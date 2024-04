Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o Velikonocích dalším kolem. V očekávaném šlágru vyhrálo Roudné v Olešníku 3:0, vedoucí Hluboká doma porazila Třebětice a má na čele tabulky znovu šestiboový náskok. Poslední Semice doma porazily Rudolfov.

Fotbalový KP: Mirovice - Třeboň 2:1 (1:0). | Foto: Jan Škrle

SK Mirovice – Jiskra Třeboň 2:1 (1:0)

Branky: 2. Král, 74. J. Štochl – 76. Vrána. Rozhodčí: Dunovský – Frček, Hanzlíková. ŽK: 4:2 (J. Viták, Císař, Dolejš, J. Převrátil – Hromádka, Zavadil). ČK: 0:1 (90. Schneider). Diváci: 200.

Mirovice: Vlas - J. Viták, Kocourek, J. Štochl, Mařík - M. Viták (46. J. Převrátil), R. Převrátil, Císař, Král - Dolejš, Vondrák (80. Mašek).

Třeboň: Kopecký - Tůma (76. Vranovský), Pánek, Zavadil, Andres (62. Schneider) - Kubata, Bicenc, Hromádka, Vrána, Radosta - Průcha (69. Bouška)

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Po zimní přípravě, která proběhla bez zranění, řešíme každý týden úbytek hráčů, a to přímo těch ze základní sestavy. Tentokrát chyběli tři. Bohužel se to přeneslo i do naší hry, ale kluci, co nastoupili, utkání odbojovali, a to doslova. Třeboň byla herně lepší, ale bránu trefila jen dvakrát, z toho byl jednou gól. My nastřelili břevno, měli jsme nebezpečné standardky a vstřelili góly dva. Dost nám pomohlo naše menší hřiště a hojná účast, na což jsme doma zvyklí. Tentokrát bylo z naší strany vidět plné nasazení v obou poločasech. Za vítězství jsme velmi rádi.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Z Mirovic jsme odjížděli s rozporuplnými pocity. Po zhlédnutí záznamu jsem dospěl k závěru, že bych toto utkání nazval popravou fotbalu. Ale od začátku. Sice jsme vystřelili první na bránu Hromádkou, ale z výkopu a po prohraném souboji ve středu hřiště daly Mirovice první gól. To, co se ale dělo potom, je hodně k zamyšlení. Výkonem hlavního rozhodčího a asistenta jsme se vrátili o deset let zpět. Ve 4. min faul zezadu na stojnou nohu domácím hráčem číslo 6 bez karty, v 9. min kung-fu zákrok kopačkou do obličeje hráčem číslo 27, jasná červená. Neodpískané penalty ve 32. minutě na Hromádku a v 41. minutě na Zavadila a další a další zákroky, které nebyly potrestány. Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním otočit výsledek. Bohužel, hrát proti čtrnácti nám nevyšlo. Soupeři byl uznaný gól, který viděla jenom asistentka rozhodčího ze špatného postavení a v nepřehledné situaci ze třiceti metrů, ta však neviděla zákroky na penaltu na deset metrů před sebou… Hned po inkasované brance jsme změnili rozestavění na tři stopery. Vrhli jsme se do útoku a vstřelili kontaktní gól, kterému předcházely opět fauly bez výhody rozhodčího. Jsem u týmu druhou sezonu a tento zápas byl pro nás nejhorší zkušeností. Jsem rád, že naše mužstvo se obrovsky herně posunulo, ale rozhodčí se vrací k praktikám, které tu nechceme. Z výkon svého mužstva jsem spokojený, ale z toho, co museli hráči protrpět, jsem zklamaný. Odvážíme si nespravedlivou prohru, pohmožděné kotníky, slabý otřes mozku po vyšetření v nemocnici a hodně šrámů, které rozhodčí Mirovicím dovolil. Prohru dokážeme unést, ale z tohoto zápasu cítíme velkou nespravedlnost. Bylo by dobré slyšet také hodnocení rozhodčích na kameru, jak zvládli utkání. Byl to špatný výkon zkušeného arbitra, nebo to bylo cílené?“

Junior Strakonice – Osek 3:1 (1:0)

Branky: 39. Zahrádka, 53. a 54. Krejčí – 63. Hoch. ŽK: 2:2 (Váchal, Míčka – Kuneš, Němeček). ČK: 0:1 (70. Kuneš). Rozhodčí: Boček – Šťastný, Vican. Diváci: 280.

