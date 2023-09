Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o státním svátku vloženým kolem, které přineslo zajímavé výsledky. Lídr soutěže z Hluboké poprvé v sezoně ztratil body, kdy v Oseku pouze remízoval 1:1. Doma ale přišlo o dva body i druhé Roudné v duelu s Týnem a třetí Třeboň hrála rovněž jen nerozhodně v derby s Třeběticemi. Dražice si na konci tabulky připsaly první letošní body, když zvítězily nad Semicemi a přikovaly je na poslední místo tabulky.

Fotbalisté Třeboně remizovali s Třeběticemi 1:1. | Video: Deník/Zdeněk Prager

TJ Osek – TJ Hluboká nad Vltavou 1:1 (1:1)

Branky: 12. Hosnedl – 8. Kadlec. ŽK: 2:2 (Hoch, Černý – T. Otepka, Tauber). Rozhodčí: Kollmann – M. Vican, Smola. Diváci: 100.

Sestava Oseka: Pokorný – Němeček, Kuneš, Carda, Matěj Čapek – Brabec, Hoch, J. Říský, Zhyhora (59. Černý) – D. Říský (88. Martin Čapek), Hosnedl.

Karel Hoch, manažer Oseka: "Začátek utkání byl infarktový, když jsme soupeři věnovali gól. Bylo to po naší útoční standardce, utekli nám do brejku a dávali gól skoro do prázdné brány. Naštěstí jsme brzy srovnali, když se rychlostně prosadil Hosnedl a vyrovnal po brejku. Šance pak byly na obou stranách, ale bod s Hlubokou jsme udrželi. Soupeř měl větší herní kvalitu, dostával se do šancí, ale my nakonec mohli z brejku všechno změnit. Ale myslím si, že to byla zasloužená dělba bodů. Zápas jsme odbojovali, bod klukům sluší, všem děkuji za výkon, který předvedli."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Odehráli jsme dobré utkání, ve kterém jsme však ztratili dva body, a to z důvodu neproměňování gólových příležitostí. Houževnatý soupeř bojoval ze všech sil a diky zkušenosti některých svých hráčů dokázal udržet remízu."

FC ZVVZ Milevsko – FK Junior Strakonice 4:2 (1:2)

Branky: 28. Kortan, 59. (pen.) Volf, 73. F. Hadáček, 77. Kálal – 27. Zahrádka, 43. Kubeš. ŽK: 1:3 (Bártík – Lízal, Bílý, Benedikt). Rozhodčí: Barva – Krčín, Jarolím. Diváci: 100.

Strakonice: Lízal – Smola, Fajtl, Legdan, Prajzler – Kubeš (88. Třeštík), Benedikt (81. Horník), Pomej (81. Čibera), Máška (77. Stöger) – Zahrádka – Bílý (88. Kafka).

Milevsko: Michal Hejl – Pich, Vakoč, Marvan (59. Přibyl), Martin Hejl, Volf, Bártík (90. Jakeš) – F. Hadáček, Kortan (86. Imbr), Souček (65. Kálal) – J. Hadáček (82. Baštýř).

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: "Utkání bych si představoval jednodušší než prohrávat o poločase 1:2, ale jsem rád, že jsme to zlomili a ve druhé půli nám to tam napadalo. Stejně jako všechny domácí zápasy, také dneska to bylo hlavně o nás. Soupeře jsme pustili do hry vlastními chybami nebo neproměněnými šancemi a děláme z toho drama. Dneska to bylo podobné, u nás je to hodně o hlavě. Jak jsme se dostali do vedení, už se kluci dostali do pohody. Olešník bude v neděli určitě silnější soupeř. Ale třeba nám to zrovna bude více sedět, když nebudeme muset nikoho dobývat a využijeme hráče, které máme do rychlosti. Věřím, že to bude úplně jiné utkání."

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Začali jsme utkání tradičně dobře a dostali se do vedení. Bohužel, soupeř po minutě vyrovnal. První poločas jsme odehráli dobře, plnili taktické úkoly a hráli na brejky. Několikrát nás podržel gólman Lízal a dostali jsme se po krásné střele Kubeše do vedení 2:1. O přestávce jsme si řekli, že musíme dál hrát aktivně. Měli jsme šanci na 3:1, kdy Fajtl přestřelil bránu a tam se to lámalo. Bohužel jsme udělali penaltu, což již je také klasika. Domácí srovnali, nakoplo je to a hráli více aktivně. My to bohužel neubránili. Po ztrátách ve středu hřiště jsme nestačili zachytit protiútoky a Milevsko zápas otočilo. Několikrát nás ještě podržel Lízal. Milevsko bylo sice lepší v poli, přesto si myslím, že jsme mohli uhrát lepší výsledek. Tentokrát na to bylo."

