Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval dalším kolem. Vedoucí duo Hluboká a Roudné nadělilo svým soupeřům kruté šestigólové příděly. Na druhém pólu tabulky čekají na první letošní body Dražice a Semice.

Fotbalový KP: Osek - Jankov 5:1 (1:0). | Foto: Jan Škrle

TJ Osek - SK Jankov 5:1 (1:0)

Branky: 42. R. Kuneš, 50. M. Brabec, 55. J. Hoch, 74. M. Carda, 79. (PK) J. Říský - 70. V. Bürger. ŽK: 2:5 (Brabec a D. Říský - Skála, Kočí, Kocian, Hanzlík a Bürger). Diváci: 100. Rozhodčí: Šťastný - Votava, Boček.

Osek: Pokorný - Němeček (86. Martin Čapek), Balogh, Carda, Kuneš - Brabec (74. Zhyhora), J. Říský, Hoch, Matěj Čapek - Hosnedl (77. Zelenka), Černý (59. D. Říský).

Karel Hoch, manažer Oseka: "Výsledek vypadá lépe, než vypadal zápas jako takový. První poločas byl z obou stran hodně nervozní. Všichni se báli udělat chybu, protože pro oba týmy to byl důležitý zápas, kterým by se odpíchly do lepší poloviny tabulky. My neproměnili několik šancí, soupeř tam měl také nebezpečné akce. Těsně před poločasem nás dostal do vedení utěšenou střelou Radim Kuneš, který se trefil snad po pěti letech. Podařil se nám vstup do druhé půle a po chybě hostujícího gólmana jsme dali druhý gól. Tím jsme se uklidnili a získali půdu pod nohama. Soupeř v podvědomí asi zápas tak trochu vzdal a my přidali další góly. Zápas jsme již měli pod kontrolou. V úvodu sezony jse ztratili několik bodů, ale nyní již můžeme hrát v klidu. Věřím, že budeme i předvádět lepší výkony než doposud."

Ladislav Táborský, trenér Jankova: „Důležité bylo, že jsme zvládli čtvrteční domácí dohrávku s Dražicemi. V Oseku jsme se bohužel opět nesešli v nejsilnějším složení a ve druhém poločase na nás dolehla i únava. Na to se však nechci vymlouvat. Osek nemá špatný tým, ale věřím, že kdybychom měli mužstvo pohromadě a byla větší pauza mezi zápasy, tak bychom ho potrápili. Takhle klukům ve druhé půli došly síly, domácí proměnili své šance a vyhráli zaslouženě.“

SK Mirovice – FK Junior Strakonice 2:2 (2:1)

Branky: 44. a 45. Kocourek – 5. vlastní (Husar), 68. Legdan. ŽK: 3:1 (Mařík, J. Převrátil, R. Převrátil – Benedikt). Diváci: 250. Rozhodčí: Kollmann – Krčín, Hrušková.

Mirovice: Vlas - Huleš, Kocourek, J. Štochl, Mařík - Král, R. Převrátil Husar, Císař – J. Převrátil (82. Janota), M. Štochl.

Strakonice: Lízal – Smola (40. Váchal), Benedikt, Legdan, Prajzler – Kubeš, Zahrádka, Fajtl (61. Třeštík), Máška (89. Stöger) – Bílý (88. Horník) – Krejčí (92. Kafka).

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Na našem hřišti jsme soupeři darovali bod. Ono tedy můžeme být nakonec za výsledek rádi, ale po první půli měl být výsledek v náš prospěch výraznější. Bohužel nebyl a soupeř po změně stran vyrovnal. Nakonec jsme mohli vítězství strhnout na svoji stranu, ale ten samý pocit bude určitě mít i soupeř. Zrodila se remíza, z níž po závěrečném hvizdu nejsem zklamaný, ale hodně smutný. Nedá se nic dělat, teď půjdou zápasy rychle po sobě a my nemůžeme plakat nad rozlitým mlékem.“

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Nakonec spokojenost. Máme bod ze hřiště soupeře, takže spokojenější jsme. Vedli jsme po standardce hned z úvodu utkání. Pak jsme se však zatáhli a domácí to na nás valili. Měli plno standardních situací. Jsou v těchto situacích extrémně nebezpeční. Upozorňovali jsme na to hráče, bohužel jsme to špatně bránili a několikrát nás podržel gólman Lízal. Těsně před poločasech jsme však po nákopech a vzdušných soubojích udělali dvě chyby a inkasovali. Ale musím říci, že zaslouženě, jelikož jsme byli dopředu jaloví a Mirovice nás v prvním poločase přehrávaly. Do druhé půle jsme to trochu přeskupili a řekli si, jak to hrát. Byli jsme lepším týmem, soupeři trochu i došly síly a my si začali vytvářet šance. Podařilo se nám po další standardce vyrovnat Legdanem a měli tak ještě další čtyři gólovky. Krejčí měl tři a Bílý jednu stoprocentní. Mohli jsme to tedy dokonce převrátit na naší stranu. Nepodařilo se, ale jsem především rád, že jsme se dokázali ve druhé půli zvednout a zápas alespoň srovnali."

