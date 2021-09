Olympie Týn nad Vltavou – Tatran Prachatice 4:6 (1:3)

Branky: 39. Stoklasa, 55. a 72. Dobal, 60. Štos – 26. a 75. Iliev, 28. a 63. Pecka, 45. Jak. Rauscher, 87. M. Sedláček. ŽK: 3:5 (Vařil, Dumbrovský, Boček – Pravda, Hornát, M. Sedláček, Pecka, Sova). Diváci: 140. Rozhodčí: Klátil – Krauskopf, Kollmann.

Václav Mareš, trenér Týna n. Vlt.: "Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý zápas, ale přesto jsme v domácím prostředí chtěli bodovat a myslím si, že jsme k tomu měli blízko. Hráči bojovali, ale ani tak to na body nestačilo. Děláme bohužel stále stejné chyby, které nás sráží na kolena. Když už dokážeme vyrovnat na 3:3, tak vzápětí dostaneme branku na 3:4. Hráči to nevzdali, podařilo se nám vyrovnat, ale po minutě hry opět inkasujeme branku na 4:5 po naší školácké chybě. Snad se z toho brzy dostaneme."

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Body jsme samozřejmě chtěli a podle toho vypadala i první půle. Byli jsme na balonu a ze tří hezkých akcí dali tři branky. Za stavu 2:0, kdy jsme měli zápas pod kontrolou, tak jsme před vápnem udělali zbytečný faul a po nedohraném souboji domácí snížili. Do šatny jsme dali třetí gól, v kabině si řekneme, co chceme hrát, po přestávce ale vlezeme na hřiště a po dvou propadlých balonech soupeř srovná na 3:3. Když dáme na 4:3 a dostaneme se zpátky do hry, tak dostaneme další hloupý gól. Naštěstí jsme hezkými brankami ještě zápas rozhodli v náš prospěch. Na jedné straně oceňuji, že jsme ve chvíli, kdy to soupeř dvakrát dorovnal, dokázali ještě zápas rozhodnout, ale některé věci směrem dozadu si musíme v týdnu vyříkat. Je sice hezké, že vyhrajeme 6:4, ale není možné dostat čtyři góly a vesměs po našich chybách. To mě mrzí nejvíce."

TJ Osek - SK SIKO Čimelice 2:2 (1:1)

Branky: 45. a 56. Hoch – 9. Varhan, 80. Petřík. ŽK: 3:4 (Rybák 2x, D. Říský – Rambous, Hegenbart, Smetana, Mezera). ČK: 1:0 (68. Rybák). Diváci: 100. Rozhodčí: Krčín – Peterka, Pečenka.

Josef Mráz, trenér Oseka: "Bylo to něco podobného jako minulý týden jen s tím rozdílem, že góly padaly již v první půli. Těžko jsme se dostávali do zápasu. Čimelice to na nás na začátku hrály dobře. Až v závěru poločasu jsme se dostali tam, kam chtěli a vyrovnali. O přestávce jsme si něco naplánovali, začalo to fungovat, začali jsme Čimelice přehrávat a soupeř jen bránil. Měli jsme tutovky na navýšení vedení, ale nic z toho nebylo. Pak uděláme nicneříkající faul u střídaček a byla z toho druhá žlutá a červená karta. Nakonec po závaru před naší branku hráč, který ležel na zemi, kopl do míče a smolně to tam padlo na 2:2. I v deseti jsme měli šanci, ale nedali. Je to pro nás zklamání."

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Výsledek bereme. Před zápasem bych bod bral, po zápase také. Je to spravedlivý výsledek. Zvláště když jsme dotahovali na 2:2. První poločas byl z naší strany lepší než druhý. Snažili jsme se hrát z bloku a čekali na brejkové situace. Dařil se nám přechod do útoku, ale finální přihrávka nebyla přesná. Pak jsme šli do vedení po střele Varhana, ale inkasovali jsme do šatny po rohovém kopu. To byla škoda. My se zbytečně dostávali pod tlak vlastními fauly, po kterých zahrával Osek nebezpečné standardky. Ve druhé půli byl Osek o něco lepší, šel do vedení, ale v posledních dvaceti minutách jsme hráli přesilovku a podařilo se nám stav srovnat. Přestože jsme hráli přesilovku, za výsledek 2:2 jsem rád."

FK Protivín - FK Olešník 2:2 (1:0)

Branky: 9. (PK) J. Vorel, 47. Hála – 52. Šíma, 82. Štěch. ŽK: 2:2 (Bečvář, Říha – Vojta, Szó). Diváci: 200. Rozhodčí: Polák – Panský, Vican.

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Do zápasu jsme vstoupili aktivně a vytvořili si tlak a standardní situace, ze kterých vyústil pokutový kop, který bezpečně proměnil Míra Vorel. Po naší úvodní patnáctiminutovce se hra vyrovnala a s přibývajícím časem začali být nebezpečnější hosté a hlavně díky Márovi Hanusovi v bráně jsme šli do kabin za stavu 1:0. Do druhého poločasu jsme šli s cílem hrát aktivitě a přidat ještě nějaký gól, protože bránit těsné vedení by se nám vymstilo. A hned ve 47. minutě se nám po rohovém kopu díky Lukáši Hálovi podařilo jít do dvoubrankového vedení. Ale hosté zbraně nesložili a trpělivou kombinační hrou po zásluze vyrovnali. I přes ztrátu dvoubrankového vedení jsem s výsledkem spokojen a hráčům jsem poděkoval za nasazení a odvedený výkon."

