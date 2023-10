Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Lídr tabulky z Hluboké vyhrál šťastným gólem v nastavení v Protivíně a vzhledem k remíze druhé Třeboně v Milevsku má na čele soutěže už pětibodový náskok. Poslední Semice prohrály v Týně a stále čekají na první vítězství.

Martin Fischer se podílel na výhře Rudolfova nad Osekem 7:1 čtyřmi góly. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Malše Roudné - SK Mirovice 5:2 (3:2)

Branky: 5. (pen.), 7. a 80. Kadlec, 36. Míka, 71. Goretki – 23. Huleš, 45.+1 Vondrák. ŽK: 0:4 (Císař, Převrátil, Čadek, Král). ČK: 1:1 (26. Havlíček – 60. Kocourek). Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann - Pečenka, Votava.

Mirovice: Vlas - Huleš (45. Peterka) Kocourek, J. Štochl - Mařík, Král (80. Sláma), Císař, F. Čadek – J. Převrátil, Vondrák (75. Kvěch).

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Již v osmé minutě jsme šli do dvoubrankového vedení a zdálo se, že půjde o jednoznačný průběh utkání. Ve 26. minutě však byl vyloučen náš brankář Havlíček za úmyslné udeření rukou v přerušené hře a šli jsme do deseti. Hosté snížili na 2:1, ale přesto do konce poločasu padla na každé straně ještě jedna branka a do kabin se šlo za stavu 3:2. Ve druhém poločase jsme dali dva góly pouze my Kadlecem a Goretkim. Když byl v šedesáté minutě vyloučen hostující Kocourek, tak se nehezké utkání dohrávalo už jen z povinnosti."

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Utkání ovlivnilo několik aspektů. Náš vstup do něj, domácí snajpr Kadlec a při vší úctě k hlavnímu arbitrovi jeho nevýrazný nebo výrazný, jak chcete, výkon. Během zápasu se určitě nikdo nenudil, na hřišti se pořád něco dělo. My domácí mohli trápit, když nás bylo o jednoho více, jakmile se síly vyrovnaly, tak už ne. Soupeř je momentálně jinde a právem patří mezi elitu soutěže. My, když se sejdeme, jsme schopni konkurovat, jakmile chybí tři, čtyři hráči, je to bohužel znát.“

FK Protivín - TJ Hluboká nad Vltavou 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Píša. ŽK: 2:3 (Pícha, Hrachovec – Antoš, Kadlec, Píša). Diváci: 150. Rozhodčí: Boček – Vican, Kříž ml.

Protivín: Váverka – J. Pícha, Kulík, J. Vorel, Daniel Bečvář – David Bečvář - Kozák (81. Hodinka), Petr (74. Polanský), Říha, Zeman – P. Hrachovec.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Přesvědčili jsme se, že fotbalová pořekadla skutečně platí. A to, že i proti velkému favoritovi zápas začíná vždy 0:0, dále nedáš - dostaneš a také to, že zápas končí až posledním písknutím od rozhodčího. Odehráli jsme opět výborný první poločas, v němž jsme byli Hluboké minimálně vyrovnaným protivníkem. Ve druhé půli již byli hosté aktivnější, ale do vyložených šancí se nedostávali díky našemu zodpovědnému výkonu, který z pozice stopera výborně dirigoval náš kapitán Míra Vorel. V 86. minutě šel náš Patrik Hrachovec úplně sám na brankáře Hluboké, ale neuspěl. A z poslední akce zápasu v 93. minutě hosté vstřelili šťastný vítězný gól."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání jsme se trochu obávali, protože na Protivín se nám moc nedaří. Na nepříliš kvalitním hřišti jsme se těžko dostávali k naší kombinační hře. Soupeř bojoval a nám se moc nedařilo. Měli jsme i štěstí, když jsme mohli krátce před koncem inkasovat, ale naopak jsme sami dali pár vteřin před koncem vítězný gól. Jsme spokojeni hlavně se třemi body a morálkou našich hráčů.“

FK Olešník - Spartak Trhové Sviny 4:0 (1:0)

Branky: 21. Lafata, 70. Toth, 71. Martinec, 89. Píša. ŽK: 0:2 (Macík, Kodras). Diváci: 150. Rozhodčí: Votava – Pečenka, Kollmann.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Trhové Sviny jsou vždy nepříjemným soupeřem. Běhavý a dobře organizovaný mančaft, který má svou hrou založenou na brejcích. První poločas z naší strany nebyl dobře odehraný. Chyběl nám pohyb a větší chuť do hry. Druhá půle už byla o něčem jiném. Podle mého rozhodly o osudu utkání dvě naše branky po pěkných akcích během jediné minuty. Pak už jsme si vítězství pohlídali. Jsem rád za nulu vzadu a za stčídajcíí hráče, kteří do zápasu velmi dobře naskočili."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V Olešníku jsme nastoupili bez čtyř hráčů základní sestavy a pouze s jedním náhradníkem. A na post pravého obránce jsme museli postavit brankáře Popoviče. První branku jsme obdrželi ve dvacáté minutě. Do sedmdesáté minuty jsme drželi domácí v lehké nervozitě o konečný výsledek. Pak nám došly síly, Olešník prostřídal a zápas rozhodl na konečných 4:0. Vyhrál zaslouženě, byl lepší."

