Branky: 27. (pen.) Kuna, 34. Vávra, 45. M. Švec – 15. Štos, 38. Dvořák. ŽK: 4:4 (Růžička, Chytrý, Vávra, Svoboda – Stoklasa, Dobal, Vařil, Houska). Rozhodčí: Vican – Krčín, Šimek. Diváci: 100.

Č. Krumlov: Š. Beránek – V. Beránek (83. Vaněk), Kabele, M. Švec – Vávra, Svoboda, Novák, Chytrý, Kuna – Strapek (87. Kořínek), Růžička.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Podle mého názoru byl Týn jedním z nejlepších mančaftů, s nímž jsme se na jaře střetli. Proti kvalitnímu soupeři s rychlým přechodem do ofenzivy jsme to neměli jednoduché, ale pro diváky to musel být atraktivní fotbal, neboť se hrálo nahoru dolů, s řadou šancí a v prvním poločase i s pěti góly. Hosté se po čtvrthodině ujali vedení po samostatném úniku z půlky hřiště, my ve 27. minutě vyrovnali zásluhou Kuny z penalty, která byla nařízena za faul na Chytrého. Do vedení nás poslal ve 24. Vávra, když prostřelil brankáře, soupeř však chvíli na to srovnal stav po našem nedůrazu střelou z hranice vápna. Účet úvodního dějství uzavřel těsně před přestávkou Švec, když po prodlouženém balonu od Růžičky přehlavičkoval týnského brankáře. Šance se na obou stranách rodily i po změně stran, kdy se oba celky více zaměřily na rychlé brejky, ale do střelecké listiny už se nikdo nezapsal. Za zmínku stojí ještě krásný moment z konce zápasu, kdy chtěl hostující Dobal z půlky překonat našeho vyběhnutého gólmana, ale Štefan Beránek se stihl vrátit a zákrokem jak z televize tuto příležitost zmařil. Hosty musím pochválit za výborný fotbal, pro nás jsou to další tři velmi důležité body v honbě za předními příčkami.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Do Českého Krumlova jsme jeli s respektem, obzvlášť když se nám před zápasem rozpadla celá obrana. Museli jsme improvizovat a pozměnit sestavu. První poločas byl naprosto vyrovnaný, šance byly na obou stranách. Vstřelili jsme dvě branky, ale přesto jsme poločas prohráli 2:3. Škoda branky ve 45. minutě, kterou jsme domácím, dá se říct, darovali. Ve druhém poločase si troufám říci, že jsme byli lepším mužstvem. Měli jsme brankové příležitosti, šli jsme minimálně sami dvakrát na brankaře, ale neproměnili jsme. Myslím si, že nevyhrálo lepší mužstvo, ale to šťastnější. V Krumlově jsme si zasloužili bodovat. Hráče musím pochválit, hráli výborně. Domácí se museli o výsledek obávat až do poslední minuty. Naším nejlepším hráčem byl Tomáš Houska, ale pochvalu zaslouží celý tým."

SK Jankov – Jiskra Třeboň 3:2 (2:0)

Branky: 40. a 51. Popelka, 42. Kollár – 76. a 86. Rezek. ŽK: 1:0 (Klíma). Rozhodčí: Boček – Nedvěd, Vican. Diváci: 148.

Třeboň: J. Skála (78. Flaška) – Zavadil, Kopecký (41. Kubín), Cimerhanzl, Týnavský – Schneider, Kubata (78. Bartl), Rezek, Matoušek – P. Tůma, Hromádka.

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: „Vrátili jsme se na vítěznou vlnu, což bylo po minulé facce na Rudolfově důležité. Díky dvoudennímu dešti nebyl terén bůhvíjaký a obě mužstva tomu přizpůsobila taktiku. Hrál se jednoduchý fotbal se spoustou nakopávaných míčů. Oba mančafty měly nějaké šance, naštěstí pro nás se nám je podařilo proměnit v závěru prvního poločasu a z vyrovnaného průběhu jsme o půli vedli 2:0. Na začátku druhého poločasu jsme zvýšili na 3:0 a vypadalo to na klidné dohrání zápasu. Jenže jsme dovolili soupeři po dvou rychlých akcí snížit na rozdíl jedné branky a v závěru jsme se o výsledek báli. Nicméně troufám si tvrdit, že na celkový počet šancí jsme si o ten gól vyhrát zasloužili. Určitě umíme hrát lépe, ale počítají se body.“

Petr Skála, trenér Třeboně: „Začali jsme špatně a domácí si připravili několik šancí. Poté jsme je měli i my, když běžel Pavel Tůma dvakrát sám na branku. V závěru úvodní půle jsme v rozmezí tří minut po obrovských chybách inkasovali dva góly a v 51. minutě Jankov zvýšil na 3:0. Pak jsme se ke slovu dostali i my, Michal Rezek dvěma trefami snížil a domácí se v samotném závěru ještě strachovali o vítězství. Je to škoda, protože nás opět potopily velké kiksy.“

TJ Blatná – Tatran Prachatice 1:1 (1:0)

Branky: 42. Bulka – 95. Kasík. ŽK: 5:3 (Čadek 2, Chlanda, Bláha, Král). ČK: 1:0 (86. Čapek). Diváci: 250. Rozhodčí: Ondřej - Dunovský, Panský.

