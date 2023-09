Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem, které nepřineslo řádné překvapení. Vedoucí pětice nezaváhala a bodovala naplno, Hluboká na čele tak nadále zůstává bez ztráty jediného bodu. Naopak Dražice na opačném pólu tabulky po porážce s Milevskem stále čekají na první bodík.

David Lafata (vpravo) se blýskl hattrickem do strakonické sítě. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

TJ Malše Roudné - TJ Osek 5:3 (4:1)

Branky: 12. a 54. L. Wohlgemuth, 9. Kadlec, 22. Navrátil, 27. Vlk – 21. J. Říský, 65. a 73. Carda. ŽK: 3:2 (Kadlec, Šrámek, Zíka – J. Říský, Maroušek). Rozhodčí: Šťastný – Kollmann, Jarolím. Diváci: 100.

Osek: Pokorný – Kuneš, D. Říský, Carda, Martin Čapek (46. Černý) – Němeček, Hoch, J. Říský, Maroušek, Matěj Čapek (73. Zelenka) – Zhyhora.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "V první poločase jsme nastříleli čtyři góly, a když jsme krátce po přestávce zvýšili na 5:1, zdálo se být rozhodnuto. Hosté však dvěma góly ze standardních situací utkání zdramatizovali, ale zisk tří bodů jsme si již pohlídali."

Karel Hoch, trenér Oseka: "Výsledek je trochu hokejový, ale je to dáno tím, že ani jeden tým nehrál zanďoura, ale aktivní fotbal. Na mokrém terénu přicházely chyby a z nich pramenily i velké šance. Domácí jich zkrátka proměnili více než my. Měli jsme špatný vstup do utkání a ve 12. minutě prohrávali o dva góly. Sice jsme snížili, ale domácí nám během pár minut odskočili o další dva góly. V půli to nevypadalo dobře. Po přestávce jsme změnili sestavu i rozestavení na hřišti. Kluci bojovali a přicházely i šance. Domácí chvílemi nevěděli, kam dřív skočit. Snížili jsme až na 5:3, měli i další šance, ale již se nám to nepovedlo zdramatizovat. Závěr si domácí pohlídali a opakovaným střídáním nás nepustili do hry."

FK Protivín - SK Rudolfov 1:5 (0:3)

Branky: 50. vlastní (Vejvar) – 17. a 41. Pouzar, 8. Vejvar, 62. pen. a 82. Fischer. ŽK: 2:2 (Pícha, Bečvář – Pouzar, Peiger). Rozhodčí: Dimitrov – Pečenka, Švec. Diváci: 125.

Protivín: V. Pícha – J. Pícha (46. Martin Říha), Kulík, Zach, Nedvěd (78. Sháněl) - Hrachovec (65. Kozák), Z. Vorel (70. Leroy Abawata), David Bečvář, Daniel Bečvář, J. Vorel – Petr.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Zápas se nám vůbec nepovedl, asi jsme si mysleli, že se soupeř porazí sám a ke spoustě nepřesností jsme přidali i lehkovážnost, za kterou jsme byli potrestáni. Nezbývá nám, než se našim fanouškům omluvit a v dalším domácím zápase již tento čtvrtek ve vloženém kole předvést úplně jiný výkon.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Dobře jsme do utkání vstoupili. Vytvořili jsme si brankové příležitosti a vstřelili dvě branky. Domácí měli optický tlak, ale poločasové vedeni 3:0 nám dodalo velké sebevědomí. I když soupeř v úvodu druhé půle snížil, pořád jsme měli utkání pod kontrolou a zvítězili vysoko 5:1."

FK Olešník - FK Junior Strakonice 5:1 (5:1)

Branky: 38., 40. a 43. Lafata, 29. Kalášek, 32. Szó (11) – 5. Bílý. ŽK: 1:1 (Řepa – Máška). Rozhodčí: Votava – Leiš, Ovčáček. Diváci: 100.

