Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval dalším kolem. Bez ztráty jediného bodu už zůstává jen Hluboká, která vyhrála ve Strakonicích vysoko 4:0. Její největší rival Roudné totiž doma ztratilo dva bodíky po remíze s Milevskem. Na konci tabulky zůstává zatím nulové duo Semice - Dražice.

Fotbalový KP: Junior Strakonice - Hluboká 0:4 (0:1). | Foto: Jan Škrle

FK Olešník - SK Mirovice 5:2 (3:0)

Branky: 2. Vojta, 27. Lafata, 39. Toth, 64. Beko, 85. Vrážek – 55. Král, 74. Štochl. ŽK: 1:1 (Toth – Husar). Diváci: 150. Rozhodčí: Vican ml. – Boček, Vican st.

Mirovice: Vlas – Viták, J. Štochl, Kocourek, Mařík - Janota (46. Mašek), R. Převrátil (80. Jelínek), Husar, Císař, J. Převrátil (46. Král) – M. Štochl.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Předpokládali jsme, že hostím nebude vyhovovat naše velké hřiště, což se během zápasu také potvrdilo. Hodně nám pomohlo, že jsme už ve druhé minutě vstřelili branku a po půlhodině hry další. Jenom škoda dvou obdržených gólů, po kterých se soupeř vždycky malinko mohl dostat do zápasu. Jinak jsme ale spokojeni."

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Na parádním hřišti v Olešníku jsme v první půli předvedli výkon, který není hodný této soutěže. Nechali jsme domácím hodně prostoru a v podstatě jsme se jen koukali, jak s námi točí. Po změně stran jsme začali hrát, snížili jsme na 1:3, ale místo toho, abychom přidali další gól, šance na to byly, inkasujeme počtvrté. Druhá půle nebyla špatná, my si ale za první poločas bodovat nezasloužili. Dostáváme laciné góly. Soupeři gratulujeme a nezbývá, než se těšit na další utkání, které budeme hrát po čtrnácti dnech doma.“

TJ Malše Roudné - FC ZVVZ Milevsko 1:1 (1:1)

Branky: 42. Kadlec (11) – 27. Marvan. ŽK: 4:1 (Vogl, Míka, Kadlec, Malý – Kotrba), ČK: 0:1 (42. Kotrba). Diváci: 200. Rozhodčí: Kaštánek – Smola, Pravda.

Milevsko: Michal Hejl – Pich, Vakoč, Marvan, Kotrba – Volf – F. Hadáček (81. Martin Hejl), Bártík (46. O. Kosobud), Souček (73. Sedláček, 90. Imbr), Kálal (82. Süsmilich) – Kortan.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Hosté se dostali do vedení hlavou po standardní situaci. Nám se podařilo vyrovnat z penalty, která byla nařízena za ruku na brankové čáře a současně byl vyloučen hostující hráč za zmaření zjevné brankové příležitosti. Celý druhý poločas jsme hráli proti deseti, ale z řady šancí, které jsme si vypracovali, jsme žádnou neproměnili, na čemž měla podíl také spolehlivě pracující obraně hostů. Ti hrozili nebezpečnými brejky, které naštěstí pro nás vyřešil brankář Havlíček. Hosté s remízou byli spokojeni."

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „V průběhu týdne jsme viděli zápasy Roudného, v čem jsou nebezpeční, a tomu jsme upravili tréninkový plán. Chtěli jsme mít silnější střed zálohy a s ohledem na rychlé kraje Roudného mít možnost zajišťovat naše beky od defenzivních záložníků. Poslední zápasy nebyla naše hra směrem dozadu moc kvalitní, proto jsme chtěli hrát v bloku až od půlky a čekat na rychlé brejky nebo standardní situace. To se nám v první půli dařilo, ale je pravda, že jsme občas byli v hlubokém bloku tím, že jsme chtěli od našich beků větší zajištění stoperů. Dostali jsme se do vedení, ale před poločasem jsme inkasovali z penalty včetně červené karty. Klobouk dolů před kluky, jak dokázali zvládnout zápas v deseti a neodešli fyzicky.“

FC AL-KO Semice – Sokol Třebětice 0:3 (0:1)

Branky: 1. M. Kelbler, 79. F. Nehyba, 90. R. Nehyba. ŽK: 2:3 (Holub, Pohnán – Habr, M. Kelbler, F. Nehyba). Rozhodčí: Dimitrov – Pečenka, Jeřábek. Diváci: 150.

Semice: Dvořáček – P. Valach (75. Řezáč), Zborník, Holub, Hrdlička – Sádlo (82. Linhart), P. Keclík, J. Keclík, Pohnán, Forman (46. Císařovský) - M. Valach (53. Buchtele).

Třebětice: Pokorný – P. Švarc, Trávníček, O. Černoch, Novák – V. Švarc (75. Solař), Habr, F. Nehyba, R. Nehyba, Chvátal (66. Tříletý) – M. Kelbler (87. Štěpán).

