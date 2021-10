Slavoj Český Krumlov – Tatran Prachatice 2:0 (0:0)

Branky: 85. Vávra, 89. Růžička. ŽK: 3:3 (Gelnar, Vávra, Tůma – Sedláček, Hornát, Rauscher). Rozhodčí: Přibyl – Němec, Mach. Diváci: 245.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Prachatice mají dobře složené mužstvo a potvrdily, že nejsou v tabulce na předních příčkách náhodou. Bylo to velmi těžké utkání, hrálo se celých devadesát minut v plném nasazení. Pro diváky to bylo ideální, pro mě už trochu horší. My navázali na zahazování šancí z minulého utkání na půdě Táborska. Jen v první půli jsme měli dva samostatné úniky, ale nedokázali jsme ani jeden z nich zužitkovat. Soupeř ze hry neměl prakticky žádnou větší možnost, hrozil pouze z dobře zahrávaných standardních situací. Po změně stran jsme měli asi desetiminutový hluchý úsek, kdy iniciativu převzaly Prachatice, ale pak jsme se opět vrátili k naší hře a přišly i další šance. V těch největších ze standardky trefil Kabele břevno a pak zase Růžička nastřelil tyč. Nadále jsme hráli trpělivě a zbytečně nebláznili, což svědčí o vyzrálosti týmu a věřil jsem, že mužstvo má sílu, aby zápas rozhodlo ve svůj prospěch. To se nakonec potvrdilo, když Vávra v 85. minutě nadvakrát prostřelil hostujícího gólmana a pak ještě v samotném závěru Růžička druhým gólem pečetil naše vítězství. Výhry si ceníme, utkání svou úrovní odpovídalo tomu, že se střetly dva celky ze špičky krajského přeboru.“

Josef Raušer, trenér Prachatic: "V prvním poločase jsme měli tři zajímavé brejky, které jsme asi mohli vyřešit lépe. Ale jinak byl Krumlov v prvním poločase lepší. Měl balon pod kontrolou a větší pohyb, ale z toho jen jednu či dvě větší šance, které zachránil Pepa Hopfinger. Ve druhé půli jsme hru vyrovnali Dvacet minut jsme byli lepší, své šance ale nedali. Měli jsme dvě či tři, na druhé straně soupeř dvakrát nastřelil břevno. Když to vypadalo, že se zápas schyluje k remíze, udělali jsme hrubou chybu a soupeř to potrestal. Druhý gól již nic neřešil. Ale padl znovu po naší chybě. Myslím si, že zápas parametry boje o špic krajského přeboru měl. Bylo tam hodně soubojů, plno pohybu, ale znovu říkám, Krumlov byl o něco šťastnější a asi i o málo lepší. Zkrátka pokud děláme takové chyby, tak nemáme na čele tabulky co dělat. Musíme hrát bez chyb. To se nám nedařilo v Krumlově, předtím ve Strakonicích a Olešníku. Proto jsme tyhle zápasy prohráli. Až tyto chyby přestaneme dělat, tak můžeme myslet na to, že bychom tyto týmy mohli porážet."

FK Olešník – Junior Strakonice 4:2 (2:1)

Branky: 17. a 68. Miklík, 22. Toth, 63. Lafata – 65. Máška, 78. Krejčí. ŽK 0:3 (Zelenka, Krejčí, Nosek). Diváci: 130. Rozhodčí: Kaštánek – Jevčák, Jarolím.

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "První půle byla z naší strany opravdu kvalitní a po zásluze jsme vedli 2:0. Po přestávce jsme dvakrát polevili v koncentraci a soupeře tak malinko vrátili do hry. Museli jsme zase zabrat, abychom zápas dotáhli do vítězného konce.

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Chtěli jsme to opět hrát z bloku odzadu a spoléhat na brejkové situace. Prokázala se však velká herní kvalita Olešníka, který naše plány nabourával skvělou hrou. Olešník byl v utkání lepším týmem a zaslouženě zvítězil. Výborně hrál Lafata, který první dva góly domácích připravil a třetí dal sám. Velice nebezpečný byl v útoku Dudek, vzadu to pak jistil výborně Rožboud."