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "V Protivíně jsme si nepohlídali dvě standardní situace, ze kterých jsme inkasovali. Jinak si myslím, že jsme se drželi více na balonu a pokud bychom zachovali větší klid v koncovce, tak jsme mohlo i vyhrát."

Sokol Sezimovo Ústí – FC MAS Táborsko B 1:4 (0:2)

Branky: 56. Koníř – 5. Fišer, 33. Zeman, 70. Činčura, 82. Škrleta, ŽK: 2:2 (Podroužek, J. Škarda – Fišer, Jansa). Diváků: 130. Rozhodčí: Jevčák – Lepič, Ondřej.

Milan Barteska, trenér Sokola Sezimovo Ústí: „Věřil jsem, že navážeme na poměrně kvalitní výkon z Olešníka, ale to se nestalo. Soupeře jsme už v prvním poločase pustili do dvoubrankového vedení. Zhruba dvacet minut druhého poločasu jsme odehráli poměrně slušné, podařilo se nám snížit a hosté se ještě mohli obávat o výsledek. Definitivně nám ale zlomil vaz třetí inkasovaný gól. Je to bohužel stále stejné, neustále se někdo omlouvá a ještě ani jeden zápas jsme neodehráli ve stejném složení.“

Miroslav Jelen, trenér FC MAS Táborsko B: „Do derby jsme vstupovali s tím, že nesmíme podcenit soupeře, který se nachází ve velkých potížích. V první půli se nám to dařilo, dali jsme dva góly a ještě nastřelili tyč. Domácí měli také dvě příležitosti, při kterých nás podržel brankář Cízler. Ve druhém poločase dal Sokol kontaktní gól a v následných patnácti minutách ovládl hru. Naštěstí pro nás vše utnul výstavní střelou Činčura a zvýšil na 3:1. Poté jsme zase převzali otěže utkání, přidali čtvrtý gól a soupeře už jsme k ničemu nepustili.“

FC ZVVZ Milevsko - Slavoj Český Krumlov 1:4 (0:3)

Branky: 48. (PK) Barda – 3., 44. a 66. Růžička, 25. (PK) Kuna. ŽK: 1:1 (Barda – Svoboda). Diváci: 112. Rozhodčí: Dunovský – Žemlička, Němec.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Zápas se mi bohužel nehodnotí vůbec dobře. Výsledek je opravdu pro nás hodně krutý. Nemyslím si, že jsme byli horší než soupeř. Ten ukázal velký potenciál a že má mužstvo složené na vyšší soutěž. My si ale samotný zápas prohráli prakticky sami. Krumlov byl lepší v produktivitě a my naopak nevyužili opravdu hodně šancí. Samotný zápas začal pro nás hodně špatně a ve třetí minutě jsme již po nedorozumění naší obrany prohrávali 0:1. Hosté pak zvýšili z penalty. Pak přišly naše stoprocentní šance. Velek netrefil z metru odkrytou branku a Souček sám proti brankáři přestřelil. A jak se říká nedáš – dostaneš a ve 44. minutě Krumlov vedl již o tři branky. Do druhé půle jsme udělali dvě změny a po chybě hostů z penalty snížil Barda na 1:3. Od té chvíle jsme byli lepším mužstvem, ale jak jsem již říkal, produktivita byla nulová. Velké šance Kortana, Hadáčka a krásný lob Málka v síti neskončily a soupeř opět trestal na konečných 1:4 třígólovým Růžičkou."

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Věděli jsme, že nás čeká kvalitní protivník, což se potvrdilo. Zápas nabídl herně vyrovnanou partii a rozhodla jej naše lepší produktivita. Domácí jsme překvapili rychlým gólem už ve třetí minutě, kdy jim propadl míč za obranu, a Růžička otevřel skóre. Na těžkém terénu jsme sice poločas vyhráli 3:0, ale je třeba dodat, že to nevystihuje poměr sil na hřišti. Milevsko se prezentovalo jako běhavý, bojovný tým a mělo také řadu šancí, ale na rozdíl od nás je neproměňovalo. A to bylo rozhodující. Růžička je te´d ve střelecké formě a dokáže zúročit práci svých spoluhráčů, a tak by to mělo u útočníka být. Začátek sezony se nám povedl, ale zůstáváme nohama na zemi."

SK Rudolfov – Junior Strakonice 4:1 (1:0)

Branky: 30. Novotný z pen., 55. Kovačič, 64. Šindelář, 75. Vejvar – 57. Žáček. ŽK: 3:4 (Hrbáč, Kovačič, Vejvar – Funda, Zoubek, Masopust, Říha). Diváci: 120. Rozhodčí: Votava – Albert, Dimitrov.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Po celý zápas jsme byli lepší. Od začátku až do konce jsme měli průběh utkání pod kontrolou. Převahu jsme vyjádřili čtyřmi góly a vyhráli jsme naprosto zaslouženě."