Strakonice: Kozlík – Kubeš, Benedikt, Legdan, Prajzler – Bílý, Třeštík (46. Čibera), Zahrádka (79. Kafka), Fajtl (46. Horník), Máška – Krejčí (69. Stöger).

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Do páté minuty jsme měli dvě šance, ale neproměnili jsme je a byli jsme za to potrestáni gólem soupeře. Poté jsme se chvíli rozkoukávali, než jsme zase začali hrát. Pomohla nám vyrovnávací branka a poté jsme předvedli snovou patnáctiminuovku, kdy jsme dali čtyři góly a bylo po zápase. Jenom škoda, že jsme ve druhém poločase nepřidali ještě nějaký další gól. Teď nás čekají dva zápasy venku a musíme se na ně dobře připravit."

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Zpackali jsme poslední čtvrthodinu první půle. Přitom začátek byl dobrý, dali jsme gól, hráli dobře v bloku a měli i šanci přidat druhý gól. Pak se nám to bohužel rozsypalo. Dostali jsme gól a nechali Olešníku dohrát první poločas. To rozhodlo celý zápas. Olešník šel do vedení z penalty a pak úřadoval David Lafata. Sázel nám to tam hlavou. Dostali jsme prakticky góly po všem, na co jsem hráče upozorňoval. Po rohu, který hrají na přední tyč. Samozřejmě jsem upozorňoval, že se nesmí dát Lafatovi ani milimetr prostoru, ale on si ten balon pokaždé našel a hlavou to uklízel. Druhá půle se již jen dohrávala. Olešník byl dále více na míči, ale my to alespoň důstojně dohráli. Ale v globálu nemůžeme takto zápas odehrát, dostat gól na 2:1 a totálně se na to vykašlat."

FK Olympie Týn nad Vltavou - FK Třebětice 1:1 (1:0)

Branky: 36. Gondek – 67. Cech. ŽK: 3:3 (Gutwirth, Podhradský, Maxa – Habr, Nehyba, Chvátal). Rozhodčí: Dunovský – Brych, Hanzlíková. Diváci: 120.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák, O. Černoch, Trávníček, Tříletý - Habr – V. Švarc (82. P. Švarc), Cech, R. Nehyba, Chvátal (75. Solař) - M. Kelbler.

Václav Mareš, trenér Týna: "Hráli jsme doma, chtěli jsme zvítězit a získat tři body. Bohužel se nám to nepodařilo, protože jsme narazili na velice kvalitního soupeře. V prvním poločase jsme nepředvedli výkon, který bych si představoval. Přesto jsme ho vyhráli 1:0 i díky neproměněným šancí hostí. O přestávce jsem musel v kabině zvýšit hlas. Vůbec se mi nelíbila hra směrem dopředu. Ve druhém poločase jsme se sice herně zlepšili, přesto jsme inkasovali vyrovnávací branku. V závěru jsme měli tutovku Liškou, ale nedali jsme. Třěbětice hrály dobře a určitě si u nás nezasloužily prohrát. V tom rozpoložení, ve kterém se od samého začátku sezony nacházíme, musíme být nakonec s bodem spokojeni. Máme velkou marodku a budu doufat, že alespoň Lukáš Stoklasa bude do příštího zápasu připraven. Naším nejlepším háčem byl Matěj Račák."

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Od začátku se hrálo zajímavé utkání, a to zásluhou obou týmů. Po celý jeho průběh jsme byli asi aktivnější, i když na šance to bylo absolutně vyrovnané a zvítězit mohl kdokoliv. Bohužel, zápas hodně ovlivnila 36. minuta, kdy jsme vstřelili regulérní gól, pomezní Brych však mávl ofsajd. Křivda to byla velká a v tu chvíli i naše menší koncentrace a domácí šli vzápětí do vedení. Nicméně jsme po změně stran zaslouženě vyrovnali, když se trefila nová akvizice Jarda Cech.“

TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Hluboká nad Vltavou 1:4 (1:2)