TJ Dražice - Olympie Týn nad Vltavou 5:0 (3:0)

Branky: 5. Bareš, 32. Mareš, 36. Hojdar, 47. Stuchlík, 76. Štecher. ŽK 2:3 (Stuchlík, Veselý – Dumbrovský, Štos, Mravec). Diváci: 130. Rozhodčí: Vican – Žemlička, Ondřej.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „První desetiminutovku jsme měli ve své moci a podařil ose nám dát vedoucí gól. Ta druhá patřila hostům a měli tam dvě šance, ale nejprve Štos po samostatném úniku přestřelil a stejně dopadla i nebezpečná hlavička po rohu. My jsme se pak znovu dostali do hry, byli jsme až do přestávky lepší a podařilo se nám dát dva góly. Ve druhé půli už jsme soupeře vůbec k ničemu nepustili. Před týdnem v Třeboni jsme klidně mohli vyhrát také, ale selhali jsme v koncovce, teď jsme si to tedy vynahradili. Dá se říct, že do čeho jsme kopli, to spadlo do brány.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Dražice byly po celý zápas jasně lepší, jejich hráči hráli agresivně, bojovali a po zásluze zvítězili. Nám se zápas vůbec nepovedl. Citelně nám chyběli Boček a Maxa. Na tenhle zápas musíme rychle zapomenout a připravit se na další utkání."

TJ Osek – SK Rudolfov 2:1 (1:0)

Branky: 17. a 55. Hoch – 75. Keřka. ŽK 1:4 (Šrámek – Dvořák, Hlavatý, Rampa, Kocina). Diváci: 130. Rozhodčí: Panský – Brom, Hrkal.

Josef Mráz, trenér Oseka: "Tak, jak jsme předpokládali, bylo to poměrně těžké utkání. Bylo to hodně o soubojích a soupeř potvrdil, že má v této sezoně velice kvalitní tým. Mají tam plno vysokých hráčů, takže jsme museli hrát trochu jinou hru. Oba dva góly jsme dali po standardkách, první gól po rozehraném trestném kopu, druhý dal Honza Hoch rovnou z trestňáku. Výhra je to velice cenná, dotáhli jsme se v tabulce na Prachatice, máme bod na Olešník a čtyři na vedoucí Český Krumlov. Jsme zkrátka tam, kde jsme chtěli být."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "V Oseku se nám dlouhodobě nedaří, což se potvrdilo i tentokrát. Už to máme asi nějak v hlavách. Přestože jsme se snažili a bojovali, soupeř zaslouženě zvítězil."

SK Jankov – FC MAS Táborsko B 3:0 (3:0)

Branky: 10. Klíma, 22. Kroneisl, 25. Sypal. ŽK 3:1 (Fajtl, Beránek, Kollár – Brabec), ČK 0:1 (66. Voneš). Diváci: 108. Rozhodčí: Peterka – Klátil, Kollmann.

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „Rozhodně se jednalo z naší strany o nejlepší poločas této sezóny, a to jak výsledkový, tak i herní. Vstoupili jsme do zápasu aktivně a za pětadvacet minut jsme vstřelili tři góly, což nás samozřejmě dost uklidnilo. Celý první poločas byl v naší režii a hráče musíme pochválit. Po změně stran jsme trochu vyklidili pole a přenechali iniciativu hostům. Ti měli velmi mladou sestavu a nutno říct, že zápas v žádném případě nevzdali a za druhou půli zaslouží pochvalu zase oni. Od 66. minuty navíc hráli v deseti, přesto se snažili utkání alespoň zkorigovat. Nicméně si myslím, že jsme to dotáhli k pohodlnému vítězství celkem v poklidu a při pohledu na počet šancí je naše výhra naprosto zasloužená. Ceníme si i druhého čistého konta v řadě.“

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „Do zápasu jsme tentokrát vstoupili hodně vlažně a do 25. minuty třikrát inkasovali, čímž bylo utkání v podstatě rozhodnuto. Druhý poločas už jsme odehráli lépe, bohužel bez gólového efektu. Soupeři gratuluji k zaslouženému vítězství.“

FK Protivín – Sokol Sezimovo Ústí 7:1 (3:1)

Branky: 38., 62., 65. a 83. Jaromír Vorel, 4. Kvasnička, 42. Dan, 68. Hrynevich – 22. Škarda. ŽK: 1:2 (Dan – Prokeš, Škarda). Diváci: 100. Rozhodčí: Krčín – Albert, Klátil.

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Již ve 4. minutě jsme šli do vedení, ale paradoxně nám vedení spíše uškodilo, než aby nás povzbudilo. Přestali jsme běhat, nefungovala organizace hry a soupeř si během dvaceti minut vytvořil tři gólové šance a ve 22. minutě po zásluze vyrovnal. Až poté jsme si zřejmě uvědomili, že se nikdo neporazí sám. Přidali jsme na aktivitě a podařilo se nám vstřelit dva góly těsně před přestávkou. Do druhého poločasu jsme šli s cílem přidat čtvrtý gól a definitivně soupeře zlomit. A to se nám v rozmezí mezi 62. a 68. minutou třemi góly povedlo. A protože Míra Vorel měl svůj den a apetit, v 83. minutě přidal svůj čtvrtý gól a stanovil tak výsledek na konečných 7:1."