FK Olympie Týn nad Vltavou – FC AL-KO Semice 4:2 (1:1)

Branky: 15. a 53. Brom, 73. Mezera, 94. Gondek – 37. a 64. P. Keclík. ŽK: 5:3 (Podhradský 2, Gutwirth, Dobal, Mezera – Hronek, Zborník, Valach). ČK: 1:0 (85. Podhradský). Diváci: 200. Rozhodčí: Leiš – Novotný, R. Mráz.

Semice: Dvořáček – P. Valach (86. Linhart), Listopad, Hronek, Hrdlička – Císařovský (86. Buchtele), J. Keclík, Zborník, Kačírek – P. Keclík, Hrala (66. M. Valach).

Václav Mareš, trenér Týna: "Od začátku jsme chtěli být aktivní směrem dopředu, vytvářet si šance a nějakou co nejdříve proměnit. Sice jsme se dostali do vedení Josefem Bromem, ale po naší zbytečné chybě v obraně hosté vyrovnali. Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat ve stejném stylu a především si dát záležet na proměňování šancí. Dostali jsme se opět do vedení naším nejlepším hráčem Josefem Bromem, ale potom jsme udělali další zbytečnou chybou v obraně a hosté toho dokázali využít. Rozhodující pro nás bylo střídání Mezerou a Gondekem, kteří stanovili svými brankami konečný výsledek 4:2. Byl to těžký zápas, pro nás jsou to důležité tři body."

Marcel Nousek, trenér Semic: „Oproti minulému utkání, přestože jsme v něm získali bod, můžeme být spokojenější s naším herním projevem, který byl o poznání lepší. Za stavu 2:2 jsme mohli jít do vedení, když měl Keclík na hlavě třetí gól, ale tuto příležitost jsme neproměnili. A tak nás za to domácí potrestali. Čtvrtá branka, kterou jsme obdrželi v samotném závěru, už nic neřešila. Určitě jsme nebyli horší než Týn, je jen škoda, že jsme z toho nevytěžili nějaké body, které v naší situaci potřebujeme jako sůl.“

TJ Dražice - FK Třebětice 4:1 (1:1)

Branky: 41. D. Štecher, 52. Běhoun, 59. a 71. Mareš – 21. Švarc. ŽK: 0:1 (Trávníček). Diváci: 150. Rozhodčí: Němec – Smola, Dunovský.

Dražice: Počinek – Sváček (76. Jak. Stuchlík), Veselý, J. Štecher, Hornát (83. Páša) – Tůma (62. Turek), Studenovský, D. Štecher, Fulei – Mareš (86. Böhm) – Běhoun (86. Svojše).

Třebětice: Pokorný – V. Novák, Trávníček, P. Kelbler, Gall (67. Tříletý) – V. Habr – P. Švarc (79. Štěpán), R. Nehyba, O. Černoch, Solař (65. D. Kelbler) - V. Švarc.

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „Po dlouhé době jsme zase měli z fotbalu velkou radost. Panovalo příjemné počasí, byla dobrá atmosféra, ke které přispěla i spousta hostujících fanoušků, a hlavně jsme získali důležité body. Hned v úvodu jsme neproměnili dvě vyložené šance a vzápětí nás hosté po chybě obrany potrestali gólem. Hra se pak přelévala ze strany na stranu a pro nás bylo hrozně důležité, že jsme před přestávkou srovnali po rohu na 1:1. Ve druhém poločase jsme na soupeře vlétli a spadly nám tam krásné góly, takže jsme si po dlouhém čase fotbal zase trochu užívali. Naše vítězství bylo naprosto zasloužené a v naší situaci samozřejmě i velice cenné.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Svůj tým mohu pochválit zhruba za úvodních třicet minut. To je ale opravdu vše. Poté jsme, bohužel, předvedli výkon, který není hoden krajskému přeboru. Naše hra byla pro mne obrovským zklamáním. Vzadu jsme dělali hrozné chyby a směrem dopředu jsme byli naprosto neškodní. Dražice vyhrály po dobrém výkonu zaslouženě.“

SK Rudolfov - TJ Osek 7:1 (3:1)

Branky: 13., 26., 86. a 88. Fischer, 15. Šindelář, 59. a 76. Peiger – 9. Hosnedl. Bez karet. Diváci: 100. Rozhodčí: Kaštánek – Brych, Petričák.

Osek: Pokorný – Balogh (46. Gondek), Martin Čapek, Hoch, Maroušek – Zhyhora, D. Říský, J. Říský (76. Vachulka), Matěj Čapek – Černý, Hosnedl.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Pro nás to byl velmi důležitý zápas. Po třech porážkách jsme šťastní za zasloužené a vysoké vítězství. Podali jsme velmi dobrý týmový výkon, ve kterém ještě vyčnívaly výkony Fischera, Šindeláře a mladého Bočka."

