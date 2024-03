Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu druhým jarním kolem. Ve šlágru kola prohrála vedoucí Hluboká v Třeboni a utrpěla svou první porážku v letošním ročníku. Její největší pronásledovatelé z Olešníku a Roudného shodně uspěli.

Junior vybojoval bod v Rudolfově. | Video: Jan Škrle

Jiskra Třeboň - TJ Hluboká nad Vltavou 2:O (0:0)

Branky: 83. Hromádka, 95. Bouška. ŽK: 2:3 (Průcha, Zavadil – Rubick, Píša, Křiváček). Rozhodčí: Boček – Krčín, Vejčík. Diváci: 220.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Zavadil (72. Vranovský), Andres, Pánek - Kubata, Bicenc ml., Hromádka, Vrána, Radosta - Průcha (92. Bouška).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Nechtěli jsme nechat nic náhodě a poučeni z podzimního vzájemného utkání jsme začali aktivně. Naopak mě překvapila Hluboká, která hrála v bloku a čekala na nás. V prvních minutách jsme si vytvořili dvě velké šance, ale netrefili branku. Soupeř kvalitně bránil a hrál na rychlé brejky. Velkou šanci jít do vedení měli hosté, když po faulu zahrávali pokutový kop, naštěstí pro nás ho Pecka neproměnil. Po změně stran jsme byli ještě odvážnější a více pronikali obranou soupeře. Dočkali jsme se v 83. minutě po dorážce Hromádky. Hluboká poté ve snaze vyrovnat otevřela obranu. My však využili situace a přidali druhou branku zásluhou našeho nového hráče Vojty Boušky. Po minutě strávené na hřišti je to jeho premiérová trefa v dresu Třeboně. Obrana v čele s brankářem Kopeckým opět uhájila čisté konto. V útoku jsme byli trpěliví a z několika šancí se povedly dvě zužitkovat. Chválím celý tým za výborný výkon a bojovnost až dokonce zápasu.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: "První poločas byl z naší strany obstojný, škoda neproměněné penalty a několika gólových příležitostí, které jsme zahodili. Ve druhé půli nás Treboň přehrávala a zaslouženě vyhrála 2:0."

SK Rudolfov - Junior Strakonice 1:1 (1:1)

Branky: 8. Sládek - 3. Legdan. ŽK: 2:0 (Pouzar, Tyrpák). Rozhodčí: Brych - Kaštánek, Pravda. Diváci: 70.

Strakonice: Kozlík - Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola - Váchal (85. Stöger), Janoch, Zahrádka, Bílý (90. Zvonek) - Míčka (80. Pomej) - Krejčí (89. Máška).

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Hosté dali hned v úvodu branku, na kterou jsme ale dokázali rychle zareagovat. Do konce utkání už se skóre nezměnilo. I přes poměrně dobře připravený terém bylo znát, že se hraje jedno z prvních jarních kol a z obou stran vládly ve hře především nepřesnosti."

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Věděli jsme, co nás na Rudolfově čeká. Vyrukovali na nás v plné síle a čekali jsme jejich tradiční nakopávané míče, standardky Pouzara do vápna, tvrdé souboje. To se naplnilo. Nám opět vyšel začátek utkání a hned po první střele po standardce nás dostal Legdan do vedení. Bohužel, jako tradičně jsme si nechali do pěti minut vyrovnat. Domácí vyrovnali po pěkné akci. Do konce poločasu jsme pak byli lepším týmem, gól visel ve vzduchu, Janoch šel sám na bránu, Bílý přestřelil. Poločas jsme měli vyhrát. Po přestávce se to zase otočilo. Soupeř to vysunul, hrál na tři vzadu a všechny balony posílal do vápna. Centry, střely, byli jsme pod optickým tlakem. My hrozili spíše z brejků a bylo to nahoru dolu a vedení na svou stranu mohly strhnout oba týmy. Nikomu se to nepovedlo a podle vývoje zápasu z toho byla asi spravedlivá remíza."

TJ Osek – SK Mirovice 3:3 (2:1)

Branky: 17. a 84. (pen.) J. Říský, 7. Hosnedl – 14. a 48. M. Štochl, 50. Císař. ŽK: 0:2 (Mařík, Císař). Rozhodčí: Novotný – Pečenka, Hrušková. Diváci: 220.

Osek: Pokorný – Gondek (83. Zelenka), D. Říský, Němeček, Matěj Čapek – Brabec, Hoch, Martin Čapek, Zhyhora – J. Říský, Hosnedl.

Mirovice: Vlas – Mařík, J. Štochl, Kocourek, M. Viták – Dolejš, R. Převrátil, Husar, Čadek (35. Císař), Vondrák (70. Král) – M. Štochl.