Jaroslav Vondrášek, trené Semic: „Po třiceti vteřinách jsme prohrávali 0:1 a zbytek zápasu jsme se marně snažili dobýt soupeřovu branku. Trefili jsme břevno i tyč, ale gól jsme nedali. V závěrečných dvaceti minutách jsme hráli vabank, otevřeli jsme obranu a vsadili na útok. Toho však soupeř využil a dvěma přesnými zásahy nás přišpendlil na dno tabulky. Herně jsme možná byli aktivnější, ale střelecká potence byla na straně soupeře. Nejlepším naším hráčem byl Pohnán.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Do utkání jsme tentokrát vstoupili velice dobře a už v první minutě jsme se dostali do vedení, což nám pomohlo a uklidnilo nás to. Jinak se v první půli hrálo vyrovnané utkání. My jsme kombinovali a preferovali postupný útok, domácí vládli ve vzduchu a spoléhali na rychlé kontry. Vstup do druhé části nám opět moc nevyšel, kvůli velkým nepřesnostem a spoustě zbytečných ztrát nás dvacet minut Semice přehrávaly. Naštěstí jsme tuto část přečkali a postupně se vrátili k naší hře. Vytvořili jsme si asi pět gólových šancí, dvě z nich jsme využili a odvezli si ze Semic tři body.“

FK Olympie Týn nad Vltavou - TJ Osek 2:1 (2:1)

Branky: 5. Gutwirth, 14. Mezera – 7. vlastní (Brom). ŽK: 5:2 (Podhradský, Račák, Hudeček, Dobal, Gondek – Hoch, Mat. Čapek). Diváci: 150. Rozhodčí: Jeřábek – Dimitrov, Pečenka.

Sestava Oseka: Pokorný - Kuneš, Balogh (62. Zelenka), Carda, Martin Čapek - Němeček, J. Říský, Hoch, Matěj Čapek - Černý, Hosnedl.

Václav Mareš, trenér Týna: "Určitě to nebyl náš optimální výkon. Před zápasem jsme si řekli, že chceme vyhrát a získat tak důležité tři body. Myslím si, že zápas to pro oko diváka určitě nebyl, ale hráči pro výhru udělali maximum. Dali jsme sice první branku tak, jak jsme chtěli, ale vzápětí jsme inkasovali vyrovnávací gól po nedorozumění naší obrany. Naštěstí pro nás se nám podařilo vstřelit Mezerou druhou branku a jak se ukázalo, tak i rozhodující. Myslím si, že jsme byli opticky lepším mužstvem, ale naše finální hra směrem dopředu neměla velkou kvalitu. Pracujeme na tom a já doufám, že se do toho opět brzy dostaneme. Nejlepším hráčem byl Jakub Hudeček."

Karel Hoch, manažer Oseka: "Do zápasu jsme vstoupili až příliš opatrně a bojácně. Hráli jsme nepřesně a udělali více chyb než domácí. Ti nás hned na začátku trestali svým důrazem. My vyrovnali vlastencem Pepíka Broma. Brzy však dali domácí vedoucí gól. Hra se pak opticky vyrovnala, i když domácí měli více šancí a nás podržel gólman Pokorný. Ten nás držel ve hře. Do druhé půle jsme přeskupili sestavu a zlepšili se. Naše hra byla důrazná, přinutili jsme domácí, aby si sáhli na dno. V závěru jsme sahali po bodu, ale smolně jsme v několika šancích gól nedali a domácí vítězství ubránili. Týn tam měl sice šance z brejků do naší otevřené obrany, ale ty jsme vyřešili. Chybělo nám štěstí v zakončení."

Spartak Trhové Sviny - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0)

Branka: 79. Tůma. ŽK: 1:0 (Kodras). Diváci: 100. Rozhodčí: Němec – Votava, Ondřej.

Třeboň: Kopecký - Širhal, Tůma, Pánek (46. Schneider), Zavadil (76. Kocanda) - Bicenc, Matoušek (90. Vranovský), Hromádka, Vrána ( 58. Andres), Činčura (76. Candra) - Průcha

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "S Třeboní se hrál svižný zápas, ale s minimem příležitostí ke vstřelení branky. Utkání rozhodlo neubránění rohového kopu soupeře, kdy se hlavou v 82. minutě prosadil hostující Tůma. Nám v zápase chyběly pokusy o zakončení z prostoru okolo velkého vápna. Utkání vyrovnané, nicméně soupeř si odváží všechny body za výhru 1:0."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „První poločas se nesl v bojovném duchu. Hrálo se pěkně zostra, nahoru dolů a šance se rodily obou stranách, ale gól nepadl. Podobný průběh měl i druhý poločas, který byl však přece jen trochu klidnější. Rozhodnuté padlo v 79. minutě, kdy se po rohovém kopu trefil Tůma. Závěr jsme ubránili. V minulé sezoně jsme tohoto soupeře neporazili a jsme rádi, že se nám to povedlo teď. Podržel nás brankář Kopecký a celá obrana. Tým zaslouží pochvalu.“

FK Protivín – TJ Dražice 5:3 (2:0)

Branky: 9. Kulík, 14. vlastní (Veselý), 53. Hrachovec, 61. Petr, 93. Kozák – 82. a 92. Běhoun, 78. (pen.) Mareš. ŽK: 5:8 (Petr, J. Vorel, Štěpka, Hrachovec, Urban – Horka 2, Tůma, Štecher, Svojše, Sváček, Fulei, Veselý). ČK: 0:1 (40. Horka). Rozhodčí: Leiš – Kollmann, Petričák. Diváci: 150.

