Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval předposledním podzimním kolem. Hluboká vyhrála i v Milevsku, ani ve čtrnáctém kole soutěže nenašla přemožitele a na čele soutěže má šestibodový náskok před Olešníkem, který v derby zvítězil nad Týnem. Jankov vytěžil důležité tři body z duelu s Trhovými Sviny.

Fotbalový KP: Protivín - Junior Strakonice 2:2 (0:2). | Foto: Jan Škrle

FK Protivín – Junior Strakonice 2:2 (0:2)

Branky: 50. Kulík, 52. J. Pícha – 2. Pomej, 13. Štöger. ŽK: 1:3 (David Bečvář – Krejčí, Míčka, Bílý). ČK: 1:0 (23. J. Vorel). Rozhodčí: Leiš – Kollmann, Vican. Diváci: 150.

Strakonice: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Bílý, Pomej (88. Kafka), Zahrádka, Stöger (75. Prajzler) – Míčka (77. Čibera) – Krejčí (89. Mrkvička).

Protivín: Váverka – Jan Pícha (65. Urban), Kulík, J. Vorel, Daniel Bečvář – David Bečvář, Buko Leroy - Hrachovec, Říha, Zeman (75. Z. Vorel) – Petr.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Horší vstup do zápasu jsme asi mít nemohli. První standardka, soupeře jsme nezachytili a bylo to 0:1. Poté jsme neproměnili šanci z malého vápna, následoval protiútok a inkasovali jsme podruhé. Završením všeho byla v 23. minutě červená karta pro našeho kapitána Jaromíra Vorla. Kdyby nám daly Strakonice do přestávky třetí gól, na což měly šance, bylo hotovo. Po přestávce zapracovaly hlavy na obou stranách. My neměli co ztratit, soupeř chtěl ubránit dvoubrankový náskok, a to se mu vymstilo. Nám se dvěma slepenými góly podařilo vyrovnat a získat alespoň bod. Nutno dodat, že za katastrofální první poločas jsme ani víc nemohli chtít a Strakonice si za ten druhý vítězství nezasloužily.“

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Po první půli to vypadalo hodně nadějně. Byli jsme lepší, dali dva góly a měli i další šance. Měli jsme ji vyhrát výraznějším rozdílem. Vedli jsme 2:0 po čtvrt hodině, domácí pak šli do deseti. O přestávce jsem hráče nabádal, že hotovo není, protože Protivín kvalitu má. Domácí změnili rozestavení, hráli na riziko na tři obránce a hra se vyrovnala. Bohužel, Csaplárova past sklapla a po našich hrozných chybách bylo v 52. minutě vyrovnáno. Soupeř nejprve skóroval hlavou a pak jsme na pravé straně nechali skórovat zcela volného hráče. Mohli jsme prohrát a mohli jsme to zase otočit na naší stranu. Nebyl nám uznán řekl bych regulérní gól, když asistent odmával, že míč údajně přešel lajnu. Ale za druhou půli jsme si vyhrát nezasloužili, tu jsme odevzdali. První byla excelentní, druhá hrozná. Protivín zaslouženě vyrovnal a i v deseti si ten bod odmakal. Před zápasem bychom byli s remízou spokojeni, takto má takovou divnou pachuť.“

TJ Osek – Jiskra Třeboň 1:1 (0:0)

Branky: 75. J. Říský – 81. Radosta. ŽK: 2:0 (Hoch, J. Říský). Rozhodčí: Němec – Smola, Mrosko. Diváci: 80.

Osek: Pokorný – Balogh, D. Říský (81. Černý), Kuneš, Matěj Čapek – Zelenka, Němeček, Hoch (89. Martin Čapek), Brabec – J. Říský, Zhyhora.

Třeboň: Flaška - Tůma, Širhal, Schneider (80. Vranovský), Pánek - Kubata, Bicenc ml., Hromádka, Činčura (79. Vrána), Matoušek – Radosta.

Karel Hoch, manažer Oseka: "Přáli jsme si vyhrát, měli jsme na tři body šanci, ale nakonec jsme nemuseli mít ani jeden. Nakonec musíme remízu brát a pokusíme se tři body získat příště. Začátek zápasu jsme měli dobrý. Měli jsme dvě šance, ale nevyužili je. Pak byl zápas vyrovnaný, ale pro diváka to nebyl pěkný fotbal, byl plný nepřesností. Ve druhé půli jsme se dostali do vedení a gól pak dostali deset minut před koncem po hloupé chybě. V závěru si soupeř vytvořil velký tlak a nakonec jsme byli rádi, že jsme bod ukopali. Byl to hodně náročný zápas. Nám se většinou proti Třeboni daří a i tentokrát se potvrdilo, že nám její hra sedí."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do Oseku jsme jeli s pokorou. V minulé sezoně jsme jej neporazili a na domácím hřišti jsme dokonce prohráli 0:4. V prvním poločase jsme drželi míč a dobývali obranu soupeře, ten se zase snažil hrát na brejky. Po obrátce jsme měli hru ještě více ve své moci a domácím jsme toho moc nedovolili. Kopali jsme i standardky, ale žádnou jsme si nepomohli. Zvyšovali jsme tlak, ale paradoxně jsme z brejku inkasovali. Vystřídali jsme, změnili rozestavení a za šest minut bylo vyrovnáno. Hráli jsme až do konce na riziko, abychom ještě vstřelili vítězný gól. A měli jsme šance na to, abychom vyhráli. Bohužel nám to tam nepadá. Je to pro nás ztráta, Osek jsme přehráli.“

