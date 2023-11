Jihočeský fotbalový krajský přebor uzavřel závěrečným kolem svou podzimní část. Hluboká potvrdila svou mimořádnou suverenitu a za celý podzim ztratila pouhé dva body. Drujý přezimuje Olešník a třetí Roudné. Na opačném konci tabulky na sestupových příčkách jsou Semice a Dražice.

Junior slaví výhru nad Dražicemi. | Video: Jan Škrle

Spartak Trhové Sviny - Malše Roudné 1:6 (1:3)

Branky: 43. Tomek – 8., 21., 33. a 80. Kadlec, 60. a 87. Míka. ŽK: 0:3 (Míka, Kadlec, Zachař), ČK: 1:0 (73. Tomek). Rozhodčí: Dimitrov - Pečenka, Novotný. Diváci: 100.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Roudné nám dalo první tři branky vždy po chybném vyběhnutí našeho brankáře do prázdné branky… Přitom za stavu 0:0 jdeme opět dvakárt sami na branku a opět naše zakončení končí mimo tři tyče. To je velká chyba, která se podepsala na konečném výsledku. Po vyloučení našeho stopera již Malše dominovala, hrála dobře a po zásluze vysoko vyhrála. Celý podzim v soutěži je pro nás velké zklamání. Na jaře budeme bojovat o záchranu v přeboru."

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Potvrdili jsem roli favorita a po čtyřech brankách nejlepšího střelce soutěže Kadlece a dvou gólech Míky se rozloučili s podzimní částí soutěže přesvědčivým vítězstvím 6:1."

FK Junior Strakonice – TJ Dražice 2:1 (1:0)

Branky: 10. Bílý, 84. (PK) Krejčí – 51. Mareš. ŽK: 2:4 (Štöger, Krejčí – Veselý, Studenovský, Mareš, Štecher). Rozhodčí: Němec – Pravda, Smola. Diváci: 45.

Strakonice: Lízal – Kubeš (57. Prajzler, , Fajtl, Legdan, Smola – Bílý (90. Čibera), Pomej, Zahrádka, Stöger (35. Máška) – Míčka (80. Kafka) – Krejčí (90. Boukalík).

Dražice: Počinek – Hornát, Veselý, D. Štecher, Turek – M. Stuchlík, Studenovský, J. Štecher, Sváček (67. Bareš) – Fulei, Mareš.

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Hrálo se o šest bodů a na zápase to bylo vidět. Oba celky znaly důležitost utkání. Dražice chtěly i za stavu 1:1 vyhrát, aby se na nás dotáhly. Věděl jsem, že to bude těžký zápas. Dražice měly stejně jako my špatný začátek sezony, ale v posledních zápasech se zvedly, uhrály dobré výsledky. Měli jsme tradičně dobrý začátek utkání. Nevím čím to je, ale prakticky v každém zápase dáme do desáté minuty gól. Trochu jsme už byli v osmé minutě nervozní, kdy to tam padne. Poločas jsme vyhráli, ale mělo to být větším rozdílem. Jen Bílý měl tři gólovky. Dražicům ale skvěle zachytal gólman a celé utkání je držel ve hře. Bohužel nám opět nevyšel začátek druhé půle a po naší chybě soupeř srovnal. Dlouho se pak šance nerodily ani na jedné straně, ale ke konci zápasu jsme si gólovky vytvořili, ale opět jsme je nevyužili. Pak si však vzal balon Bílý, přešel přes tři hráče, soupeř ho fauloval ve vápně a Krejčí penaltu proměnil ve vítězný gól. Vyhráli jsme asi na šance zaslouženě, ale soupeř byl těžký a mohl i vyhrát. I nás podržel gólman Lízal. Nakonec se to přiklonilo k nám a soupeřům pod námi jsme odskočili. Zima pro nás bude klidnější."

