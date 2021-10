Jiskra Třeboň – TJ Osek 2:0 (2:0)

Branky: 20. (pen.) a 30. Hromádka. ŽK: 2:5 (Bartl, Bartoš – Šrámek 2, Kubiš, J. Říský, Čapek). ČK: 0:1 (68. Šrámek). Rozhodčí: Peterka – Polák, Brom. Diváci: 125.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Proti velice kvalitnímu soupeři nám vyšel především první poločas. V něm jsme byli aktivní a dokázali jsme to promítnout i do skóre. Ve 20. minutě přišel ve vápně faul na Matouška a Hromádka nám z pokutového kopu zajistil vedení. Po půlhodině hry vybojoval balon Tůma a na konci této akce byl znovu Hromádka, jenž přidal druhou trefu. Osek má velice kvalitní tým, silný střed pole a výborné hráče jako třeba Kubiše, bratry Říské nebo bývalého brankáře Dynama Křížka, což potvrdil hlavně po změně stran, kdy získal převahu. My však výborně a zodpovědně bránili a všechny ošemetné situace jsme dokázali vyřešit. Jsem spokojený, vítězství nad takovým protivníkem si vážíme.“

Roman Malý, asistent trenéra Oseka: "Zápas nás nezachytil v dobrém rozpoložení, jako bychom nebyli dost motivovaní. Od začátku bylo vidět, že to není ono. Soupeř hratelný byl, ale bylo to spíše o našem výkonu. Nepředvedli jsme to, co v ostatních zápasech. Jeli jsme sem ve dvanácti lidech, v desáté minutě se zranil Brabec a museli jsme střídat. Nechali jsme si dát gól z penalty, když nás do té doby Třeboň ničím neohrozila. My měli v první půli takové tři čtyři náznaky šancí, ale nebylo to dotažené. Chyběla tomu lehkost, větší chuť. Ve druhé půli jsme se sice snažili tlačit dopředu, vypracovali jsme si jednu gólovku, ale Třeboň si vedení pohlídala. Dobře bránila, my se těžko dostávali do jejich obrany. Čtvrt hodiny před koncem jsme si ještě nechali vyloučit Šrámka a dohrávali o deseti. Hru pak již nebylo jak oživit. Zápas jsme si prohráli prakticky sami."

TJ Blatná - Slavoj Český Krumlov 0:7 (0:4)

Branky: 25., 32. a 60. Vaněk, 4. a 70. Tůma, 42. a 72. Švec. ŽK: 1:1 (Kůst - Tůma). Rozhodčí: Ondřej - Polák, Panský. Diváci: 150.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Kvalita Krumlova je daná. My měli navíc sestavu o dost ořezanou, když chybělo několik hráčů, kteří by jinak nastoupili. Přestože jsem chtěl, abychom vydrželi co nejdéle bez inkasované branky, tak jsme jsme první gól inkasovali po pár minutách a bylo vidět, kdo je pánem na hřišti. Nemohli jsme očekávat nějaký jiný výsledek, i když těch sedm branek je zase až moc. My, když jsme se sporadicky dostali do nějaké šance, tak jsme ji neproměnili. Výsledek tedy hovoří za vše."

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "Zápasy proti papírově slabším týmům bývají ošemetné především z důvodu možného podcenění, ale v našem případě to neplatilo. Pomohl nám rychlý vedoucí gól Tůmy už ve čtvrté minutě, po němž jsme hru zcela jednoznačně ovládli a Blatné jsme za celý zápas dovolili pouze tři standardky. Výrazně jsme si vylepšili skóre, ale musím říct, že kromě sedmi gólů jsme ještě celou řadu příležitostí zahodilili. Jsem také rád, že se brankově prosadila naše letní posila Patrik Vaněk, který zaznamenal hattrick."

Tatran Prachatice – SK Jankov 7:2 (6:1)

Branky: 9., 13. a 29. Babka, 19. Sedláček 21. Makoš, 39. Pecka, 63. Mizera vl. – 38. Schönbauer (11), 76. Benda. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Rozhodčí Mach – Brom, Zurek.