TJ Dražice – SK Mirovice 0:1 (0:1)

Branka: 10. Císař. ŽK: 3:3 (Veselý, Hornát, Štecher – Vondrák, M. Štochl, Viták). Rozhodčí: Krčín – Peterka, Dimitrov. Diváci: 120.

Dražice: Počinek - Hornát, Veselý, D. Štecher, Bareš - Tůma (68. Turek), Studenovský (46. Sváček), J. Štecher, Mareš, Fulei - Svojše (46. M. Stuchlík).

Mirovice: Čejdík - Huleš, J. Štochl, M. Mařík (69. Mašek) J. Převrátil (35. Král) - Husar, Císař, F. Čadek (80. Kvěch), Vondrák – M. Štochl (90. Sláma) – Vlas.

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „V utkání se hrálo v podstatě o šest bodů, ale nás nezastihlo v té formě, s jakou jsme odehráli ta předchozí. Je fakt, že soupeř byl kvalitní, ale nám se zápas opravdu vůbec nepovedl. Obrana byla špatná, útok bezzubý… Tentokrát tam prostě nic, o co bychom se měli opřít, a to ještě brankář Počinek vychytal několik dalších vyložených šancí soupeře.“

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Do Dražic jsme jeli neprohrát. Jejich poslední utkání však naznačovala, že to nebude jednoduché. Ale kdybychom o půli vedli o tři až čtyři branky a po přestávce přidali další, nikdo by se nedivil. Ústřední postavou byl domácí gólman. Ten držel soupeře ve hře až do konce a nakonec z toho bylo drama. Pro nás jsou to důležité body, ale za cenu zdravotních problémů několika kluků. Výborně na beku zahrál nestor Huleš a s ním celá obrana.“

FC ZVVZ Milevsko – TJ Hluboká nad Vltavou 0:1 (0:1)

Branka: 30. Pecka (pen.). ŽK: 1:2 (Souček – Kolafa, Pecka). ČK: 1:0 (71. Kotrba). Rozhodčí: Boček – Šťastný, Prinz. Diváci: 80.

Milevsko: Hejl – Pich, Vakoč, Marvan, Kotrba – Bártík, Kálal (87. Kutil) – Přibyl, Souček, Kortan – J. Hadáček (81. Süsmelich).

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Myslím, že jsme proti prvnímu týmu soutěže odehráli nejlepší zápas, co jsem zatím u týmu. Přežili jsme první pětiminutovku, kdy nás Hluboká zatlačila a trefila tečku. Po zbytek duelu nemám hráčům, až na zbytečné výlevy a nekoncentrovanost kvůli dohadům, co vytknout. Zbytečně se tím vyhodíme z rytmu a pak se musíme do zápasu vracet. Naše hra měla parametry, které od kluků chceme a vytvořili jsme si i jasné gólové šance. Bohužel jsme s nimi naložili jako v posledních utkáních. To nás pak stojí body. Musím však pochválit kluky za přístup, i když jsme po červené kartě šli do deseti. Myslím, že minimálně bod jsme si zasloužili.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Pro nás velmi důležité tři body z utkáni, ze kterého jsme měli velký respekt. Cely podzim hrají naši hráči pod velkým tlakem očekávání, a tak si tohoto vítězství velice ceníme, když víme, že Milevsko má velmi silný tým a jednalo se na podzim o čtrnácté utkáni v řadě, ve kterém jsme nechtěli prohrát. Naši hráči to zvládli, za což jim patří poděkování, avšak ne uchlácholení, protože již v pátek nás čeká poslední podzimní soupeř podzimu, a to nevyzpytatelný Rudolfov, na který se nyní musíme důkladně připravit."

FK Olešník – FK Olympie Týn nad Vltavou 2:0 (1:0)

Branky: 10. Řepa, 55. Vojta. ŽK: 1:1 (Nohava – Gutwirth). ČK: 0:1 (77. Gutwirth). Rozhodčí: Dunovský – Barva, Brych. Diváci: 150.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Jsem rád, že jsme derby s Týnem zvládli za tři body. O vítězství rozhodla naše efektivita v zakončení. Zatímco my jsme vstřelili dvě branky, soupeř své šance neproměnil."