Blatná: Chlanda – Levý, Kůst, Bláha, M. Sedláček (J. Sedláček) – Bulka, Hlaváč, Šimůnek (54. Říha), Míka – Král (93. Maleček), Čadek.

Prachatice: Jar. Rauscher – Gramblička, Hornát, Makoš, Kovář – M. Sedláček, T. Pravda (63. Linhart), Jakub Rauscher, Srch – Iliev, Kasík.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "V prvním poločase byly Prachatice jasně lepší, přehrávaly nás. Byl to velký rozdíl. Soupeř byl fotbalovější, výborně kombinoval, měl řadu šancí. Hned v úvodu chytil Chlanda jasnou tutovku. V první půli pak musel ještě několikrát na poslední chvíli hasit situace před brankou. Přečkali jsme tlak a podařilo se nám po brejku a zatažení Šimůnka a následném centru na penaltu dát vedoucí gól, kdy se výborně trefil Bulka. Nakonec jsme poločas, ve které byli hosté lepší, vyhráli my. Druhá půle již byla vyrovnanější. Ale po dvou žlutých kartách za zakopnuté balony jsme přišli o vyloučeného Čapka. V závěru šel sám z půlky na branku Říha, ale po delší kličce již zakončil slabě a dobíhající obránce soupeře stihl balon před brankou. V nastaveném čase jsme to sehráli netakticky a po čase jsme inkasovali gól. Před zápasem bych určitě bod bral. Byť byl soupeř lepší, tak jsme mu nakonec bod darovali."

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Přijeli jsme do Blatné ve dvanácti lidech. Chyběl Jirka Pravda, Kupka, Pecka je dlouhodobě zraněný, chyběl i Hušek a Sova. Od začátku jsme však byli lepší a soupeř se prakticky k ničemu nedostal. Sudí nám neuznal podle mého regulérní gól, naopak domácí se dostali do vedení. Pak již to bylo složité. Domácí zalezli a bránili. Měli tam jeden brejk, po kterém jsme to vykopávali z prázdné brány. My sice kromě jedné či dvou šancí ve druhé půli nic neměli, ale po půl hodině to mělo být o pět branek pro nás a nebylo co řešit. Když pak vyrovnáte minutu před koncem, tak tu remízu berete."

FK Protivín – SK Rudolfov 5:1 (2:0)

Branky: 41. a 58. Říha, 16. Hrachovec, 59. Zeman, 70. Hrynevich – 64. Pouzar. ŽK 0:0. Diváci: 100. Rozhodčí: Albert – Jevčák, Pravda.

Protivín: Pícha - Dan (80. Sháněl), Vojta, Zach, Barbotkin – Hrachovec (71. Hrachovec), Vorel Zbyněk, Štěpka, Nedvěd (60. Hrynevich) – Zeman, Říha (80. Kvasnička).

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Zápas, který se musel divákům líbit, vůbec nebyl tak jednoznačný, jak vypovídá výsledek. V ofenzívním zápase jsme byli produktivnější, a proto vyhráli. Celé utkání bylo herně vyrovnané, ale dnes jsme měli dva nejlepší hráče Patrika Hrachovce a Martina Říhu na naší straně. V 16. minutě jsme šli do vedení po individuální akci Patrika Hrachovce, pak měli hosté několik šancí na vyrovnání, které nevyužili. Důležitý moment byl náš gól do šaten na 2:0 a když jsme dvěma slepenými góly po hodině hry zvýšili na 4:0, bylo o vítězi rozhodnuto."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Výsledek je pro nás hodně krutý. Snažili jsme se hrát fotbal, ale domácí nám po hezkých rychlých akcích dávali góly. Prohra je vysoká, ale nedá se nic dělat, jedeme dál."

FC MAS Táborsko B – Junior Strakonice 4:2 (4:2)

Branky: 6. a 31. Škrleta, 4. Thioub, 8. Činčura – 20. Máška, 44. Rozhoň (11). ŽK 2:1 (Jansa, Ott – Funda). Rozhodčí: Pravda – Přibyl, Albert. Diváků: 65.

Táborsko B: Lukeš – Větrovský, Trantýr, Chotovinský, Pajer (46. Koblasa) – Kubovský (64. Brabec), Kabeš, Jansa, Činčura (46. Ott) – Thioub (64. Zeman), Škrleta (90. Jelen).

