Branky: 87. Rauscher – 29. Růžička. ŽK: 2:2. (Iliev, Hornát – M. Švec, V. Beránek). Rozhodčí: Panský – Polák, Ondřej. Diváci: 100.

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher (76. Kovář), Hornát, Kupka, J. Pravda – Kasík (73. Linhart), Jakub Rauscher, Hušek, Sedláček – Makoš, Iliev.

Č. Krumlov: Š. Beránek – M. Švec, Kabele, Kuna – Strapek, Svoboda, Novák, Chytrý (60. Kořínek), Vávra – V. Beránek (71. Vaněk), Růžička.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Tentokrát jsme třicet minut hráli to, co jsme si řekli. Pak jsme z toho zbytečně vypnuli a navíc máme dál problém s koncovkou. Řekl bych, že bychom si za první půli zasloužili alespoň gól. Ten dal soupeř a pak tam měl ještě nějaké šance. V kabině jsme si něco řekli, ale ve druhé půli jsme začali bojovat až v posledních dvaceti minutách, kdy přišly i nějaké šance. Ale je třeba říci, že Krumlov ve druhé půli zahodil takové čtyři výborné šance. Tentokrát se na nás usmálo štěstí a podařilo se nám v závěru vyrovnat. Ale gól jsme si za celý zápas zasloužili. Ale neproměněné šance nyní budou trápit Krumlov."

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Myslel jsem si, že minulý zápas s Táborskem byl maximem toho, kolik jsme dokázali zahodit šancí. Bohužel, naše vystoupení v Prachaticích to ještě předčilo. A myslím tím skutečně stoprocentní příležitosti, kdy už stačí třeba jen balon usměrnit do prázdné branky… Úvodních dvacet minut jsme nehráli příliš důsledně, ale potom se to zlepšilo a začali jsme si vytvářet tlak a šance, což vyústilo v 29. minutě ve vedoucí gól, kdy střelu Strapka z vápna prachatický brankář vyrazil a Růžička míč doklepl do sítě. Ještě do přestávky běžel sám na gólmana Beránek, ale orazítkoval jen tyč, Růžička se ocitl osamocený před brankářem a trefil jen jeho a to samé Vávra. Po změně stran se pokračovalo v obdobném duchu. Domácí statečně bojovali a hráli na rychlé brejky, které vznikaly právě po námi neproměněných akcích. Za to nás soupeř potrestal tři minuty před koncem. Z naší strany přišla zbytečná ztráta, když jsme se balon místo do autu snažili uhrát a následoval rohový kop. Po něm doputoval odražený balon na vápno, kde stál zády domácí hráč, který z otočky trefil přímo šibenici. Musím, uznat, že to byla krásná střela. Máme tři kola před koncem soutěže, musíme se s tím nějak poprat. Bohužel, v poslední době je to jako přes kopírák. Prostě neproměňujeme šance.“

Jiskra Třeboň – FC ZVVZ Milevsko 3:1 (1:1)

Branky: 13. Matoušek, 67. Kubata, 85. Tůma – 14. Kortan. ŽK: 1:0 (Kubata). Rozhodčí: Boček – Ondřej, Nedvěd. Diváci: 189.

Třeboň: Kopecký – Schneider (80. Týnavský), Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš - Matoušek, Kubata, Hromádka, Radosta (87. Kocanda) – Kubín (86. Blažek), P. Tůma (89. Škarda).

Milevsko: Neužil – Kálal, Vakoč, Pich, Martin Hejl – Přibyl, Marvan, Souček (79. Souček), Kortan (68. Süsmelich) – M. Dvořák (89. Imbr), Hadáček.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Milevsko se u nás prezentovalo jako nepříjemný a úporný protivník. Ve 13. minutě jsme sice vstřelili vedoucí gól, který zaznamenal Matoušek, ale než jsme se vzpamatovali, bylo vzápětí vyrovnáno. Do přestávky jsme zahrozili ještě především dvěma pokusy Kubaty. Druhý poločas nabídl podobný scénář. Hosty jsme do žádné vážné akce nepustili, i když opticky to bylo poměrně vyrovnané a oba celky měly několik zajímavých standardek. V 67. minutě přidal druhou branku Matoušek a krátce před koncem pojistil vítězství Tůma. Potvrdili jsme tak plný bodový zisk z Dražic a jsem rád, že jsme utkání zvládli. I proto, že nemohli nastoupit Průcha s Rezkem.“

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Nedaří se a navíc jsme ke všemu ještě zdecimovaní zraněními. Před zápasem jsme ještě museli překopávat sestavu. K dlouhodobě zraněným přibyli další. Druhý poločas to byla z naší strany křeč, i když klíčovými momenty zápasu byla naše neproměněná penalta a pak hrubá chyba gólmana. Těžko k zápasu co více říkat."

TJ Blatná – SIKO Čimelice 2:4 (1:3)

Branky: 5. Bulka, 47. Míka – 9. Nekl, 16., 44. a 46. Petřík. ŽK: 2:0 (Kůst, Sedláček). Diváci: 150. Rozhodčí: Krčín – Kollmann, Brych.

Blatná: J. Sedláček – Levý (30. F. Hrádek), Kůst, Bláha, M. Sedláček – Novák (89. Outlý), Hlaváč, Maleček (70. Jiřinec), Bulka – Král (46. Fiřt), Míka.