Sestavy – Junior: Winter – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Váchal (77. Prajzler), Janoch, Zahrádka, Bílý (88. Máška) – Míčka (85. Pomej) – Krejčí (90. Stöger).

Osek: Pokorný – Němeček (76. Zelenka), Kuneš, D. Říský, Matěj Čapek – Brabec (66. Carda), Hoch, Martin Čapek (87. Florián), Zhyhora (55. Balogh) – Hosnedl, J. Říský.

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Musíme být spokojeni. Vyhráli jsme těžký zápas, navíc derby. To bývá vždy nevyzpytatelné. Začátek byl z obou stran nervozní, vyrovnaný, prakticky bez šancí. Nás pak dostal do vedené Zahrádka po centru Bílého. Ke konci poločasu jsme byli lepším týmem a mohli jsme vedení i navýšit. Na druhé straně nás jednou podržel gólman Winter, který za nás chytal první zápas v krajském přeboru. Musím ho pochválit, v zápase chytil tři těžké střely a držel nás ve vedení. V poločase jsme vedli zaslouženě, když jsme eliminovali silné stránky Oseka s Hosnedlem a Říským vpředu. Chodily tam dlouhé nákopy od Hocha, které jsme eliminovali. My dominovali na balonu, lépe kombinovali. Ve druhé půli jsme dali dva rychlé góly a rozhodli. Mrzí mě inkasovaný gól, bylo to po tečované střele z vápna do protipohybu gólmana. Jinak jsme byli celkově lepší, když jsme mohli vedení navýšit, ale žádné drama jsme již nepřipustili a podle mého i zaslouženě vyhráli."

Karel Hoch, manažer Oseka: "Fotbal moc krásy nepobral. Bylo to klasické derby bez větších fotbalových věcí. Spíše to bylo o bojovnosti a kvalitě hry nepomohla ani kvalita trávníku. Zvítězil šťastnější tým, který byl schopen proměnit své šance. My se v prvním poločase dostali do pár pěkných situací, ale neproměnili je. Domácí nás potrestali po naší chybě a pak se nám znovu nepovedl nástup do druhého poločasu, kdy jsme inkasovali dva slepené góly. Zápas se tím prakticky rozhodl. My pak sice snížili, ale následně přišlo vyloučení a nebylo sil na zvrat. Zápas se dohrával a my odjeli bez bodu. Domácí byli úspěšnější v koncovce, takže si zasloužili tři body."

TJ Hluboká nad Vltavou – FK Sokol Třebětice 2:0 (0:0)

Branky: 86. Tauber, 92. Pilný. Rozhodčí: Kaštánek – Pravda, Smola. ŽK: 2:2 (Tauber, Rubick – Habr, V. Švarc). Diváci: 150.

Třebětice: Pokorný – V. Švarc, Trávníček, Černoch, Novák - Habr – P. Švarc, F. Nehyba, R. Nehyba, Solař (84. Gall) - M. Kelbler.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Soupeř hrál velmi dobře organizovaně a nepouště nás do větších šancí. V závěru jsme měli více štěstí, když se nám podařilo dát dva góly. Za tři body jsme rádi, ale s výkonem moc spokojeni být nemůžeme a věříme, že to příště bude lepší."

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Odehráli jsme na půdě lídra soutěže velmi dobrý zápas a musím kluky pochválit, i když jsme nedokázali bodovat. Myslím si však, že minimálně bod jsme si zasloužili. Hráči od začátku plnili to, co jsme si řekli a podali takticky velmi dobrý výkon. Vycházeli jsme z kvalitní defenzivy a podnikali nebezpečné brejky, které jsme bohužel nedotáhli do kýženého konce. Musím říci, že domácí jsme pustili do jediné šance a první branku jsme inkasovali tři minuty před koncem po střele z dvaceti pěti metrů. Druhou až úplně v závěru, když už šel i náš brankář na rohový kop. My v posledních pěti minutách hry nastřelili břevno a měli další dvě velké příležitosti. Ty jsme však neproměnili a prohráli potřetí v řadě.“

SK Jankov – FK Protivín 1:3 (0:1)

Branky: 59. Hanzlík (pen.) - 67. a 79. Říha, 21. Petr. Rozhodčí: Votava – Pečenka, Leiš. ŽK: 5:0 (Honner 2, Borovka, Votava, Kočer). ČK: 1:0 (36. Honner). Diváci: 148.