Branky: 4. Macák – 28. a 56. Tauber, 35. Kadlec, 78. Otepka. Bez karet. Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Smola. Diváci: 100.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Přijel k nám lídr tabulky a své postavení předvedenou hrou potvrdil. Sice jsme se dostali do vedení brankou po samostatném úniku Lukáše Macáka, hosté nás ale přehrávali a do poločasu stav utkáni otočil ve svůj prospěch. Ve druhém přidali další dvě branky na konečný výsledek 1:4. Na soupeře jsme nestačili, hrál skvěle."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Do utkání jsme vstoupili i přes obdrženou branku ve čtvrté minutě velmi dobře a po vyrovnání na 1:1 nebylo pochyb, že si odvezeme všechny tři body. Prakticky po celý zápas naše mužstvo dominovalo a soupeře přehrávalo. Jsme spokojeni s výsledkem a především s předvedenou hrou."

SK Jankov - Jiskra Třeboň 0:3 (0:1)

Branky: 31. Průcha, 55. Hromádka, 89. Kubata. ŽK: 3:0 (Vokurka, Hájek, Bürger). Rozhodčí: Krčín – Nedvěd, Novotný. Diváci: 108.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Širhal, Zavadil (46. Schneider), Pánek - Kubata, Bicenc, Hromádka, Činčura (46. Radosta), Matoušek (81. Vranovský) - Průcha (77. Andres).

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Hosté byli lepší a vyhráli naprosto zaslouženě. V první půli jsme se ještě nějak drželi, ale jakmile jsme v úvodu druhé půle dostali druhý gól, tak už se zápas jenom dohrál. Máme mladé kluky, je to pro ně ponaučení. Zlepšují se krůček po krůčku, ale tihle soupeři jsou pro ně momentálně moc silní."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Jeli jsme do Jankova s povinností vyhrát, takže bylo hlavně důležité nepodcenit soupeře. V celém zápase jsme měli herní převahu, vytvářeli jsme si šance, ale proměnili jenom tři. První gól padl po pěkné kombinaci, kdy ve 31. minutě otevřel skóre Průcha. Nadále jsme dobývali jsme obranu Jankova a další trefu přidali v 55. minutě. To napřáhl Tůma a Hromádkou tečovaná střela skončila v síti. Výhru pečetil v 89. minutě pěknou technickou střelou zpoza vápna Kubata. Hráli jsme dobře a soupeři nedovolili vstřelit ani gól, tým zaslouží pochvalu."

TJ Dražice – FC ZVVZ Milevsko 0:1 (0:0)

Branka: 87. z pen. Volf. Rozhodčí: Rozhodčí: Vican – Boček, Jeřábek. ŽK: 3:3 (34. Běhoun, 43. Pražma, 70. Veselý – 18. Kotrba, 89. Vakoč, 90. Süsmelich). Diváků: 120.

Dražice: Žák – Sváček, Veselý, D. Štecher, Pražma (46. Turek) – Fulei, J. Štecher, Studenovský (88. Horka), Tůma (73. Jakub Stuchlík) – Mareš (84. Böhm), Běhoun.

Milevsko: Michal Hejl – Pich, Vakoč, Marvan, Kotrba – Volf, Bártík – F. Hadáček (94. Baštýř), Kálal (67. Souček), Kortan (92. Süsmelich) – J. Hadáček (90. Martin Hejl).

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „Hrál se bojovný a vyrovnaný zápas. V prvním poločase byly k vidění šance na obou stranách a měli jsme k vedoucímu gólu stejně blízko jako soupeř. Po přestávce už nás Milevsko, které má hodně běhavý tým, mírně přehrávalo, hlavně ke konci utkání, kdy už nám docházely síly. Když už to vypadalo, že to konečně zlomíme a dotáhneme zápas alespoň k bodu, přišla penalta a zase nemáme nic. Klukům přitom nemůžeme nic vytknout, v utkání bojovali a hráli to, na co mají. Jednoznačně nám ale chybí někdo, kdo by dokázal dávat góly. To je náš zásadní problém; gólové šance jsme si vytvořili, ale bohužel…“