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „Jsme naštvaní, protože jsme úplně zbytečně přišli o další bod. První poločas jsme vyloženě prospali, v tom druhém přišlo zlepšení a vyrovnali jsme na 1:1. Úplně v závěru jsme ale vyrobili naprosto zbytečný penaltový faul, soupeř to potrestal, a tím jsme jinak remízový zápas ztratili. Bohužel se opakují stále stejné chyby a stojí nás to tak potřebné body. Šance jsme ve Strakonicích měli, ale stejně tak nás několikrát výrazně podržel výborně chytající brankář Počinek.“

FK Sokol Třebětice – TJ Osek 2:2 (1:1)

Branky: 62. F. Nehyba, 66. (pen.) O. Černoch – 7. Hosnedl, 90. Carda. ŽK: 1:4 (V. Švarc – Kuneš, Hoch, J. Říský, D. Říský). Rozhodčí: M. Vican – Havlík, M. Vican ml. Diváci: 200.

Třebětice: V. Zejda - Gall, Trávníček, O. Černoch, Tříletý – V. Habr – V. Švarc, R. Nehyba, F. Nehyba, D. Kelbler (70. P. Švarc) – M. Kelbler (49. Solař).

Osek: Pokorný – Kuneš, Carda, D. Říský, Matěj Čapek – Brabec, Hoch, Balogh (73. Martin Čapek), J. Říský – Zhyhora (83. Černý) – Hosnedl.

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Vstup do zápasu se nám nepovedl a kdyby to v patnácté minutě bylo 0:3, tak by se nikdo nemohl divit. Osek hrál jednoduše nahoru a my jsme to těžko zachytávali. Poté jsme hru vyrovnali, skóre však nikoliv. Druhé dějství už bylo naše, soupeře jsme zatlačili, drželi jsme více míč a hned to bylo znát. Osek však poctivě bránil a vyrážel k nebezpečným brejkům. Podařilo se nám výsledek otočit, bohužel po poslední akci zápasu jsme inkasovali. Myslím si však, že remíza utkání sluší.“

Karel Hoch, manažer Oseka: "Utkání jsme začali velmi dobře a brzy se ujali vedení. Byli jsme nadále aktivní a Hoch navíc nastřelil tyč. Domácí jsme nepouštěli do žádné větší šance. Druhý poločas začali domácí aktivněji a po čtvrt hodině nás zaskočili rychlým průnikem a vyrovnáním. Netrvalo dlouho a byla proti nám nařízena podivná penalta. Naši kluci i přes nepřízeň osudu dál bojovali, v poslední minutě dotlačil Carda bojovností míč do domácí branky a zajistil nám alespoň bod."

TJ Hluboká nad Vltavou - SK Rudolfov 3:0 (2:0)

Branky: 17. Kössl, 42. Hrachovec, 48. Píša. ŽK: 1:1 (Rubick – Vejvar). Rozhodčí: Krčín - Kollmann, Brych. Diváci: 150.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "V utkání jsme potvrdili roli favorita a s jistotou jsme zvítězili 3:0. Škoda, že naše mužstvo nemá chuť přidávat další góly a vždy se uspokojí jen s jistým rozdílem skóre. Nicméně musím kluky a trenéry pochválit, protože takový podzim jsme na Hluboké ještě neměli. Trenéři vtiskli mužstvu tvář, díky níž jsme všechny soupeře přehráli a v utkáních dominovali."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "V závěrečném utkání podzimní sezony jsme diky dostatečnému bodovému zisku dali opět příležitost mladším hráčům. Myslím, že kluci nezklamali a odnesli si zkušenosti, které by mohli využít během zimní přípravy a jarní části."

Jiskra Třeboň - FK Olešník 2:3 (1:2)

Branky: 8. a 62. Radosta – 28. a 31. Martinec, 90. Heller. ŽK: 5:5 (Hromádka, Matoušek, Kubata, Vrána, Průcha – Vojta, Turek, Řepa, Szó, Nohava), ČK: 0:1 (90. Szó). Rozhodčí: Nedvěd - Dimitrov, Boček. Diváci: 320.

