hromádka druhou žlutou karu, myslím, že dost přísnou, a my šli do deseti. I tak jsme si vytvořili další šance, ale opět je nevyřešili dobře. Udrželi jsme příznivý výsledek i přesto, že sudí nastavil osm minut. Mužstvo zaslouží pochvalu.“

Spartak Trhové Sviny – Junior Strakonice 1:1 (1:1)

Branky: 36. (PK) Gažák – 4. Bílý. ŽK: 3:3 (Hruška, Tomek, Zítek – Máška, Legdan, Krejčí). Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Smola. Diváci: 150.

Strakonice: Lízal – Máška, Legdan, Smola, Prajzler – Kubeš (81. Stöger), Pomej (71. Čibera). Zahrádka, Bílý – Váchal (88. Horník) – Krejčí.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Utkání jsme doma chtěli zvládnout za tři body. Zápas ale skončil spravedlivou remízou 1:1. Dobře hrající obrana soupeře nám moc příležitostí ke vstřelení branky nenabídla."

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Tradičně jsme venku dali gól hned z první standardky. To nám vychází docela dobře, tentokrát se prosadil Bílý po odraženém míči. Bohužel ale přišla stejná situace jako v předchozích zápasech venku, kopala se na nás penalta. Je to náš hrob, pokaždé zbytečně faulujeme, což nás sráží. Domácí vyrovnali z penalty, která samozřejmě byla. První poločas byl vyrovnaný, domácí trefili břevno a jednou nás ještě podržel Lízal. Ale měli jsme tam také dobré věci. Vyřešit to lépe, mohli jsme překlopit vedení na naší stranu. Druhá půle byla nahoru dolu, oba týmy chtěly vyhrát. Nebyla tam žádná stoprocentní šance. V závěru vychytal Krejčího z blízka domácí gólman, nás také jednou podržel Lízal. Vyhrát mohly oba týmy, nakonec je z toho zasloužená remíza."

Malše Roudné – FK Třebětice 4:1 (1:0)

Branky: 45. (pen.), 65. a 76. Kadlec, 81. Benda – 70. Nehyba (pen.). ŽK: 2:0 (Vogl, Kadlec). Rozhodčí: Kollmann – Novotný, Herzog. Diváci: 150.

Třebětice: Pokorný – Novák (72. P. Švarc), Trávníček, Tříletý, Gáll - R. Nehyba - V. Švarc (84. D. Kelbler), Cech, F. Nehyba, Chvátal - M. Kelbler

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Hrál se pro diváky zajímavý zápas. Hosté měli v prvním poločase výhodu zahrávání pokutového kopu, který ale náš brankář chytil. Na druhé straně nařízený pokutový kop za hraní rukou v pokutovém území Kadlec proměnil a šli jsme do kabin za stavu 1:0. Ve druhé půli Kadlec zvýšil na 2:0, ale hosté snížili z další penalty na 2:1. Drama se však nekonalo, protože jsme brankami Bendy a znovu střelecky disponovaného Kadlece zvýšili na konečných 4:1."

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Musím říci, že se zásluhou obou týmů hrálo velice kvalitní utkání. Já jsem relativně spokojen s prvním poločasem, i když jsme na samém konci tohoto dějství inkasovali z pokutového kopu. My bohužel tuto možnost zhruba ve třicáté minutě nevyužili. Nicméně jsme hráli to, co jsme si stanovili, a snažili se vše plnit. To už však neplatí pro druhé dějství. Nepochopitelně jsme hru hodně brzo otevřeli a toho velice kvalitní ofenziva domácích samozřejmě dokázala využít a naprosto zaslouženě v tomto utkání zvítězit.“

FC ZVVZ Milevsko – SK Rudolfov 3:0 (1:0)

Branky: 44. a 54. Fil. Hadáček, 72. Jar. Hadáček. ŽK: 1:1 (Volf – Šindelář). Rozhodčí: Votava – Brych, Mráz. Diváci: 120.

Milevsko: Michal Hejl – Pich, Vakoč, Š. Peterka, F. Hadáček – Volf (83. Samec), Bártík (75. Süsmelich) – Souček (63. Přibyl), Kálal (79. Baštýř), Kortan (87. Imbr) – J. Hadáček.