Strakonice: Kozlík – Petráň (14. Čapek), Staněk, Rozhoň, Funda – Chalupa, Míčka (46. Zelenka (56. Nosek), Zahrádka, Máška – Krejčí, Šourek (84. Rojík).

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do utkání jsme skvěle vstoupili, na soupeře vlétli a už v šesté minutě vedli 3:0. A kdyby to po patnácti minutách bylo už 5:0, tak by se nikdo nemohl divit. Bohužel jsme pak ale přestali hrát a bláznivý poločas se zastavil na skóre 4:2. Ve druhé půli jsme šli dvakrát sami na bránu, ale ani jednu z těchto šancí jsme nedokázali proměnit. To se ukázalo už v předchozích utkáních. Kluci hrají s chutí, vytváříme si spoustu gólových příležitostí, ale bohužel je neproměňujeme. Doufám, že budeme v herně dobrých zápasech pokračovat, a navíc v nich zlepšíme koncovku.“

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonice: "Začátek zápasu byl jak z hororu, do desáté minuty to bylo 3:0. Měli jsme problémy na levé obraně. Bek nám tam udělal několik chyb. Hned v první minutě z toho bylo břevno, o chvíli později po centru z jeho strany první gól, podobná situace a druhý gól a v 8. minutě centr z druhé strany, zazmatkovali jsme ve vápně a 3:0. Trochu jsme se pak zvedli a vrátili se do utkání brankou Mášky. Domácí však byli rychlí a dynamičtější a přišla další naše chyba dozadu a 4:1. Před poločasem jsme z penalty snížili na 4:2, trochu nás to vrátilo do zápasu. Po změně stran jsme to zlepšili, ale gólově jsme se zkrátka neprosadili."

TJ Dražice – TJ Osek 1:4 (0:2)

Branky: 85. Holub – 12. a 64. D. Říský, 18. a 74. Carda. ŽK: 2:2 (Novotný, Stuchlík – Kubiš, Rybák). Rozhodčí: Zíka - Gerhardt, Pejša. Diváků: 110.

Dražice: Žák – Novotný, Horka (64. Jakub Stuchlík), Šimák, Turek – Böhm (46. Holub), Veselý, Vačlena, Řezníček – L. Stuchlík, J. Štecher (73. Běhoun).

Osek: Křížek – P. Rybák, Krejčí, Kubiš, Němeček, J. Říský, Šrámek, Hoch – Sigmund (67. Maroušek) – Carda (85. D. Rybák), D. Říský (73. Čapek).

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Osek byl jednoznačně nejlepším soupeřem, kterého jsme na jaře potkali. Po celý zápas byl herně lepší, a navíc to dokázal držet od první do devadesáté minuty. Přehrál nás úplně ve všem a za celé utkání nás prakticky k ničemu nepustil. Od většího debaklu nás zachránil brankář Žák, který zneškodnil nejméně čtyři další tutovky soupeře.“

Josef Mráz, trenér Oseka: "Musím kluky opravdu pochválit, protože tentokrát zahráli to, co bych si představoval. Hlavně v první půli, to jsme domácím nedali vůbec žádnou šanci. Naopak to klidně mohlo být klidně o pět branek. Domácí měli prakticky jen první minutu a pak jsme již měli vše ve svých rukách a celý zápas pod kontrolou. Gól dali domácí tím, že náš bek odkopával míč, trefil jejich hráče a od něho se to odrazilo do brány. Nešťastný gól. Domácí měli pár trestných kopů, ale ty jsme si ohlídali. Zápasu by asi odpovídalo 0:8."

FK Olešník – FC ZVVZ Milevsko 2:1 (0:1)

Branky: 62. vlastní (Vakoč), 87. Šíma – 2. Souček. ŽK 1:2 (Beko – Vakoč, Kosobud). Diváci: 132. Rozhodčí: Žemlička – Němec, Kaštánek.

Olešník:

Milevsko: Dvořák – Hejl (76. Pich), Vakoč, Petr, Kosobud – Kortan, Marvan, Bártík, Přibyl – Souček (77. Kálal), Hadáček.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Milevsko přijelo velmi dobře fyzicky a takticky připravené. Jsme rádi, že jsme uspěli, ale byly to těžce vybojované tři body."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Velká škoda, na bod v Olešníku bylo. Šance jsme měli, ale nevyužili je. Nakonec hloupě prohrajeme. Celkově zápas snesl vysoké měřítko. Šance byly na obou stranách, hrálo se ve vysokém tempu. Nicméně jsme o gól chudší. Gól Olešníka zaváněl ofsajdem, na druhé straně, to nám to neprohrálo. Jak říkám, měli jsme šance, tutovky, nedali je a škoda, že jsme to nedotáhli alespoň na bod. Olešník má ale svou kvalitu. Lafata skvělý, do druhé půle to rozhýbal Hezoučký. Sílu dopředu zkrátka mají velkou."