SIKO Čimelice – TJ Blatná 6:0 (1:0)

Branky: 44. Petřík, 48. Káš, 52. Hegen᠆bart, 57. Šťástka, 59. vlastní (Hrádek), 90. Maršík. Diváci: 70. Rozhodčí: Izugrafov – Dunovský, Žurek.

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Výsledek vypadá jednoznačně, ale my dali první gól až těsně před přstávkou. Prvních dvacet minut byl soupeř lepším týmem. V utkání si vytvořil možná pět tutovek, ale žádnou neproměnil. Výsledek je tak trochu zavádějící. My hráli v úvodu na tři obránce, ale nedokázali jsme dostat přihrávku na středovou řadu, a tak jsme to po dvaceti minutách vrátili na čtyři vzadu. Až poté jsme je začali přehrávat. Povedl se nám však vstup do druhého poločasu, kdy jsme dali v sedmi minutách tři góly a pak jsme si již zápas pohlídali. Ale musím říci, že hlavně v první půli jsme se na výhru hodně nadřeli.“

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Opět vysoká porážka, ale musím říci, že první poločas byl našim nejlepším v soutěži. Soupeře jsme prakticky k ničemu nepustili, vytvořili si plno brankových šancí, ale ani jednu neproměnili. Buď jsme netrefili bránu, nebo to bylo málo důrazné se slabými střelami. Chvíli před poločasem se tam srazili naši dva hráči, byl z toho rohový kop a domácí přímo z něj dali vedoucí branku. I přes tento gól jsem kluky o přestávce pochválil, jelikož hráli opravdu dobře. V úvodu druhého poločasu nás tam vymotal domácí hráč, dal to přesně za háčky a zvýšil na 2:0. Pak jsme během asi deseti minut dostali další tři góly a bylo po zápase. Škoda druhé půle, ta první ukázala, že se toho kluci nemusejí bát."

ZVVZ Milevsko – Jiskra Třeboň 2:1 (1:1)

Branky: 8. Süsmelich, 82. Kutil – 10. vlastní (Málek). ŽK: 2:3 (Barda, Hejl – Hromádka, Týnavský, Collin). Rozhodčí: Ondřej – Krčín, Albert. Diváci: 101.

Martin Petr, trenér Milevska: "Na pohled to asi žádný krásný fotbal nebyl. Z naší strany to bylo hlavně o bojovnosti. V první půli byl soupeř asi o něco fotbalovější. My šli po pěkné akci do vedení, ale brzy jsme si dali vlastňáka, což nás znovu dostalo trochu na zem, ale poločas jsme uhráli za 1:1. Po přestávce již jsme byli o trochu lepší, přidali na důrazu, hráli trochu výš a soupeře napadali. To vše nás osm minut před koncem odměnilo vítězným gólem po další pěkné akci. Pak již jsme to ubojovali za tři body. Po zápase přišla ta správná euforie, kluci se nastartovali, dostali nový impulz a museli si vzpomenout na vítězný pokřik. Je to super."

Petr Skála, trenér Třeboně: „ Do zápasu jsme vstoupili špatně, protože jsme už v 8. minutě inkasovali. Střelu jednoho z domácích hráčů Jakub Skála vyrazil, ale na dorážku už byl krátký. Za dvě minuty jsme však dokázali po pěkné akci vyrovnat, když Týnavský zleva odcentroval, Tůma šel před brankou do souboje a domácí si po jeho ataku v tísni srazili míč do sítě. Milevsko, které pět kol nevyhrálo, se pak nadechlo k náporu a náš brankář zlikvidoval jednu tutovku. V té chvíli jsme nehráli moc dobře. Velkou příležitost jsme však poté měli i my, ale přímý kop Bartoše domácí gólman vyrazil na roh. V závěru první půle ještě Milevsku nebyl uznaný gól kvůli ofsajdu. Po změně stran se hrálo spíše od vápna k vápnu, bez větších šancí a duel směřoval k remíze. V 82. minutě jsme však udělali velkou chybu, neboť jsme po dlouhém balonu nechali mezi penaltou a hranicí velkého vápna volného protihráče, který nikým neatakován rozhodl.“