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Většinu prvního poločasu, než jsme dali první gól, nám trochu chyběla kvalita v poslední třetině hřiště. Kvůli tomu jsme se dlouho nemohli dostat do vedení, ale herně jsme měli celý zápas pod kontrolou. Když jsme se střelecky prosadili, pak už se zápas dohrával celkem v klidu. Kluci si věřili a také fotbalově to vypadalo slušně. Pochválit musím i Štěpána Peterku, který to zvládl v šestnácti letech velmi slušně. Neudělal žádnou chybu a uskákal i pár těžkých balonů ve vápně.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Domácí zvítězili zcela zaslouženě. Měli výborný pohyb, velmi dobře kombinovali a vstřelili krásné branky. My za nimi ve všech činnostech zaostávali."

FK Olešník – FC AL-KO Semice 5:1 (3:0)

Branky: 15., 37. a 59. Lafata, 10. Vojta, 69. Toth – 85. Forman. ŽK: 1:0 (Knietel ml.). Rozhodčí: Frček – Juráň, Hanzlíková. Diváci: 250.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Zasloužené vítězství, o kterém jsme rozhodli už během prvního poločasu. Jsme rádi, že za nás opět nastoupil Bořek Dočkal, všichni jsme si to s ním užili. Jak hráči, tak i diváci a soupeř, který hrál sypmapticky a nemyslím si, že v tabulce patří tam, kde se momentálně nachází. Škoda snad jen obrdžené branky na konci utkání."

FK Olympie Týn nad Vltavou – SK Mirovice 2:2 (2:0)

Branky: 10. Dobal, 41. Gutwirth – 55. Husar, 61. Čadek. ŽK: 3:2 (Gutwirth, Hudeček, Mezera – Císař, Čadek). Rozhodčí: Barva – Pečenka, Dimitrov. Diváci: 140.

Mirovice: Čejdík - Huleš, Kocourek, J. Štochl, Mařík - Král, R. Převrátil (46. Husar), Janota, M. Viták (75. Vondrák) - Císař, F. Čadek (90. Sláma).

Václav Mareš, trenér Týna: "Ztratili jsme jasně vyhraný zápas. První poločas byl podle našich představ, dali jsme dvě branky a hosty jsme do ničeho nepustili. Ten druhý jsme ale vůbec nezvládli. Mysleli jsme si, že se nemůže nic stát, ale opak byl pravdou. Z našeho výkonu ve druhém poločase jsem zklamaný. Někteří hráči by měli zůstat nohama na zemi."

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Na zápas do Týna jsme jeli bohužel zase v jiném složení. Trochu jsme přeskupili řady a snažili se hlavně gól nedostat. Domácím se to však povedlo hned dvakrát a my byli na ručník. Po změně stran to však byly jiné Mirovice než v posledních zápasech. Podařilo se nám srovnat a nakonec jsme mohli odvážet i všechny body. Ale i Týn mohl na konci zápasu strhnout výhru na svou stranu. a tak jsem za bod rád. Po výsledkové bídě je to trochu vzpruhy. Vyhráno ale rozhodně nemáme.“

SK Jankov – TJ Hluboká nad Vltavou 1:4 (0:2)

Branky: 47. Točík – 32. Hájek (vlastní), 35. Kadlec (pen.), 56. Tauber, 69. Rubick. ŽK: 4:1 (Kočí, Votava, Borovka, Bürger – Kolafa), ČK: 1:0 (42. Kočí). Diváci: 128. Rozhodčí: Nedvěd – Barva, Jeřábek.

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Hluboká je momentálně někde jinde. My jsme zase dávali sestavu těžko dohromady, ale ani v kompletním složení bychom na tak silného soupeře neměli. To je třeba objektivně říct. Hosté byli po celý zápas lepší a zaslouženě vyhráli. K tomu je třeba jim pogratulovat. Zápasy s první čtyřkou už máme za sebou, teď přijdou utkání, ve kterých se musíme poprat o body."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "I přesto, ze Jankov se posledni dobou potýká s herní krizí, tak jsme k utkání přistoupili s respektem a pokorou. Od začátku bylo vidět, kdo bude udávat tempo hry. Soupeře jsme přehrávali po všech stránkách a ve všech herních činnostech, a tak jsme zaslouženě zvítězili 4:1. Kromě čtyř gólů jsme dalších pět vyložených šancí neproměnili."