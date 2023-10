Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Vedoucí trio nezaváhalo, takže na čele tabulky zůstává Hluboká s pětibodovým náskokem na druhou Třeboň. Dramatický duel dvou posledních celků Semice – Jankov skončil po dramatickém průběhu nerzohodně 3:3.

Fotbalový krajský přebor: Rudolfov - Olešník 2:5. | Foto: Deník/Petr Hřídel

TJ Osek – FK Olešník 1:3 (0:1)

Branky: 58. Hoch (pen.) – 38. Řepa, 51. Martinec, 68. Szó. ŽK: 4:2 (Kuneš, Hoch, J. Řiský, Čapek – Szó, Beko). Rozhodčí: Smola - Krčín, Šťastný. Diváci: 100.

Osek: Pokorný – Balogh (83. Martin Čapek), Němeček, Kuneš, Matěj Čapek – Zelenka, Hoch, J. Říský, Brabec – Zhyhora (67. Lávička), Hosnedl.

Karel Hoch, manažer Oseka: "Narazili jsme na velkou kvalitu, se kterou se v současné době nemůžeme rovnat. Náš výkon byl znatelně lepší než v minulém duelu na Rudolfově a nemůžeme toho našim hráčům moc vytknout. Co nás drží, je myšlenka, že to již příště bude podstatně lepší, jelikož opět časté absence kvalitě naší hry nepomohly. Hráli jsme, na co jsme měli. Sice jsme na začátku druhé půle snížili na 1:2, ale soupeř hned znovu odskočil a žádná šance na změnu výsledku již nebyla."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "V Oseku to nemá nikdo jednoduché. Je tam menší hřiště, které není v úplně dobré kondici, ale zvládli jsme to za tři body. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Jenom škoda obdržené branky, která byla zbytečná. Jsem rád, že zvládáme vyhrávat i bez Davida Lafaty."

Junior Strakonice – Malše Roudné 2:2 (1:0)

Branky: 9. Krejčí, 82. Bílý – 68. Kadlec. ŽK: 2:5 (Zahrádka, Bílý – Vogl, Cepák, Malý, Míka, Kadlec). Rozhodčí: Vican - Boček, Petričak. Diváci: 120.

Strakonice: Kozlík – Fajtl (59. Říha), Legdan, Smola – Kubeš, Zahrádka, Pomej (94. Míčka), Prajzler (78. Máška) – Bílý, Krejčí (92. Kafka), Váchal (28. Stöger).

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Přijel jeden s nejsilnějších soupeřů. Roudné má v sestavě plno mladých a běhavých kluků, kteří prošli Dynamem. Tomu jsme přizpůsobili taktiku. Hráli jsme odzadu v rozestavení 5-4-1 a přecházeli na 3-4-3. Docela se nám to dařilo. Roudné si s tím dlouho nevědělo rady, naráželo na náš obranný val. Dařily se nám brejky a z jednoho z nich byla po faulu na Bílého penalta, kterou proměnil Krejčí. Měli jsme další šanci, kdy to Krejčí předložil Bílému a ten trefil břevno. Dát na 2:0, tak by to bylo hodně dobré. Roudné mělo také šance, před poločasem nás podržel Kozlík, když chytil během dvou minut tři gólovky. Pro nás výborný poločasový výsledek. Druhá půle byla podobná, stále jsme bránili a spoléhali na brejky a standardky. Bylo jasné, že těžko vydržíme hrát až do konce na 1:0. Soupeř nás vyšachoval a srovnal. Hra se pak trochu uklidnila, ale po naší hrubé chybě dal soupeř druhý gól. Museli jsme to otevřít a hráli 4-4-2. Za chvíli Bílý krásně hlavou ze vzduchu vyrovnal. Dokázali jsme to srovnat, znovu jsme to zatáhli a uhráli to až do konce na 2:2. Je to pro nás výborný bod, jsem rád, že to hráči zvládli takticky. Tento systém jsme moc netrénovali, ale zvládli jsme to a soupeř s tím problémy měl."

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Domácí se ujali Krejčím vedení již v deváté minutě z pokutového kopu nařízeného za faul Zíky ve vápně. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a dvěma góly Kadlece a Goretkého se ujali vedení 2:1. Domácí bojovali o bod a osm minut před koncem utkání se jim podařilo ze standardní situaci Bilým zaslouženě vyrovnat na konečných 2:2."

TJ Hluboká nad Vltavou - TJ Dražice 2:0 (1:0)

Branky: 9. Píša, 87. Tauber. ŽK: 3:3 (Tauber, Kadlec, Křiváček – Svojše, Fulei, Turek), ČK: 0:2 (51. Turek, 74. Běhoun). Rozhodčí: Nedvěd – Votava, Barva. Diváci: 100.