Protivín: V. Pícha - Kulík, J. Vorel, Zach (84. Sháněl), Nedvěd - Zeman (46. Daniel Bečvář), Abatawa Leroy, David Bečvář, Petr (70. Hodinka), Hrachovec - Říha (82. Polanský).

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Docela jsme se sešli a věřili, že bychom mohli bodovat. průběh zápasu ovlivnilo vyloučení našeho hráče ještě v prvním poločase. Přestože soupeř vedl, dokázali jsme i v dseti vyrovnat. Ale přišla zase hrubice z naší strany a pak už mužstvo nemělo sílu na to, aby zápas zkorigovalo. Třetí gól už jsme dostali do otevřené obrany. Protivín vyhrál zaslouženě, má velice slušný tým a vytvořil si ještě další dvě gólovky. Ale na bod jsme měli, o tom jsem přesvědčen. Teď se musíme soustředit na důležitý zápas v Dražicích."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Samozřejmě jsem rád, že jsme v důležitém zápase zvítězili, ale s předvedenou hrou a průběhem zápasu spokojen vůbec nejsem. Do utkání jsme vstoupili dobře, vypracovali si spoustu příležitostí, ale bohužel proměnili v první části pouze jedinou. Ve druhém poločase jsme dále zahazovali gólové šance a důsledkem toho se na naše kopačky začala vkrádat nervozita. Korunou všeho byla darovaná penalta soupeři, z níž po hodině hry vyrovnal na 1:1. Naštěstí se nám podařilo strhnou vítězství dvěma góly na naší stranu. Mrzí mě, že naše slabá produktivita devalvuje výkon celého týmu.“

Spartak Trhové Sviny – FC ZVVZ Milevsko 3:1 (2:0)

Branky: 38. L. Gažák, 47. J. Gažák, 44. Macák – 80. vlastní (Hruška). Rozhodčí: Krčín – Nedvěd, Jelínek. ŽK: 2:1 (Šafránek, J. Gažák – Petřík). Diváci: 80.

Milevsko: Michal Hejl – Martin Hejl (46. Hušek), Marvan (46. Kortan), Vakoč, F. Hadáček – Volf, Bártík – Souček, Kálal (46. Přibyl), Petřík – J. Hadáček (71. Baštýř).

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Domácí zápas s Milevskem jsme odehráli velmi dobře. Hlavně obrana byla kompaktní, bez chyb. Hosté recept ke vstřelení branky nebo vypracování šance po celý zápas hledali marně. I přes skutečnost, že jsme v první půli museli třikrát střídat pro zranění, tak naši hráči odehráli zápas výborně. V útoku se dařilo Jiřímu Macákovi, který první branku připravil pro Lukáše Gažáka a krátce před poločasem utkání sám vstřelil branku na 2:0. Vstup do druhé půle nám vyšel náramně, když se po dvou minutách hry skrytou střelou zpoza šestnáctky prosadil Jan Gažák mladší. Hosté jen snížili v osmdesáté minutě po centru, který nešťastně usměrnil do vlastní branky náš hráč Ondřej Hruška. Závěrečný tlak hostů nepřišel, a tak máme radost ze zasloužené výhry v poměru 3:1. Chválím celé mužstvo za předvedenou hru a také rozhodčí v čele s Janem Krčínem za jejich bezchybné řízení utkání."

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Další zápas se opakuje, že začneme dobře, v úvodních patnácti dvaceti minutách si vytvoříme šance, které však nedáme, a pak začne z naší strany křeč. K tomu inkasujeme strašně laciné góly. Naše hra končí v poslední třetině hřiště, kde nemáme sebevědomí jít do vápna, udělat souboj jeden na jednoho a míče jen obehráváme. Aktuálně je to z naší strany křeč.“

FC AL-KO Semice – SK Rudolfov 3:0 (2:0)

Branky: 37. Hrala, 39. Veleman (pen.), 70. Zborník. Rozhodčí: Frček – Dunovský, Pravda. ŽK: 1:1 (P. Valach – Havel). Diváci: 60.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Utkání se odehrálo na velmi nekvalitní umělé trávě. To ale nemůže být omluva pro náš špatný výkon. Za celý zápas jsme pořádně nevystřelili a po zásluze prohráli 0:3."