SK Rudolfov - TJ Malše Roudné 1:6 (0:2)

Branky: 51. Fischer – 31. a 56. (pen.) Kadlec, 33. Šrámek, 70. Míka, 73. Vlk, 82. Benda. ŽK: 1:0 (Pouzar). Diváci: 145. Rozhodčí: Boček – Votava, Šťastný.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Roudné se u nás prezentovalo jako velmi kvalitní tým, který má ty nejvyšší ambice. My jsme se určitě nechtěli zakopat na vlastní polovině a čekat. Bohužel jsme udělali moc chyb, které soupeř dokázal potrestat a zaslouženě zvítězil."

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Po celé utkání jsme měli herní převahu, kterou jsme do poločasu vyjádřili brankami Kadlece a Šrámka. Domácí snížili v úvodu druhé půle brankou Fischera, ale měli jsme nadále převahu, kterou jsme korunali dalšími čtyřmi góly a konečným vítězstvím 6:1."

TJ Dražice - FK Olešník 0:3 (0:0)

Branky: 60. Beko, 78. Szó (11), 82. Martinec. ŽK: 2:2 (Veselý, Běhoun – Martinec, Beko), ČK: 1:0 (34. Bareš). Diváci: 100. Rozhodčí: Brych – Kaštánek, Smola.

Dražice: Žák - Sváček, Veselý, D. Štecher, Böhm - Fulei, Bareš, Turek (64. Studenovský), Tůma (75. Horka) - Mareš (80. Hořejší), Běhoun.

Vlastimil Stuchlík, vedoucí mužstva Dražic: "Hráli jsme tentokrát dobře a byl to dlouho vyrovnaný zápas, navíc jsme hlavně v jeho úvodu neproměnili šance. Pak přišla 35. minuta a podle nás přísné vyloučení Bareše. Ve druhé půli se hosté proti deseti dostali více do hry, nám postupně docházely síly, a nakonec jsme třikrát inkasovali. Navzdory tomu je třeba hledat pozitiva a od nás to tentokrát opravdu nebylo vyloženě špatné utkání."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Máme tři body z venku a to je podstatné. V prvním poločase to byla z naší strany bída a druhý jsme vyhráli díky tomu, že jsme hráli proti deseti a domácím malinko došel dech, poněvadž měli navíc v nohou čtvrteční dohrávku."

Jiskra Třeboň - Olympie Týn nad Vltavou 3:0 (0:0)

Branky: 48. Tůma, 60. Bicenc, 79. Hromádka (11). ŽK: 2:5 (Průcha, Kubata – Meidl, Podhradský, Brom, Račák, Maxa). Diváci: 210. Rozhodčí: Novotný – Leiš, Nedvěd.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Širhal, Zavadil (75. Kocanda), Pánek (46. Schneider) - Kubata, Bicenc ml., Hromádka (80. Andres), Matoušek, Činčura (46. Radosta) - Průcha (82. Vranovský).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „První poločas nabídl herně vyrovnanou partii. Vytvořili jsme si šance, ale ty jsme neproměnili. Do druhého poločasu jsem poslal čerstvé hráče a věřil, že obranu Týna zlomíme. To se povedlo hned v 48. minutě, kdy z přímého kopu otevřel skóre Tůma. Po hodině hry jsme zahrávali, na balon si naskočil Bicenc ml. a vedli jsme 2:0. V 79. minutě byl Radosta podražen ve vápně a zařídil nám pokutový kop, který proměnil Hromádka. Před vlastními fanoušky jsme chtěli opět vyhrát, a to se nám povedlo. Chválím celý tým.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Neodehráli jsme po taktické stránce vůbec špatný první poločas. To, co jsme si před zápasem řekli, hráči splnili. Chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany, hrát v bloku a nepouštět domácí do rychlé kombinace. To si myslím, že se nám dařilo, a proto poločas skončil remízou. Bohužel všechny naše plány zhatil začátek druhého poločasu, kdy jsme špatně vyhodnotili situaci, zbytečně jsme faulovali v rohu velkého vápna a z přímého kopu jsme po tečované střele dostali branku. To domácí uklidnilo, vzápětí nám přidali opět po standardce druhou branku a bylo po zápase. My jsme mohli v utkání pomýšlet na šťastnou remízu 0:0, protože na víc jsme bohužel neměli. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Naším nejlepším hráčem byl Lukáš Mravec."