Josef Raušer, trenér Tatranu Prachatice: "Jak vždy říkám, že jsme neefektivní a spálíme plno šancí, tak tentokrát jsme byli skoro stoprocentní. Gólů sice mohlo být i více, ale to by bylo pro soupeře kruté, protože zápas byl herně vyrovnaný. Dokonce prvních deset minut byl Jankov více na balonu, nemohli jsme se dostat z půlky, ale pak přišla smrtící půlhodina a bylo po zápase. O přestávce jsme museli zvýšit v kabině hlas, protože ty parametry hry, které od hráčů chceme, nenaplňovali. Třicet minut druhé půle snese nějaké měřítko. Byli jsme na balonu, dali gól. Poslední čtvrthodina byla o ničem. Hosté věděli, že s tím nic neudělají a my se předháněli v hloupostech. Výsledek tedy skvělý, ale některé atributy hry musíme zlepšit."

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: „Na co trenér kluky nejvíce upozorňoval, že Prachatice mají smrtící brejky, tak přesně to rozhodlo zápas. Nebyli jsme schopni soupeřovy rychlé přechody vůbec bránit, ani je zastavit faulem, a on každý útok zakončil gólem. Bylo to frustrující. Prvních deset minut bylo v našem podání dobrých, ale pak jsme do třicáté minuty pětkrát inkasovali a bylo vymalováno. Je třeba uznat útočnou kvalitu Tatranu, ale my to domácím naším laxním bráněním strašně moc ulehčili. Od třicáté minuty se zápas v podstatě jen dohrával, protože byl rozhodnutý. U nás šlo jen o to, aby ta ostuda byla co nejmenší.“

Junior Strakonice – SIKO Čimelice 4:2 (2:0)

Branky: 13. Krejčí, 18. Krejčí (pen.), 59. Krejčí, 87. Zahrádka – 53. Říha, 72. Rozhoň. ŽK: 2:4 (Nosek, Krýsl - Káš, Nekl, Smetana, Petřík). Diváci: 92. Rozhodčí: Žemlička – Kaštánek, Kollman.

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: "Výkon to od nás i přes výhru moc dobrý nebyl. Soupeř hrál od začátku odzadu a hodně opatrně. Měli jsme tam situace, ze kterých se dalo vytěžit více, nicméně Krejčí otevřel skóre po závaru před bránou. Pak jsme měli výhodu penalty a uskočili o dva góly. Pak jsme otěže hry trochu popustili, navíc jsme museli nuceně střídat a přeorganizovat obranu Než si to sedlo, tak tam byly velké chyby. Několikrát jsme si koledovali o gól. Se vstupem do druhé půle se naše hra nezlepšila a inkasovali jsme gól. Soupeř se dostal trochu do hry, ale naštěstí dal Krejčí třetí branku. Soupeř to pak otevřel a hrálo se nahoru dolu. My si dali po standardce vlastence, ale pak zvýšili Zahrádkou na 4:2. Sice výhra, ale nebyl to od nás dobrý výkon. Byly tam i individuální chyby, za které by nás lepší soupeř potrestal. Ale konec dobrý, všechno dobré. Jsme v horní polovině tabulky."

Tomáš Smrčina, trenér SIKO Čimelice: "Neodehráli jsme rozhodně špatný zápas a nebyli horší než domácí. Ale našimi chybami v defenzivě jsme Junioru prakticky darovali čtyři góly jak na zlatém podnose. Stále se to opakuje, necháme volného hráče na vápně proti bráně a nikdo není schopen ho obsadit. Bránění je špatné a dostáváme pak plno laciných gólů. Když dostaneme čtyři góly, tak se dá těžko se zápasem něco dělat. Herně to od nás špatné nebylo. Stále jsme dotahovali, dvakrát to bylo o gól. Dokonce jsme dali i na 3:3, ale pro ofsajd gól nebyl uznán. Myslím si, že alespoň bod jsme si zasloužili."

Táborsko B – FK Protivín 6:3 (1:2)

Branky: 51. a 73. Havrda, 22. Mácha, 60. De Almeida, 64. Kubovský, 76. Škrleta – 5. a 65. J. Vorel, 13. Zb. Vorel. ŽK: 2:2 (Jansa, Činčura – Dan, Štěpka). Diváci: 84. Rozhodčí: Klátil – Krčín, Albert.