Třeboň: Flaška - Širhal, Tůma, Matoušek, Schneider (76. Průcha) - Pánek (68. Vranovský), Činčura (46. Vrána), Kubata, Bicenc ml. - Radosta, Hromádka.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Začátek zápasu nám vyšel na výbornou. V 8. minutě jsme šli po pěkné kombinaci do vedení zásluhou Radosty. Potom jsme si do 23. minuty vytvořili další tři tutovky, ale bohužel jsme je neproměnili. Přišel za to trest a soupeř během tří minut otočil skóre. Do přestávky se hrál vyrovnaný a atraktivní fotbal. Do druhého poločasu jsme šli s úkolem udržet aktivitu a vstřelit další góly. To se nám dařilo a po hodině hry Radosta vyrovnal. V dalším průběhu hry jsme několikrát mohli skóre otočit, ale naše špatná produktivita nás srazila v nastavení šťastným gólem hostů po standardní situaci. Prohráli jsme 2:3, ale i přes zklamání z výsledku mám radost z předvedené hry. Vzhledem ke kvalitě soupeře myslím, že utkání mělo divizní parametry.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Zápas měl kvalitu. V prvním poločase jsme byli lepší my, ve druhém zase soupeř. Bylo tam pár sporných momentů na obou stranách, včetně emocí z laviček i hlediště, ale o tom je fotbal. Na konci jsme byli šťastnější. Na svůj mančaft jsem hrdý, jakým způsobem jsme odehráli celý podzim. Teď si odpočineme a na jaře na to znovu vlítneme."

FK Olympie Týn nad Vltavou - SK Jankov 2:2 (2:1)

Branky: 9. Mezera, 13. Hudeček – 56. Votava, 81. Kocian. ŽK: 1:3 (Gutwirth – Jirkovský, Hájek, Borovka). Rozhodčí: Frček - Šťastný, Boček. Diváci: 90.

Václav Mareš, trenér Týna: "Chtěl jsem se samozřejmě rozloučit vítězstvím, protože to byl můj poslední zápas v roli trenéra Olympie, ale bohužel to nevyšlo. Přesto jsme zápas začali na výbornou. Dali jsme do patnácté minuty dvě branky po standardních situacích, a kdybychom proměnili další šance, které jsme si vytvořili, mohlo být po zápase. Ale bohužel jsme je nevyužili. Ve druhém poločase jsme chtěli být stále aktivní, ale přestali jsme hrát a soupeř toho dokázal využít. Podařilo se mu dát kontaktní branku na 2:1. Tento gól nás sice zaskočil, ale přesto jsme si vytvořili šance na zvýšení skóre. Šli jsme asi třikrát sami na brankáře, ale to, co jsme neproměnili, je trestuhodné. Zákonitě přišel trest a vyrovnání na konečných 2:2. Bod je pro nás málo. Myslím si, že nám na podzim chyběla kvalita směrem dopředu a především branky našich dlouhodobě zraněných hráčů Štose a Housky. Jsem moc rád a chtěl bych všem moc poděkovat, že jsem mohl trénovat Týn nad Vltavou."

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Špatně jsme do utkání vstoupili, a i když jsme na to hráče upozorňovali, tak jsme dostali dva góly ze standardek. A v první půli jsme přežili ještě další dvě šance domácích. O přestávce jsme si to trochu vyříkali, vystřídali a přeskupili. Druhý poločas byl úplně o něčem jiném. vyrovnali jsme a za stavu 2:2 jsme dokonce mohli dát vítězný gól, i když Týn také. Ve finále jsem s remízou spokojen. Podzim ale celkově dobrý nebyl. Poslední tři zápasy jsme sice zvládli bez porážky, ale přes zimu se potřebujeme dát dohromady, zachovat kádr a nejlépe ho ještě posílit o nějaké dva tři hráče. Věřím, že když se budeme scházet, tak krajský přebor zachráníme. Ale představoval jsem si, že budeme mít o nějakých pět bodů víc."