Karel Hoch, manažer Oseka: "Jak rychle jsme získali vedení, tak rychle jsme o něj zase přišli. Znovu jsme šli do vedení a vypadalo to, že si utkání pohlídáme. Měli jsme však špatný nástup do druhého poločasu, kdy jsme vyrobili dvě neuvěřitelné minely v obraně a hosté otočili na 2:3. To vše během dvou minut. Pak se soupeř zatáhl dozadu a hrál na nebezpečné brejky. My do toho šli, ale podařilo se nám již jen vyrovnat pět minut před koncem z penalty za ruku. Dál jsme se tlačili dopředu, ale již jsme nebyli schopni skórovat. Naopak soupeř ještě dvakrát zahrozil a mohli jsme ještě prohrát. Ale o body jsme se připravili sami, když jsme soupeři darovali dva góly.

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Utkání jsme rozehráli velmi zle. Už po několika okamžicích bylo jasně dáno, že přechod na přírodní trávu nás zastihne v nesnázích. Dostali jsme góly po situacích, na které jsme měli být připraveni. Bohužel, hráli jsme bez pohybu a tak nějak jsme čekali, co se bude dít. Dokázali jsme zareagovat pouze na první branku. Po přestávce však přišly na hřiště jiné Mirovice, za což jsem hrozně rád. Během pěti minut jsme zápas otočili, ale postupně jsme polevili v aktivitě a šest minut před koncem přišel trest v podobě penalty. Jestli byla přísná nebo ne, od toho jsou na hřišti jiní. Dělba bodů je asi spravedlivá, oba celky měly možnosti strhnout výhru na svou stranu. Pro nás je to bod z venku, který se počítá.“

TJ Dražice - Spartak Trhové Sviny 1:1 (0:0)

Branky: 78. Hornát – 91. Tomek. ŽK: 2:5 (Štecher, Mareš – Hruška, Brůha, Kolář, Šafránek, Pavel). Rozhodčí: Kaštánek – Brych, Pravda. Diváci: 100.

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „Jsme samozřejmě hrozně zklamaní, protože jsme si po dlouhé době mohli sáhnout na tři body, ale v nastaveném čase jsme o vítězství přišli. První poločas byl bojovný a vyrovnaný. My jsme v něm bohužel nedotáhli do konce několik slibných šancí, a navíc jsme bohužel přišli o zraněného Fuleie. Po přestávce se obraz hry nezměnil, ale podařilo se nám dostat se do vedení po standardce. Soupeře jsme v zápase k ničemu příliš nepustili, ale na konci měl dva rohové kopy a po tom druhém jsme v nastaveném čase dostali gól na 1:1.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V Dražicích jsme odehráli špatné utkání. Ani jedno mužstvo divákům moc fotbalové krásy nenabídlo. Domácí měli o šanci více, ale také byli neškodní jako naši hráči. A tak branky padly na obou stranách po standardních situacích. V konečném kontextu spravedlivá dělba bodů za remízu 1:1."

FK Protivín - Olympie Týn nad Vltavou 2:0 (1:0)

Branky: 19. a 77. Říha. ŽK: 1:2 (Zeman – Dobal, Podhradský), ČK: 0:1 (43. Brom). Rozhodčí: Vican – Pečenka, Šťastný. Diváci: 150.

Protivín: V. Pícha - Kulík (88. Sháněl), J. Vorel, Zach, Nedvěd - Abatawa Leroy - Zeman (81. Hodinka), Daniel Bečvář, Petr, Hrachovec (72. Polanský) – Říha.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Na kvalitě zápasu se projevila jeho důležitost. Začátek patřil spíše hostům, ale do vyložené šance se nedostali a nám se naopak v 19. minutě povedlo jít do vedení po individuální akci Martiny Říhy. Poté se hra vyrovnala a bez zajímavých momentů se odvíjela převážně mezi šestnáctkami. Důležitý moment nastal před přestávkou, kdy Říha vypíchl chybujícímu hostujícímu hráči míč, ten ho následně fauloval a byl vyloučený. Ve druhém poločase jsme i přes početní převahu chtěli vycházet ze zabezpečené obrany a počkat si na svoji příležitost. Obě mužstva si vytvořila pouze pár standardních situací, ale štěstí se tentokrát přiklonilo na naší stranu a v 77. minut jsme po rohovém kopu přidali druhou branku. Podali jsme zodpovědný, kolektivní výkon a zaslouženě vyhráli.“

Roman Hřib, trenér Týna: "Zápas začal v naší režii. Drželi jsme se na balonu a prvních dvacet minut jsme měli dobré kombinační pasáže, ze kterých jsme se dostali do dvou zakončení. Pak přišel rychlý brejk domácích a Martin Říha šel na naše dva zkušené stopery. Tady jsme propadli, proběhli a prohrávali jsme 0:1. Pak byla fáze dvaceti minut, kde jsme chtěli srovnat, ale byli jsme strašně uspěchaní a netrpěliví, řešili jsme situace uspěchaně. Při kombinaci stoperů si dal špatný dlouhý dotek Joska Brom, útočník mu balon ukopl k postranní čáře, ale náš stoper fauloval a bylo to přísně vyhodnoceno na červenou kartu. Do druhé půle jsme museli střídat Hudečka, který dostal loktem a necítil se dobře. Ve druhém poločase jsme i v deseti byli na balonu, soupeř nás nechal hrát, ale my jsme v podčíslení neměli finální fázi. Ke konci jsme dostali ze standardní situace gól na 2:0. My jsme pak měli taky jedno zakončení ze standardky Maxou, ale doprostřed brány. Prohráli jsme druhý jarní zápas, navíc s červenou kartou, ke konci se nám zranil nový hráč… Naše postavení není dobré a musíme se z toho dostat. Náš nejlepší hráč byl Vláďa Dobal."