SK Jankov - FK Olešník 0:3 (0:0)

Branky: 55. Vojta, 65. Lafata, 73. Toth. ŽK: 1:0 (Hájek). Rozhodčí: Smola – Němec, Kaštánek. Diváci: 158.

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "První poločas jsme ještě tak nějak zvládli, i když Olešník měl několik šancí, ale nevyužil je. My jsme si vypracovali jednu, soupeř však byl lepší. To určitě. Po změně stran už se převaha hostí projevila, i když dva góly jsme jim doslova darovali po našich hrubkách. Což byla škoda, i když si myslím, že by se kvalitní tým hostí prosadil i tak. Musíme uznat, že byl lepší a vyhrál zaslouženě. A cením si taky fair play přístupu ze strany Olešníku."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "S respektem k soupeři to v Jankově bylo o tom, kdy vstřelíme první branku. Domácí zalezli v deseti a my dobývali jejich obranu. Tři body se počítají a nula vzadu taky. Je třeba si ale uvědomit, že příště v Milevsku to bude úplně jiný zápas."

FK Protivín - Spartak Trhové Sviny 4:2 (1:1)

Branky: 22. Nedvěd, 49. Petr, 52. Říha. 55. vlastní (D. Kodras) - 44. a 64. Macák. ŽK: 2:1 (Kulík, Nedvěd – Tomek). Rozhodčí: Boček – R. Šťastný, Herzog. Diváci: 150.

Protivín: Váverka - Kulík, Z. Vorel, Zach, Daniel Bečvář (84. J. Pícha) - Říha (68.Kozák), Leroy Abawata), David Bečvář, J. Vorel, Nedvěd - Petr (70. Hrachovec)

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Oproti zápasu s Rudolfovem jsme chtěli hru hlavně zjednodušit, být kompaktnější a soustředit se více na defenzivu. Věděli jsme, že hosté stejně jako my nejsou v optimální rozpoložení a očekával jsem spíše opatrný zápas. První poločas skončil 1:1, což pro nás bylo kruté, protože jsme zodpovědně bránili a hosty do šancí nepouštěli, přesto jsme dostali gól do šatny. Naštěstí nám vyšel vstup do druhého dějství, kdy jsme vstřelili tři slepené góly a rozhodli o našem vítězství. Soupeř poté snížil na rozdíl dvou branek, ale zbytek zápasu jsme zodpovědně odpracovali a zaslouženě vyhráli.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Zápas v Protivíně v první půli moc fotbalové krásy nenabídl… Domácí se dostali do vedení po úniku po křídle, kde jsme na polovině propadli při autovém vhazování. Vyrovnali jsme těsně před poločasem Jirkou Macákem. Vstup do druhé půle nám hrubě nevyšel. Po individuálních chybách jsme v brzkém sledu inkasovali tři branky a bylo vymalováno. Zbytek utkání již byla velká křeč. Domácí byli důraznější v soubojích a vcelku dobrém pohybu, a to na nás nyní bohužel stačí. Výsledek korigoval na konečných 4:2 Jirka Macák."

Jiskra Třeboň – Sokol Třebětice 1:1 (0:1)

Branky: 86. Průcha – 8. F. Nehyba. ŽK: 2:3 (Průcha, Hromádka – R. Nehyba, Trávníček, O. Černoch). ČK: 0:1 (70. Habr). Rozhodčí: Jeřábek – Kollmann, Hrušková. Diváci: 320.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Širhal, Zavadil, Pánek (74. Schneider) - Kubata, Hromádka, Matoušek (80.Vranovský), Bicenc - Činčura (62. Radosta), Průcha.