Karel Hoch, manažer Oseka: "Byl to zápas, ve kterém jsme měli bodovat, ale po deseti minutách se to zhroutilo jako domeček z karet. Sešly se četné absence, nedisciplinovanost a nezodpovědnost hráčů. Na konci již to byla kočka myš. Na začátku jsme se sice ujali vedení po pěkné akci Hosnedla, vypadalo to, že budeme aktivní, ale věnovali jsme domácím během chvíle tři góly a bylo po zápase. Pak již to bylo jen trápení a jedna velká blamáž."

SK Jankov - FK Junior Strakonice 2:4 (1:2)

Branky: 25. Votava, 57. Kočí – 10., 13. a 53. (PK) Krejčí, 73. Bílý. ŽK: 2:2 (Bohoněk, Bürger – Smola, Váchal). Diváci: 188. Rozhodčí: Nedvěd – Dimitrov, Vejčík.

Strakonice: Lízal – Máška (70. Stöger), Fajtl, Legdan, Smola – Kubeš, Pomej (92. Kafka), Zahrádka, Bílý (87. Prajzler) – Váchal (82. Čibera) – Krejčí (89. Třeštík).

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Po fotbalové stránce jsme nebyli horší, v určitých fázích zápasu jsme byli možná i lepší než soupeř. Ale naše hrubé chyby nás srazily do kolen a od toho se všechno odvíjelo. Strakonice se dostaly pětkrát k naší brance a z toho daly čtyři góly. Nemohu říct, že by kluci nechtěly, ale je to pořád dokola. Pokud budeme opakovat takové hrubice, tak se vítězství těžko dočkáme."

Přemysl Šroub, trenér Junioru Strakonice: "Na soupeře jsme vletěli a povedl se nám začátek, jako je tomu ostatně v posledních zápasech zvykem. Po čtvrt hodině jsme vedli o dva góly, takže výborný úvod. Pak jsme udělali fatální chybu ve vápně. Mohli jsme odkopnout míč, ale přenechali ho soupeři a ten snížil. Jankov se tím dostal zpátky do hry, ale my byli stále nebezpečnější. Poločas jsme mohli zvládnou i větším rozdílem. Důležitá byla třetí branka. Kombinovali jsme krásně středem hřiště a na konci akce byla penalta, Bílý již chtěl dorážet do prázdné brány a byl faulovaný. Karel Krejčí z penalty zkompletoval hattrick. Pak však přišla opět naše chyba a Jankov se znovu trochu dostal do hry. Závěr jsme však zvládli s jistotou, Bílý dal z úniku na 4:2 a měli jsme tam ještě další šance. Jeden gól nám nebyl uznán, Stöger šel sám na bránu. Mohlo to být trochu klidnější, ale vyhráli jsme důležitý zápas o dva góly, takže spokojenost."

FC ZVVZ Milevsko - Jiskra Třeboň 0:0

ŽK: 3:4 (Pich, Kortan, Süsmelich – Průcha, Kubata, Schneider, Širhal). Diváci: 150. Rozhodčí: Pečenka – Krčín, Ondřej.

Třeboň: Flaška - Širhal, Tůma, Schneider, Pánek - Kubata, Bicenc ml., Hromádka, Matoušek (70. Vrána) - Radosta (70. Činčura), Průcha.

Milevsko: Hejl – Pich, Vakoč, Marvan, Kotrba – Volf, Kálal (62. Süsmelich) – Souček (65. Přibyl), F. Hadáček, Kortan (89. Samec) – J. Hadáček.

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: "Třeboň ukázala svou kvalitu a myslím, že jsme na takový manšaft doma ještě nenarazili. Hlavně ve druhé půli na nich bylo vidět, že se nebojí hrát ani pod tlakem po zemi, nám to naopak chybělo. Zbytečně jsme balony nakopávali a netroufli si proti dobře napadajícímu soupeři hrát kombinačně, spíš jsme panikařili a hráli vzduchem. Pak jsme nesbírali odražené míče a dostávali se pod tlak. Posledních pětadvacet minut jsme proto byli zalezlí jen na naší půlce. Oba týmy ale měly relativně dost šancí, bylo to spíš o chybě, kterou jeden nebo druhý manšaft udělá. Nicméně vzhledem k průběhu zápasu bod musíme brát."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do utkání jsme vstoupili dobře, ale hned v jeho úvodu jsme, bohužel, neproměnili penaltu. První poločas byl jinak vyrovnaný, v tom druhém jsme si vytvořili několik tutových šancí, ale tentokrát jsme neměli štěstí při zakončení a většina střel skončila mimo branku. Na druhou stranu nás několika zákroky podržel brankář Flaška a také naše obrana. V tomto zápase jsme chtěli udržet čisté konto, a to se nám povedlo. Pokud však nevstřelíme gól, nemůžeme pomýšlet na vyhrát. Jinak to bylo pohledné utkání a jsem rád, že Milevsko se snažilo hrát fotbal. Pro nás je remíza ztráta, chtěli jsme si odvézt tři body.“