Malše Roudné - SK Jankov 8:0 (4:0)

Branky: 4. a 24. Kadlec, 28. a 50. Míka, 20. Šrámek, 54. Lovička (vlastní), 64. Vařil, 72. Vlk (pen.). ŽK: 0:2 (Bohoněk, Honner). Rozhodčí: Votava – Mráz, Kovařík. Diváci: 150.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Po celé utkání jsme měli převahu a o výsledku rozhodli čtyřmi brankami již v první půli. Další čtyři jsme pak přidali po přestávce."

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Už před zápasem jsem tušil, že to bude průšvih, protože nám chyběli čtyři klíčoví hráči. Proti klukům, kteří byli na hřišti, nemohu říct vůbec nic. Udělali maximum. Ale v takovém složení na Roudné momentálně nemáme. V týdnu si musíme sednout a udělat maximum, aby se něco podobného už neopakovalo. O Roudném je zbytečné se bavit. Má výborný tým a musí být radost tam pracovat."

FK Sokol Třebětice - FK Olešník 1:3 (0:1)

Branky: 88. D. Kelbler – 37. Řepa, 62. Szó (pen.), 79. Kalášek. ŽK: 3:1 (R. Nehyba, V. Švarc, Cech – Beko). Rozhodčí: Nedvěd – Kollmann, Ovčáček. Diváci: 390.

Třebětice: Zejda – V. Švarc, Trávníček, Černoch (83. Tříletý), V. Novák - Habr - F. Nehyba, R. Nehyba, Solař, M. Kelbler - Cech (75. D. Kelbler).

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Utkali jsme se s Olešníkem, který byl jasným favoritem tohoto utkání. Musím říci, že se hrál velmi zajímavý fotbal před skvělou diváckou kulisou a přispěly k tomu oba týmy. Naše kluky je třeba pochválit, bojovali makali a přestože to na body nestačilo, určitě zanechali velmi dobrý dojem. Olešník byl velmi kvalitním protivníkem, měl herní převahu a roli favorita potvrdil.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Jeli jsme do Třebětic s respektem, ale odehráli jsme tam velmi dobrý zápas a vyhráli zaslouženě. Mrzet nás může snad jenom obdržená branka, která byla zbytečná."

FC ZVVZ Milevsko – FC AL-KO Semice 1:0 (0:0)

Branka: 90. Hadáček. ŽK: 4:2 (Volf, Pich, Přibyl, Hadáček – Šourek, Micka). Rozhodčí: Dunovský – Frček, Němec. Diváci: 100.

Milevsko: Michal Hejl - Vakoč, Marvan, Pich – Přibyl (46. Petřík), Hušek (73. Kálal), Volf (58. Bártík), F. Hadáček – Kortan (70. Martin Hejl), Souček – J. Hadáček.

Semice: Lukeš – Listopad (46. M. Valch), Holub, Hrdlička – Micka, J. Keclík, Zborník, Šourek, Hrala, Blažek, P. Keclík.

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „S výsledkem a třemi body jsme spokojení rozhodně víc než z předvedené hry. Po celý zápas nám vázla kombinace a ztráceli jsme míč po chybách v rozehrávce. Kvůli tomu jsme se nedostali do tempa a na hře to bylo znát. Utkání jsme začali v rozestavení 3-4-2-1, ale mezi řadami jsme měli velké rozestupy a nedařilo se nám zakládání akcí, jak jsme si představovali. Náš přechod byl celkově dost kostrbatý a hosty jsme rozhodně středem hřiště nepřehrávali. Při změně na čtyři obránce se zakládání akcí zlepšilo, ale pořád to bylo hodně málo. V závěru to byla při některých situacích už křeč, ale posledním centrem do vápna jsme zápas zlomili na svojí stranu.“

Marcel Nousek, trenér Semic: „Myslím, že jsme nebyli horším týmem. V první půli jsme byli dokonce o něco lepší, na šance určitě. V té největší Pavel Keclík trefil gólmanovi ruku. Vyrovnaná partie pokračovala zhruba do šedesáté minuty, pak převzalo iniciativu Milevsko a začal nás přehrávat. Nám začaly docházet síly a jelikož jsme neměli moc možností na střídání, nemohli jsme sestavu moc oživit. I tak jsme se drželi až do 90. minuty, kdy domácí z poslední akce utkání vstřelili rozhodující gól. I přes smolnou porážku musím kluky pochválit, hráli jsme velice dobře a vydali se ze všech sil.“