Dražice: Počinek – Sváček, D. Štecher, Hornát, Turek – Bareš, Studenovský (82. Jak. Stuchlík), Mareš, Svojše (86. Páša), Běhoun – Fulei.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "V utkání jsme se brzy dostali do vedení 1:0 a misto toho, abychom využili naši převahy, dokázali jsme vstřelit druhý gól až v 85. minutě, kdy hrál soupeř již pouze v devíti hráčích. S výsledkem a třemi body spokojeni jsme, ale s předvedenou hrou již nikoliv."

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „Na Hluboké se nemáme za co stydět. Podali jsme tam sympatický bojovný výkon, obzvláště když nám chyběli zkušení Miloš Veselý a Jiří Štecher. Po naší jediné chybě v prvním poločase jsme sice brzy inkasovali první gól, ale soupeř – byť měl samozřejmě převahu – se pak trápil, zatímco my už hráli bezchybně. Ve druhém poločase to v podstatě pokračovalo, ale pak přišla ta dvě vyloučení a na konci jsme v oslabení dostali druhý gól. Proti tak kvalitnímu soupeři se rozhodně nemáme za co stydět.“

FC AL-KO Semice - SK Jankov 3:3 (1:0)

Branky: 42. M. Valach, 78. Veleman, 83. Zborník – 60. Borovka, 61. Hájek, 68. Hanzlík (11). ŽK: 0:3 (Borovka, Řezníček, Bláha). ČK: 1:0 (66. Dvořáček). Rozhodčí Němec – Kaštánek, Mráz. Diváci: 100.

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "První poločas byl z obou stran špatný, to byla úroveň tak první B třídy. Domácí vedli 1:0, ale o přestávce jsme si něco vyříkali a do druhé půle jsme vstoupili jako vyměnění. Během chvilky jsme vedli 3:1, navíc hosté měli vyloučeného gólmana. Kluci si asi mysleli, že už se nemůže nic stát, ale dvakrát nám tam propadl centr a soupeř vyrovnal. Bod z venku je sice hezký, konečně jsme se celkem sešli, ale tohle se nemůže stát."

Spartak Trhové Sviny - FK Olympie Týn nad Vltavou 1:1 (1:0)

Branky: 9. Gažák – 52. Dobal. ŽK: 3:4 (Brůha, Hruška, Kodras – Meidl, Gutwirth, Gondek, Dobal). Rozhodčí: Dimitrov – Ondřej, Písek. Diváci: 150.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Konečný výsledek 1:1 je pro nás velkým zklamáním. V prvním poločase jsme neproměnili čtyři samostatné nájezdy a ani dvě doražené střely do odkryté branky soupeře gólem neskončily. Druhý poločas byl od nás hodně špatný, soupeř se zlepšil a odměnou mu byla vyrovnávací branka. Byl to náš nejhorší herní projev v podzimní časti soutěže."

Václav Mareš, trenér Týna: "Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli domácí jasně lepší, a kdyby proměnili svoje šance, tak mohlo být po zápase. Ale podržel nás brankář Milan Kubík. Do druhého poločasu jsme šli v jiném rozestavení a ukázalo se, že to byl správný tah. Zlepšili jsme se, měli jsme i více ze hry, tlačili jsme se do brány a vyústěním toho všeho byla vyrovnávací branka Vladimíra Dobala, který byl spolu s Milanem Kubíkem naším nejlepším hráčem."

Jiskra Třeboň - SK Rudolfov 1:0 (1:0)

Branka: 26. Průcha. Bez karet. 280. Rozhodčí: Frček - Němec, Herzog. Diváci: 280.

Třeboň: Flaška - Tůma, Širhal, Schneider, Pánek - Kubata, Hromádka, Andres (46. Vrána), Matoušek, Radosta (84.Vranovský) - Průcha, (35. Činčura).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a postupně si vypracovávali šance a tlak. Dočkali jsme se ve 26. minutě, kdy otevřel skóre Průcha. Bohužel krátce poté došlo k jeho zranění, kdy jej brankář Teringl v souboji takzvaně vypnul. Museli jsme střídat a Průchu odvezla sanitka. Rudolfov dobře bránil a my jej dobývali. Do druhého poločasu jsme šli s úkolem přidat branku, ale to se nám nepovedlo a zápas skončil nejtěsnějším výsledkem.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "I přes prohru musím naše kluky pochválit. Mám totiž radost, že většinu zápasu odehráli ti, kteří v budoucnu potáhnou SK Rudolfov. Domácí měli velmi dobrý vstup do utkání, vstřelili vedoucí branku, ale poté se bohužel zranil domácí Průcha. Od té doby byli domácí bezradní, my jsme si však bohužel nedokázali vytvořit brankovou příležitost. Třeboňskému Martinu Průchovi přejeme brzké uzdravení…"

SK Mirovice – FK Protivín 3:2 (1:1)

Branky: 24. Husar, 69. Převrátil, 89. J. Štochl – 40. a 66. Hornát. ŽK: 3:2 (Převrátil, Vondrák, Čejdík – Hrachovec, Petr). Rozhodčí: Šťastný – Krčín, Smola. Diváci: 200.