FK Třebětice - TJ Spartak Trhové Sviny 4:2 (4:2)

Branky: 4. a 8. F. Nehyba, 14. a 41. Habr – 28. Macák, 45. Šafránek. ŽK: 4:1 (V. Švarc, Trávníček, M. Kelbler, R. Nehyba – Tomek). Diváci: 320. Rozhodčí: Nedvěd – Leiš, Novotný.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák (74. Solař), O. Černoch, Trávníček, Tříletý - Habr – P. Švarc, R. Nehyba, V. Švarc – F. Nehyba (51. Chvátal), M. Kelbler.

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Od začátku se hrál velmi zajímavý fotbal. My hned v první minutě nedali tutovku a vzápětí se v další šanci ocitli na druhé straně hosté. Úbodní dějství jsme jednoznačně opanovali, dařilo se nám ve všech aspektech hry, kombinaci, pohybu bez míče, důrazu. Výsledkem bylo vedení o tři branky, které jsme si však zkomplikovali inkasovaným gólem do šatny. Druhé dějství se hrál naprosto vyrovnaný fotbal nahoru dolů. My chtěli skóre ještě navýšit, hosté naopak korigovat. Branka v druhé půli už sice nepadla, ale i tak se hrál hodně zajímavý fotbal.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V Třeběticích jsme trestuhodně prospali první poločas. Domácich bylo plné hřistě a naše obrana byla na ručník. Poločas jsme prohráli 2:4. Druhá půle již byla vyrovnaná, možnosti na zdramatizování utkání jsme ale nevyužili. Gratuluji domacím k zasloužené výhře."

TJ Hluboká nad Vltavou - FC AL-KO Semice 6:0 (3:0)

Branky: 76. a 90. Kadlec, 3. Krejčí, 5. Píša, 15. (pen.) Pecka, 68. Tauber. ŽK: 2:3 (Kadlec, Pecka – Pohnán, Listopad, P. Valach). Diváci: 150. Rozhodčí: M. Vican – Kaštánek, Svoboda.

Semice: Dvořáček (46. Vondrášek) – Sádlo (62. M. Valach), Listopad, Holub, Hrdlička – Pohnán (72. Veleman), J. Keclík, P. Valach, Pšenička, Forman (72. Linhart) – P. Keclík

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Do utkání se Semicemi jsme vstoupili velmi dobře a rozhodli ho prakticky do patnácté minuty. Soupeř nekladl žádný odpor, a tak jsme zaslouženě zvítězili 6:0, když z pohledu diváka byla škoda, že jsme po třetím gólu lehce polevili. Jinak jsme se mohli dočkat výraznějšího rozdílu ve skóre. V každém případě jsme byli s hrou i výsledkem spokojeni."

Jaroslav Vondrášek, trenér Semic: „Zápas hodnotí samotné skóre. Domácí vyhráli zaslouženě, byli výrazně lepší a moc nám toho nedovolili. My hrajeme možná trochu zakřiknutě, je na nás vidět nervozita ze špatného startu, ale jedeme dál. Pouze poctivou prací se dostaneme zase do pohody.“

FC ZVVZ Milevsko – FK Protivín 1:1 (0:0)

Branky: 66. Kortan – 78. Hrachovec. ŽK: 0:2 (Kozák, J. Vorel). Rozhodčí: Pečenka – Němec, Vejčík. Diváci: 150.

Protivín: Váverka – J. Pícha, Zach, Nedvěd, Dan Bečvář - Hrachovec (88. Sháněl), Z. Vorel, Leroy Abawata, J. Vorel, Kozák (60. Říha) – Petr.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „V okresním derby se zrodila asi spravedlivá remíza. První poločas byl spíše opatrný a do gólové šance se dostali pouze domácí po standardní situaci, když nastřelili tyč. Druhý poločas již byl pro diváka zajímavější. Do vedení šlo Milevsko v 66. minutě po individuální akci Kortána, ale nás tato branka nesrazila. Vytvořili jsme si uzemní převahu a po zásluze vyrovnali vlastní brankou domácích po rohovém kopu. Vyhrát nakonec mohly oba týmy. Domácí opět nastřelili tyčku a my v závěru nevyužili dvě dobré příležitosti. Pochválil jsem celý tým za odpracovaný a koncentrovaný výkon v celém utkání, což nám v předchozích zápasech dělalo problém.“