Protivín: Váverka - Zach, Kulík (65. Kozák), Leroy Abawata, Zach - Hornát - Hrachovec, Vorel Zbyněk, Štěpka (72. Urban), Vorel Jaromír - Petr.

Dražice: Počinek – Sváček, Veselý, Hornát, J. Štecher – Fulei, Svojše (77. Jak. Stuchlík), Mareš, Studenovský (46. Běhoun) – Tůma (77. Böhm), Horka.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Bylo to bojovné, nervózní utkání, které jsme sice dokázali urvat, ale o nějakém zlepšení v defenzivní činnosti a koncentraci nemůže být řeč. Za stavu 4:0 dostaneme v posledních patnácti minutách tři góly a z jasného zápasu uděláme drama. Samozřejmě jsem rád za vítězství, ale s podobným výkonem bychom v dalších zápasech nebyli úspěšní.“

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „Co k tomu říct…?! Opakujeme to každý týden stále dokola. Tentokrát jsme zase dostali v prvních patnácti minutách dva góly a vyrábíme neskutečné chyby, které soupeři trestají. Jediným pozitivem zápasu je, že jsme konečně protrhli střeleckou nemohoucnost, ale k ničemu to bohužel nevedlo.“

SK Jankov - SK Rudolfov 0:4 (0:1)

Branky: 4. a 79. Vejvar, 50. Fischer, 60. Pouzar. ŽK: 4:1 (Hájek, Skála, Jirkovský, Hüttner – Tyrpák). Diváci: 208. Rozhodčí: Krčín – Brych, R. Šťastný.

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Herně to z naší strany nebylo tak špatné, jak napovídá konečný výsledek. Jenže soupeř dokázal potrestat naše chyb. Udělali jsme jich pět a dostali z toho čtyři góly. V tom byl největší rozdíl. Držení míče jsme měli možná větší než soupeř, ale nedokázali jsme to zužitkovat. První poločas nebyl špatný, ale prostě jsme dostali ťafku, To už se nesmí opakovat. Věřím, že se kluci budou pořád zlepšovat a zlepšovat. Někteří krajský přebor předtím vůbec nehráli. Musíme se ponaučit a jít dál. Ve čtvrtek nás čeká dohrávka s Dražicemi a věřím, že budeme úspěšní."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "V utkání nám pomohl rychlý gól. Domácí poté vše vrhli do útoku a měli územní převahu. Druhý poločas už byl jasně v naší režii, dokázali jsme vstřelit tři branky a zápas dovedli do vítězného konce."

FK Junior Strakonice - TJ Hluboká nad Vltavou 0:4 (0:1)

Branky: 8. a 60. T. Pecka, 48. a 90.+1 Tauber. ŽK: 5:5 (Prajzler, Zahrádka, Bílý, Kubeš, Kafka – Kadlec, Hrachovec, Píša, Antoš, Pilný). Diváci: 100. Rozhodčí: Votava – Leiš, Pečenka.

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Chtěli jsme hrát něco podobného jako proti Třeboni, dobře bránit a pokusit se něco vytvořit z rychlých brejků či standardek. Bohužel jsme dostali gól hned na začátku. Propadli jsme na půlce hřiště, přišla ztráta míče, soupeř to rychle přenesl a jejich hráč si s tím dobře poradil. To nám náš záměr trochu narušilo, chtěli jsme udržet 0:0 co nejdéle. Hra se pak vyrovnala, Hluboká si s námi nevěděla rady, nemohla se dostat přes naši obranu. Bohužel to v první půli bylo po jediné střele na bránu 0:1. Do druhé půle jsme si řekli, že musíme hrát stejně, máme čas, pak prostřídáme a otevřeme to. Realita byla jiná. Hned na začátku přišlo nezodpovědné odbránění standardky. Hráči mají rozdělené role, každý má stát na svém místě, ale nedodrželi to. Dostali jsme gól ve 48. minutě a bylo prakticky po zápase. Přesto jsme to otevřeli, změnil rozestavení, hráli jsme až na tři vpředu, zkoušeli, jestli se to povede, ale dostali jsme další dva góly do otevřené obrany. Ale to již mě tolik nemrzí, mrzí mě góly na začátku obou poločasů. Musím však uznat kvalitu soupeře. Muselo by se sejít plno faktorů, abychom proti takovému týmu mohli bodovat. Hluboká má podle mne již nyní divizní parametry a půjde si za tím."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Od začátku utkání jsme byli lepším týmem, domácí jsme po celých devadesát minut nepustili do gólove příležitosti a zaslouženě vyhrali 4:0. O góly se postarali Pecka a Tauber, oba dali po dvou. Jsme spokojeni jak s výsledkem, tak i s lepšícím se herním projevem."