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „Měli jsme opět velmi špatný vstup do zápasu a po třinácti minutách jsme prohrávali 0:2. Naštěstí se nám podařilo dát do poločasu kontaktní gól. Do druhé půle jsme změnili rozestavení, začali jsme hrát aktivněji a postupně se začali prosazovat. Nakonec se skóre zápasu zastavilo na divokých 6:3, a to jsme ještě spoustu dalších šancí zahodili. Tým mohu pochválit pouze za druhý poločas.“

Miroslav Říha, trenér FK Protivín: "Proti posílenému domácímu týmu jsme měli o motivaci postaráno a podařilo se nám do zápasu výborně vstoupit. Po úvodní čtvrthodince jsme vedli o dva góly po gólech bratrů Vorlů. Domácím se ve 22. minutě podařilo po rohovém kopu snížit, přesto se v našem podání jednalo o nejlepší poločas v této sezóně. Ve druhém poločase se již projevila kvalita, kondice a hlavně efektivita domácích a zápas otočili a po zásluze vyhráli. I přes šest obdržených branek a vysokou porážku si obě mužstva zaslouží pochvalu za předvedený fotbal, který se musel divákům líbit."

Týn – Milevsko 2:0 (1:0)

Branky: 19, a 54. Dobal. ŽK: 1:1 (Dobal – Marvan). Diváci: 100. Rozhodčí: Dunovský – Izugrafov, Kaštánek.

Václav Mareš, trenér Týna: "Chtěli jsme napravit nepovedené utkání z minulého týdne a jsem rád, že se nám to podařilo. Až na prvních patnáct minut, kdy jsme byli opět nekoncentrovaní, nemám hráčům co vytknout. Zápasu jsem se ale obával, protože nám chyběli dva klíčoví hráči Mravec a Maxa, ale nakonec jsme utkání zvládli i díky dvěma góly Vladimíra Dobala. Milevsko nebylo jednoduchým soupeřem, má mladý běhavý tým, ale na náš bojovný výkon to tentokrát nestačilo. Nejlepšími hráči byl tentokrát celý tým."

Martin Petr, trenér ZVVZ Milevsko: "Prvních třicet minut jsme byli lepším týmem, bohužel jsme neproměnili tři gólovky. Největší šance jsme měli po standardkách, kdy domácí podržel výborný gólman. Bohužel, po těchto šancích jsme neuhlídal standardku soupeře. Náš celek je po posledních porážkách ještě trochu křehký, takže nás obdržená branka srazila dolu. Těžko jsme se pak dostávali zpět do utkání."

SK Rudolfov - FK Olešník 1:1 (0:0)

Branky: 55. Říha – 76. Toth. ŽK 0:2 (Miklík, Beko). Diváci: 100. Rozhodčí: Jevčák – Němec, Lepič.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Bod za remízu s technicky i organizačně velmi vyspělým soupeřem bereme. I když po penaltě, kterou náš gólman David Keřka za stavu 1:0 chytil, jsme věřili ve vítězství. K výkonu rozhodčích se raději vyjadřovat nebudu, protože bych ho musel označit za nejslabší, který jsem v této sezóně viděl."

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "Věděli jsme, že na Rudolfově moc branek nepadá a nejspíš to bude o prvním gólu. Dle průběhu utkání si myslím, že byla dělba bodů spravedlivá."

Sokol S. Ústí – Dražice 2:5 (1:3)

Branky: 18. Škrábek, 80. J. Škarda – 30. a 69. Mareš, 32. M. Stuchlík, 41. Studenovský, 89. J. Štecher. ŽK: 2:1 (8. V. Škarda, 60. Podroužek – 52. M. Stuchlík). Rozhodčí: Albert – Přibyl, Klátil. Diváků: 90.

Ladislav Šebek, trenér Sokola Sezimovo Ústí: „Z hlediska nasazení a přístupu k utkání to od kluků bylo v pořádku, v tom jim nemůžu nic vytknout. Bohužel nemáme dovednost na míči a kazíme spoustu přihrávek. Oproti našim soupeřům je v tom rapidní rozdíl a herní kvalita byla i tentokrát na straně soupeře. Dražice musím pochválit. Vždycky se o nich mluvilo jako o ryze bojovném a tvrdém týmu, ale tady hrály kombinační fotbal a myslím si, že mají dobrý tým a jsou v horních patrech tabulky oprávněně.“

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „V prvních deseti minutách jsme hráli poměrně dobře, ale pak jsme přestali hrát a domácí toho využili ke vstřelení vedoucího gólu. Nám se ale ještě do přestávky podařilo výsledek otočit a pak už jsme si to pohlídali. Fotbal ale z obou stran nestál za nic. Náš výkon tentokrát nebyl dobrý a na domácích bylo vidět, že na nich leží deka, protože byli úplně bezzubí.“