Václav Mareš, trenér Týna: "V Olešníku jsme neodehráli špatný zápas, především první poločas byl z naší strany solidní. Domácí se sice ujali vedení, ale my jsme si vzápětí vytvořili několik šancí ke skórování, a kdybychom některou z nich proměnili, mohl zápas třeba vypadat úplně jinak. Jenomže to, co mi neproměníme, je prostě trestuhodné. Když nedáme gól ani do prázdné branky, tak nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek. A proto jsme v tabulce tam, kde jsme. Domácím gratuluji k vítězství. Naším nejlepším hráčem byl Josef Brom."

SK Rudolfov – Sokol Třebětice 1:3 (1:2)

Branky: 22. Peiger – 42. R. Nehyba, 44. Habr, 77. F. Nehyba. ŽK: 1:1 (Hlavatý – Trávníček). Rozhodčí: Votava – Nedvěd, Novotný. Diváci: 100.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák (66. Pokorný), Trávníček, O. Černoch, Tříletý – V. Habr - V. Švarc (84. Solař), F. Nehyba, R. Nehyba, J. Chvátal (80. D. Kelbler) - M. Kelbler (88. Štěpán).

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Celkově hodnotíme utkání jako nepovedené. Hostím jsme byli vyrovnaným soupeřem pouze úvodních třicet minut. Zbytek utkání hosté prokázali kvalitu a zaslouženě zvítězili."

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Do zápasu jsme vstoupili velice aktivně, nic převratného jsme z toho však nevytěžili. A tak udeřilo na druhé straně a po naší zbytečné ztrátě šli domácí do vedení. Poté se hrál vyrovnaný zápas, ale v poslední pětiminutovce první půle se nám po kvalitních kombinačních akcích podařilo zápas otočit. Po změně stran jsme byli lepším týmem, vedení jsme ještě navýšili a měli jsme ii další příležitosti. Domácí hrozili z brejkovych situací, které se nám dařilo eliminovat. Myslím, že naše vítězství je zasloužené.“

Malše Roudné – FC AL-KO Semice 4:1 (2:0)

Branky: 27. a 68. Navrátil, 43. Kadlec, 56. Šrámek – 51. P. Keclík. ŽK: 1:2 (D. Cepák – Veleman, P. Keclík). Rozhodčí: Brych – Barva, Dunovský. Diváci: 80.

Semice: Vondrášek – Holub, Listopad (61. Veleman), Hronek, Hrdlička – Císařovský (71. M. Valach), Zborník, J. Keclík, Kačírek – Hrala (61. P. Valach), P. Keclík (71. Buchtele).

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Potvrdili jsme roli favorita a už do poločasu vstřelili dvě branky Navrátilem a Kadlecem. Snaživý soupeř na začátku druhé půle snížil na 2:1, to však bylo z jeho strany vše. Znovu Navrátilem a Šrámkem jsme upravili skóre na konečných 4:1."

Marcel Nousek, trenér Semic: „Myslím, že jsme nehráli vůbec špatně a dovolím si tvrdit, že jsme nebyli horší než Roudné. Bohužel, srážejí nás velké individuální chyby, po nichž inkasujeme. A to nás potom strašně bolí a už to máme v hlavách, takže se z toho těžko dostáváme. Důkazem budiž i tohle utkání. V první půli jsme po minelách dostali dva góly, do druhé půle jsme však nastoupili s odhodláním to zlomit, rychle jsme snížili, ale za dalších pět minut přišla další chyba, třetí trefa soupeře a z toho už se těžko dostáváte… Co je platné, že i domácí říkali, že hrajeme dobře, když dostáváme tolik branek.“

SK Jankov – Spartak Trhové Sviny 1:0 (1:0)

Branka: 12. Hájek. Bez karet. Rozhodčí: Kaštánek – Frček, Hrušková. Diváci: 110.

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Konečně jsme sešli a bylo to znát. Kluci zápas odjezdili. Nemohu říct, že by tam nebyly chyby, ale s výkonem jsme byl spokojený. Dali jsme šťastný gól, když hosté napálili míč do Pavla Hájka a od něj se odrazil do branky. V první půli jsme měli ještě dvě dobré šance, ale Sviny také jednu. Ve drhé půli už si ani jeden tým moc příležitostí nevytvořil. Jsme rádi, že se nám utkání takhle povedlo. Teď ještě potřebujeme potvrdit dobrý výkon v posledním podzimním kole v Týně."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Soupeř vyhrál šťastnou brankou z první půle. Naše hra byla nekvalitní a plná nepřesností. Domácí bojovali a proto berou tři body."