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Byli jsme šťastnějším týmem. Měli jsme dobrý vstup do zápasu a v první čtvrthodině si vytvořili dvě, tři dobré šance. Poté se hra začala přelévat ze strany na stranu. Dražice hrály jednoduše, poměrně jim to vycházelo a dostávaly se k nám do vápna, kde byli jejich hráči hodně nebezpeční. Měli tam po centrech dost nebezpečných situací, kdy nás podržel Michal Hejl v brance. Od 20. minuty prvního poločasu jsme neměli vůbec žádnou mezihru. Dražice nás dobře dostupovaly, nedaly nám metr prostoru a nám se nedařilo dostat do hry záložní řadu. Po přestávce začali domácí standardními situacemi, které byly zase nebezpečné. Posledních třicet minut jsem se dostali více do hry a vytvářeli si optickou herní převahu, ale bez větších šancí. Naopak Dražice měly dva, tři závary v našem vápně. Aktivita v závěru nám přinesla tři body díky tlaku do vápna a faulu od domácího hráče. Nicméně, co jsem viděl domácí zápasy Dražic, tak oni sice nemají body a nedávají góly, ale jejich hra a šance, co mají, kolikrát neodpovídají výsledku.“

FC AL-KO Semice – SK Mirovice 2:2 (1:1)

Branky: 34. J. Keclík, 63. P. Keclík – 38. a 77. M. Štochl. ŽK: 2:2 (J. Keclík, P. Keclík – R. Převrátil, Vondrák). Rozhodčí: Leiš – Dimitrov, Pečenka. Diváci: 80.

Semice: Vondrášek – P. Valach, Listopad, Holub, Pšenička - Pohnan, J. Keclík, Hrala (70. Buchtele), Hrdlička - P. Keclík, Veleman (50. Forman).

Mirovice: Čejdík - Huleš (64. Vondrák) Kocourek, J. Štochl, Mařík – Peterka (60. Král), R. Převrátil, Janota, J. Převrátil, Císař – M. Štochl.

Jaroslav Vondrášek, trenér Semic: „Podali jsme výborný výkon. V prvním poločase měl sice soupeř převahu a několik výborných příležitostí, my jsme vše ale úspěšně ubránili, držel nás brankář a po výborně sehraném rychlém protiútoku jsme skórovali. Bohužel, po velmi špatném odkopu brankáře hosté stačili v první půli vyrovnat střelou do prázdné brány. Do druhého poločasu jsme nastoupili s vyšším důrazem, soupeře jsme zatlačili a po zásluze strhli vedení na naši stranu. Mirovice to ovšem nevzdaly, naopak přidaly a dostávaly se do střeleckých šanci. Vše jsme poctivě odbránili a brankář se blýskl několika výbornými zákroky. Deset minut před koncem si však vybral druhou slabou chvilku, když pustil mezi prsty centr a hosté vyrovnali. I v závěrečných minutách jsme mohli skórovat, ale již jsme míč nedokázali protlačit do sítě. Hráli jsme s plným nasazením a chtěli vyhrát, výkonu si cením a své mužstvo chválím za celkový projev a vůli. Výborně zahrál celý manšaft, skvělý výkon podali Petr Valach s Kubou Keclíkem, absolutně nejlepší byli Lukáš Holub a Pavel Keclík.“

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Přes veškerou snahu jsme se v utkání nedostali do vedení, a tak jsme body podle mého ztratili. Přes spoustu šanci jsme proměnili jen dvě, které nám byly vlastně darovány. Matěj Štochl obě proměnil a to určilo konečný stav utkání. Poslední příležitost domácí neproměnili, takže nakonec bod z venku je slušný, ale měli jsme na víc. Je to škoda, z výsledkové mizérie se musíme dostat sami. Hned ve čtvrtek hrajeme znovu.“