FK Olešník – Malše Roudné 0:3 (0:3)

Branky: 8. Míka, 17. Kadlec, 31. Navrátil. ŽK: 1:3 (Szó – Kadlec, Vařil, Vogl). Rozhodčí: Šťastný – Boček, Kollmann. Diváci: 450.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Zápas s Roudným se mi hodnbotí těžko. My jsme hráli a soupeř dával góly. Měli jsme čtyři, možná pět vyložených šancí, ale gól jsme nedali. Roudné se dostalo ke třem brejkům a všechny proměnilo. Ve druhém poločasu už jsme neměli do ofenzivy takovou sílu a Roudné další branky přidat nechtělo. Výsledek asi úplně neodpovídá průběhu zápasu, ale to je fotbal. Rozhodla efektivita hostí v zakončení. Je třeba makat dál."

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Na kvalitně připravené hrací ploše, za pěkného počasí a před solidní diváckou kulisou (450 diváků) se hrál vyrovnaný fotbal. Domácí bez režiséra Lafaty v úvodu utkání neproměnili vyloženou šanci a my jsme trestali z rychlých protiútoků. Nejprve Míka hlavou po centru Šrámka, druhou branku vsítil po nezištné přihrávce ostrostřelec Kadlec a poločasové skóre na 0:3 uzavřel po rychlém protiútoku a přihrávce Kadlece tvrdou střelou Navrátil. Ve druhém poločase se domácí snažili skóre upravit ve svůj prospěch, ale naráżeli na naši dobře organizovanou obranu v čele s brankářem Hřebejkem a branku se jim vstřelit nepodařilo. Také ve druhém poločase jsme hrozili z rychlých protiútoků, ale již jsme z nich branku nevytěžili a tak zůstal konečný stav 0:3."

FK Olympie Týn nad Vltavou – TJ Dražice 3:1 (1:1)

Branky: 22. a 91. Štos, 93. Hudeček – 1. Běhoun. ŽK: 1:2 (Gutwirth – D. Štecher, Tůma). Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Smola. Diváci: 250.

Dražice: Počinek – Sváček, Veselý, D. Štecher, Bareš (76. J. Stuchlík) – Tůma (88. Páša), Hornát, Studenovský, J. Štecher, Mareš – Běhoun.

Roman Hřib, trenér Týna: "Vstup do do zápasu se nám nepovedl a od druhé minuty jsme po centru do vápna a důrazu Běhouna prohrávali 0:1. Chvíli nám trvalo si uvědomit, že je času dost, a zkoušeli jsme hledat okénka v obraně soupeře. To se povedlo po krásném centru Mravce, na který si naběhl Štos a hlavou stav srovnal. Ve druhé půli už to byla z naši strany přehlídka akcí a zakončení, které jsme ve finální fázi špatně řešili. Ale byla to akce za akcí do zakončení a měli jsme velký tlak. Vedouci gól padl v nastavení po nádherné kombinační akci Dobala, který se narážečkama dostal až do vápna, kde byl faulován a kopali jsme penaltu. Ani tu však Meidl neproměnil, ale dobíhajicí Štos naštěstí doklepl na 2:1. Hned po té se rozhodl potvrdit skóre ještě Hudeček, prošel přes celé hřiště a zakončil na konečných 3:1. Splnili jsme povinnost a vyhráli jsme. Mám radost z toho, jak zápasy zvládáme kondičně. Nejlepšími hráči byli Maxa a Štos."

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „Po dlouhé době se nám povedlo dát rychlý první gól, ale soupeř později převzal držení míče a podařilo se mu vyrovnat na 1:1. Ve druhém poločase byli domácí lepší a nás v několika situacích podržel brankář Počinek. Když už jsme sahali po bodu, rozhodla utkání penalta z 91. minuty, o které nechceme spekulovat; když ji rozhodčí pískne, tak prostě je… Dvakrát po sobě jsme ztratili body v nastaveném čase, což je samozřejmě hodně nepříjemné.“