SK Mirovice – FC ZVVZ Milevsko 4:2 (2:2)

Branky: 20. M. Štochl, 25. J. Převrátil, 64. Huleš, 76. Vondrák – 12. Souček, 18. Přibyl. ŽK: 3:3 (Císař, J. Převrátil, Vondrák – Volf, Pich, Vakoč). Rozhodčí: Kaštánek – Dunovský, Hanzlíková. Diváci: 150 diváků.

Mirovice: Čejdík (46. Vlas) - Huleš, J. Štochl, Mařík, Peterka - Vondrák (89. Mašek), Husar, Císař, Kocourek – J. Převrátil (90. Král), M. Štochl.

Milevsko: Hejl – Pich, Vakoč, Marvan, F. Hadáček – Bártík, Volf – Přibyl (87. Süsmelich), Souček, Kortan – J. Hadáček (65. Kálal).

Michal Čadek, trenér Mirovic: „V utkání bylo Milevsko více na balonu. Už jsem se o tom zmiňoval, fotbal se hraje na góly a těch jsme dali více my. Hosté mají mladý tým a jejich čas určitě přijde. Jsme v cíli. Byl to podzim jako na horské dráze. Teď je čas se dát zdravotně dohromady a taky se věnovat rodinám. Díky všem, kteří si podzimní výsledek užívají tak jako my. A ty, kteří ne, s tím nic neuděláme.“

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Začali jsme velmi dobře a během úvodní dvacetiminutovky domácím prakticky nepustili míč. Předvedli jsme opravdu pohledné akce a zaslouženě vedli o dva góly. Myslím, že zlomové bylo snížení na 1:2, po kterém se domácí vrátili do zápasu a hlavně s námi to nepochopitelně otřáslo. Přestali jsme hrát, měli hlavy dole a protrápili se tím. Ještě ve druhé půli jsme měli nějakou šanci, jak se vrátit do vedení, ale na góly se strašně natrápíme a v konečném důsledku nás to mrzí. Inkasovaný gól na 2:3 asi definitivně rozhodl. Utkání mělo podobný charakter i scénář jako doma s Jankovem. Také jsme vedli 2:0 a měli hru ve své režii, zatímco soupeř hrál spíš jednoduchý účelný fotbal s nákopy dopředu, kde se snažil udržet míč. Z toho nás Jankov i Mirovice porazily a my ztratili šest bodů, které nám v tabulce zbytečně chybí.“



FC AL-KO Semice – FK Protivín 2:2 (2:1)

Branky: 3. Hrala, 12. P. Keclík – 22. a 88. Říha. ŽK: 2:5 (P. Valach, Linhart – Z. Vorel, Buko Leroy, Zeman, Hrachovec, Říha). Rozhodčí: Boček – Frček, R. Šťastný. Diváci: 110.

Semice: Vondrášek – P. Valach, Holub, Sádlo, Hrdlička – Císařovský, J. Keclík, Zborník, P. Keclík – Hrala, M. Valach.

Marcel Nousek, trenér Semic: „V prvním poločas jsme byli jasně lepší a už ve 12. minutě jsme vedli 2:0. Pak jsme si sice nechali dát gól, ale stále jsme měli převahu. O přestávce jsme klukům říkali, aby udrželi a tempo a nebáli se hrát. Ale Protivín nás zatlačil a hnal se za vyrovnáním. Přesto jsme mohli přidat třetí trefu, když Marek Valach netrefil prázdnou branku a ještě jsme nastřelili tyč. Když už se zdálo, že to udržíme, hosté vyrovnali. Bod je pro nás v této situaci málo.“