Třebětice: V. Zejda - Gall, Trávníček, O. Černoch, Tříletý - V. Švarc (80. Solař), Habr, F. Nehyba, R. Nehyba, M. Kelbler - Cech (89. Štěpán).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Prohrávali jsme už od osmé minuty, kdy jsme propadli při bránění rohového kopu. Pak jsme si vytvářeli šance, ale neproměnili jsme je. Proti soupeři mohla být odpískaná i penalta, ale bohužel nám nepřálo štěstí. Další příležitosti přicházely ze stran, postrádalo to však kvalitu finální přihrávky. Ve druhém poločase jsme vystupňovali tlak a kopali několik standardek. Nakonec jsme stačili pouze vyrovnat. Pro nás to je ztráta bodů, ale i tak máme velice dobrý začátek sezony. Udělali jsme společně velký kus práce a ještě spoustu jí máme před sebou. Což nám ukázal i tento zápas.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Okresní derby mi potvrdilo, že Třeboň má výbornou formu a jsem rád, že se nám podařilo odvézt bod. Úvod zápasu nám vyšel a brzy jsme šli do vedení, v tu dobu se hra přelévala z jedné strany na druhou. Po změně stran na nás Třeboň nastoupila a měla daleko více ze hry. V 70. minutě jsme šli do deseti, když byl po vzájemném napadení vyloučen pouze náš hráč, což výrazně ovlivnilo zbytek utkání a domácí chvilku před koncem zaslouženě vyrovnali.“

SK Rudolfov - SK Mirovice 4:0 (4:0)

Branky: 7. a 26. Šindelář, 32. vlastní (Vondrák), 39. Fischer. ŽK: 2:2 (Šindelář, Pouzar – Peterka, Král). Rozhodčí: Dunovský – Brych, Hanzlíková. Diváci: 100.

Mirovice: Vlas – Vondrák, Kocourek, Mařík, M. Viták (70. Sláma) - Král (46. Mašek), R. Převrátil (70. Kvěch), Janota, Peterka (60. Huleš) – J. Převrátil, F. Čadek (70. Jelínek).

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Celé utkání jsme měli pod kontrolou. Pomohly nám rychlé branky a pak závěr poločasu. Musím pochválit celý tým za předvedenou hru a věřím, ze na ni navážeme v neděli proti Dražicím."

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Chtěl bych se omluvit jak našim, tak domácím fanouškům, tohle bylo prostě špatně. Víme o soupeři skoro všechno a stejně nám to nijak nepomůže. Děláme stále stejné chyby, dostáváme stále stejné góly. Pěkně jsme tohle utkání podělali a to všichni. Naštěstí v sobotu se hraje nový zápas a my už budeme zase v plné síle."

TJ Dražice – FC AL-KO Semice 1:0 (1:0)

Branka: 31. Běhoun. ŽK: 4:1 (Fulei, Mareš, Studenovský, Turek – Hrala). Rozhodčí: Pečenka – Votava, Ondřej. Diváci: 100.

Semice: Dvořáček – Sádlo (74. Buchtele), Holub, Listopad, Pšenička (58. M. Valch) – Kačírek (58. Linhart), J. Keclík, Hrala, Hrdlička - P. Keclík, Forman

Jaroslav Vondrášek, trenér Semic: „Těžko se hodnotí antifotbal plný zdržování, nepřesností, povalování, hledání míče a nakopávání jak na tenise. Soupeř dal v prvním poločase branku, na kterou jsme celý zápas marně hledali odpověď. Když nedáš gól, nemůžeš chtít body, my tentokrát v koncovce propadli.“

Malše Roudné - FK Olympie Týn nad Vltavou 0:0

ŽK: 5:4 (Míka 2, Zíka, Zachař, Kadlec – Gutwirt, Meidl, Dobal, Podhradský), ČK: 1:0 (75. Míka). Rozhodčí: Novotný – Dimitrov, Hrušková. Diváci: 200.



Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Po celé utkání jsme měli územní převahu, ale i když jsme měli několik dobrých brankových příležitostí, nepodařilo se nám i vinou dobře organizované obrany hostí vsítit vítěznou branku. Vzhledem k naší nedisciplinovanosti, když nám byl v semdesáté páté minutě po druhé žluté kartě vyloučen Míka, si hosté závěr utkání pohlídali a odvezli si zaslouženě bod."

Václav Mareš, trenér Týna: "Do Roudného jsme jeli s velkým respektem a v dost kombinované sestavě. Chyběli nám Maxa, Mravec a těsně před zápasem se omluvil Hudeček. Proto jsem se zápasu obával, ale hráči dali do hry všechno. Věděli jsme, že domácí mají směrem dopředu kvalitu, to se také ukázalo, ale my jsme v obraně hráli organizovaně. Důležité bylo, že jsme si pohlídali jejich rychlé náběhy za obranu. Myslím si, že si z Roudného odvážíme po zásluze cenný bod. Chtěl bych pochválit benjamínka Filipa Ullricha, který hrál dopolední zápas za dorost, poté po boku Vladimíra Dobala a byl jeden z nejlepších hráčů zápasu."