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Podali jsme celkově slabý výkon. Začali jsme defenzivnější taktikou a po deseti minutách šel z brejku Šimek sám na bránu, ale nedal. Drželi jsme blok, soupeř se k nám nemohl dostat a vypadalo to celkem dobře. Měli jsme pár výpadů a standardek. Vypadalo to, že by to mohlo vyjít. Po špatném odkopu v obraně se však dostali domácí do velké šance, vypadalo to na penaltu, ale sudí ji nepískl. Byli jsme ale jak opaření, přišla podobná chyba, penalta a poločas byl 1:0. Chtěli jsme to otevřít, hráli na dva hroty, ale nevyšlo to, když jsme inkasovali nesmyslný gól. To byl asi zlom v utkání. Sice jsme snížili, hru otevřeli, ale domácí nás potrestali dvěma góly. Sice tam byly nějaké náznaky šancí na korekci výsledku, ale bohužel. Neujalo se nic."

TJ Dražice - SK Jankov 0:0

ŽK 4:2 (Bareš, Hojdar, Štecher, Studenovský - Voráček, Kollár). Diváků: 120. Rozhodčí: Kaštánek - Žurek, Brom.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „V prvním poločase byl soupeř důraznější i jistější na míči, ale žádnou výraznější šanci si ze své převahy nevytvořil. Ve druhé půli se to obrátilo. Byli jsme lepším týmem a několikrát jsme měli šanci skórovat. Matyáš Stuchlík šel sám na bránu, ale nedal, na přihrávku Böhma před odkrytou branku jen těsně nedosáhl Studenovský a Horkova střela k tyči trefila vlastního spoluhráče. Hosté měli velkou příležitost zhruba v polovině druhé půle, kdy jsme vykopávali míč z prázdné branky. Řekl bych, že remíza je nakonec spravedlivá.“

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: „Čekali jsme těžké utkání plné osobních soubojů, což se do puntíku potvrdilo. V Dražicích se hraje hodně složitě, přesto jsme v prvním poločase byli lehce lepší a měli několik nadějných příležitostí, ale naše řešení ve finální fázi není dobré a ve všech odehraných zápasech se s tím pereme. Ve druhé půli už jsme tahali za kratší konec. Měli jsme šanci Voráčkem, kterou domácí vykopávali z brankové čáry, jinak to byly Dražice, kdo měl blíže k vítězství. Postupně jsme prohrávali více a více osobních soubojů a domácí měli dvě obrovské šance. Jednou nás skvěle podržel gólman Komárek, ve druhém případě domácí hráč netrefil míč před poloprázdnou brankou. Nakonec tuto remízu musíme brát a především se zlepšit v zakončení, kde nám to velmi drhne.“

Jiskra Třeboň - TJ Blatná 4:1 (2:0)

Branky: 53. a 84. Průcha, 26. vlastní (Levý), 32. Hromádka – 4. Král z pen., ŽK 1:0 Průcha). ČK 0:1 (12. Bláha). Diváci: 120 diváků, Rozhodčí: Němec – Vican, Ondřej.

Petr Skála, trenér Třeboně: "Začali jsme aktivně, ale hosté dobře bránili. Brzy nám pomohlo vyloučení jednoho z blatenských hráčů, který skopl Průchu, když běžel sám na brankáře. Do vedení jsme se dostali v 26. minutě po standardce s přispěním hostů, o sedm minut později pak přidal Hromádka po akci Radosty druhou trefu. Ale myslel jsem si, že převahu zúročíme ještě víc. Po přestávce se střelecky prosadil Průcha, ale Blatná pak z penalty, která následovala poté, co jsme si nepohlídali standardní situaci, snížila a brzy měla další tutovku, kterou naštěstí promarnila. Definitivní pojistku přidal v 84. minutě opět Průcha. S výsledkem jsme spokojeni, s předvedenou hrou už méně, protože jsme zbytečně ztráceli míče a po gólu soupeře jsme na čas vypadli z role.“

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Utkání ovlivnila situace, kdy nám byl v 10. minutě vyloučen hráč. Po špatné malé domů Levého hasil situaci skluzem Bláha, bohužel s faulem, takže jasná červená. Vzápětí jsme si dali Levým vlastence. Po rohu to krásně trefil hlavou, ale do nesprávné brány. Domácí pak po průniku ze strany přidali druhý gól. Přesto jsme ve druhé půli hru i v deseti trochu vyrovnali, i když jsme po průnikové přihrávce dostali třetí gól. Přesto musím kvitovat, že to naši hráči nezabalili a po penaltovém faulu Král snížil. Paradoxně jsme se i deseti dostali do řady šancí a bylo jich možná více než za předešlá utkání dohromady. Sami na gólmana, trefili jsme tyč, Král to dával vedle. Když jsme se domácím herně vyrovnali, tak jsme dostali čtvrtý gól. Sice jsme v závěru měli dvě velké šance, ale nic se již nezměnilo. Ale výsledek hovoří za vše a domácí vyhráli zaslouženě.