Mirovice: Vlas - Huleš, Mařík, J. Štochl, Peterka (80. Mašek) - Král (67. M. Viták, Husar, Císař, J. Převrátil – M. Štochl, Vondrák (90. Kvěch).

Protivín: Váverka – J. Pícha, Kulík, Vojta, Daniel Bečvář - Hrachovec, Hornát, J. Vorel, Zeman (75. Kozák) - Petr, Říha.

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Před utkáním jsme řešili, jak se vyrovnat s absencemi. Jak v útoku, tak v obraně si myslím, že se nám to povedlo. Hrálo se od podlahy a terén taky zrovna žádné velké fotbalové parády nepřipustil. Soupeř byl více na míči, bohužel pro něj se hraje fotbal na góly. Jsem rád za kluky, že na hřišti ukázali morální vlastnosti a důležité body doslova vydolovali. Čekají nás poslední dvě kola a já tajně doufám, že bychom se mohli sejít všichni, alespoň na dokopnou. To jsme v Mirovicich od srpna nezažili.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Bohužel, v ofenzivě jsme bez myšlenky, hrozně těžko se dostáváme do brankových situací a vzadu vytváříme velké množství individuálních chyb. Máme mladý tým, který si vybírá daň za nezkušenost a hlavně nedůraz v osobních soubojích. Všeříkající byl vyrovnávající gól Mirovic na 2:2, kdy se domácí hráč protlačí přes naše tři hráče, my máme několik možností odkopnout míč, ale ten nakonec skončí v naší síti. Již potřetí jsme ztratili zápas v poslední minutách a vždy ze standardní situace.“

Sokol Třebětice – FC ZVVZ Milevsko 0:0

ŽK: 3:2 (M. Kelbler, R. Nehyba, O. Černoch – J. Hadáček, Kálal). Rozhodčí: Pečenka - Leiš, Kovařík. Diváci: 180.

Třebětice: V. Zejda - V. Novák, O. Černoch, Trávníček, Tříletý – V. Švarc (83. Solař), F. Nehyba, R. Nehyba, Cech (33. D. Kelbler), Chvátal - M. Kelbler.

Milevsko: Hejl – Pich, Marvan, Vakoč, Kotrba (88. Süsmelich) – Bártík, Kálal – Souček (75. Přibyl), Kortan, F. Hadáček – J. Hadáček.

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Po nevydařeném vystoupení v Dražicích jsme v domácím utkání přivítali favorita z Milevska. Od úvodu hostující tým potvrzoval svou velkou kvalitu. Byl na míči, v pohybu a přehrával nás. Trvalo nám až zhruba do třicáté minuty, než jsme hru vyrovnali. Měli jsme tam i dvě příležitosti hlavou, bohužel jsme je neproměnili. Druhé dějství začalo opět velkou aktivitou Milevska, poté už byla hra vyrovnaná. Moc šancí se neurodilo, hosté měli jednu, my deset minut před koncem také, ale střela ze strany olízla tyčku. Musím svůj tým pochválit za koncentrovaný výkon a plnění všech daných úkolů. Bod s Milevskem bereme, zahrálo výborně, je to mladý perspektivní tým.“

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Vzhledem k průběhu utkání je pro nás bod spíš málo a jsme zklamaní, protože jsme byli lepším týmem a měli jsme blíž k vítězství. V Třeběticích je menší hřiště a bylo tam míň místa pro kombinaci, ale i tak se nám dařilo držet míč a kombinovat i pod tlakem. Bohužel se nám nepovedlo žádnou z příležitostí ve finální třetině hřiště dohrát tak, abychom rozhodli v náš prospěch. Pokud budeme na každý gól potřebovat tři, čtyři tutovky, tak se každý zápas dost nadřeme. Navíc nás dost často zastavoval praporek pomezních. Je hezké, že držíme dál sérii neporazitelnosti, ale na to se moc nedíváme, důležitý je bodový zisk. Když se podívám na šest remíz, raději bych dvakrát prohrál a zbytek utkání vyhrával. Co se týče Třebětic, je to určitě jeden z lepších nováčků soutěže a jsou zaslouženě ve středu tabulky. Měli jsme je nakoukané, takže nás ničím extra herně nepřekvapili, ale chtěl bych je pochválit, že se snažili hrát fotbal. Není to jeden z těch soupeřů, kam přijedete a domácí se vás snaží akorát zbourat a jen nakopávají bez snahy hrát fotbal. I atmosféra v Třeběticích byla jedna z nejlepších v soutěži a jsou příjemným oživením krajského přeboru.“