Čimelice: Šípek – Vitá, Listopad, Maršík, Rambous – Hák (41. Klimeš), Nekl, Káš, Petřík – Říha (74. Nosek), Hegenbart (85. Ulč).

Michal Vanduch, trenér Blatné: "Na soupeře jsme si věřili, protože se kluci zvedli a v posledních zápasech hráli docela dobrý fotbal. Bohužel jsme museli těsně před zápasem řešit další dvě absence. To již pro nás byl dost zásah, protože kádr máme dost úzký. Vedli jsme od páté minuty, vypadalo to dobře, ale vlastní nedůsledností kolem vápna a ve vápně jsme posadili soupeře na koně. Ten nám dal v první půli tři branky a my už s tím nic nedokázali udělat. Hned po začátku druhé půle, jsme si nechali dát další zbytečný gól, sice jsme obratem snížili, nějaké šance ještě sice byly, ale již jsme to nedokázali otočit. Jednak na to nebyly síly a jednak soupeřům hru strašně zjednodušujeme. Vybojujeme plno balonů, hrajeme solidně dozadu, i když tomu počet obdržených branek neodpovídá, hrajeme dobře ve středu pole, ale jsme jaloví směrem dopředu. Místo abychom soupeře přečíslili, nedáme si přihrávku na tři metry a naopak inkasujeme z protiútoku. Opět to byl zápas, kdy jsme nebyli horší, ale soupeři jsme k výhře pomohli."

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Sice jsme dostali rychlý gól, ale stejně rychle jsme odpověděli a utekli o tři góly. Druhý poločas se prakticky jen dohrával. Domácí měli v sestavě hodně dorostenců, neměli gólmana Chlandu. Nesnažili se o kombinaci a hráli to rychle nahoru. Útočníci dobře zabíhali za naší obranu. Jinak my se snažili hrát po zemi. Hrálo se hodně ze široka a bylo to pro všechny fyzicky docela náročné. V posledních čtyřech zápasech jsme prohráli jen jednou, a to na béčku Táborska, kde jsme dokonce vedli o dva góly. Trochu výsledky v poslední době děláme a jsem rád, že jsme to v Blatné zvládli. Nyní bychom rádi něco uhráli se Strakonicemi, protože na závěr máme Olešník a Krumlov."

Rudolfov – Osek 1:3 (1:1)

Branky: 3. Pouzar – 35. Krejčí, 47. David Říský, 72. Hoch (11). ŽK: 1:2 (Hajný – Krejčí, Hoch). Diváci: 50. Rozhodčí: Jevčák – Vican, Leiš.

Osek: Křížek – Rybák, Krejčí, Kubiš, Hromíř – Brabec (67. Sigmund), Šrámek, Němeček, Hoch, Čapek – D. Říský.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "V zápase jsme rychle vedli, ale vedení se nám nepodařilo udržet. Osek ukázal svoji sílu i chuť jít si za postupem. Jarní část soutěže patří jednoznačně tomuto celku."

Josef Mráz, trenér Oseka: "Hned na začátku jsme dostali branku z penalty. Nevím zda byla, ale byla písknutá, tak asi ano. Trochu nás to zbrzdilo, byli jsme dvacet minut takoví jaloví. Postupně jsme se rozehrávali a srovnali. V závěru první půle jsme již byli podle mého lepší. Ve druhé půli jsme na ně vlítli a během chvíle šli do dvoubrankového vedení. Znovu jsme pak polevili, soupeř to začal hrát jednoduše nakopávanými balony, my udělali dvě chyby, ze kterých mohli domácí skórovat. Jednu šanci jim však chytil Křížek a druhou dali vedle. Pak se to již dohrávalo. Domácím uškodilo, že chvíli po penaltě v úvodu zápasu odstoupil Pouzar. Penaltu sehráli na rozehrávku a Pouzar tam dojížděl do souboje a zranil se."

Junior Strakonice – Olešník 0:1 (0:0)

Branka: 56. Szó. ŽK: 5:1 (Žáček, Funda, Zahrádka, Máška, Lízal – Vonášek). Rozhodčí: Vican – Kaštánek, Pečenka.

Strakonice: Lízal – Zahrádka, Žáček, Rozhoň Čapek – Nosek, Děd (85. Zelenka), Funda, Petráň (82. Zábranský) – Doležal, Tipanic (46. Máška).

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Přijel velice zkušený tým. My první poločas bránili, snažili se a docela to ustáli. Oni měli plno rohů, tlačili nás, ale vše jsme zvládli. Měli jsme tam dvě šance, ale bez využití. Ve druhé půli jsme tam vyrobili chybu, kterou soupeř využil. Na konci utkání ještě Olešník kopal penaltu, tu nedal a my to ještě otevřeli. Byl tam ještě jeden sporný zákrok, vypadalo to na penaltu pro nás, ale zkrátka ji sudí nepískl. Celkově byla kvalita na straně Olešníka. My dali příležitost opět mladým hráčům, všichni obstáli, takže výhled do budoucnosti je optimistický. Hrálo se v solidním tempu, ale Olešník má vyspělejší fotbalisty, kteří byli lepší na míči. Výborně o sobě vědí a hrají to na rychlé přihrávky. A to ještě Lafata s Rožboudem nastupovali až v samotném závěru."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Náš výkon ani zdaleka nebyl optimální, ale tři body se počítají. Výsledek byl tentokrát lepší než předvedená hra."

Táborsko B - Jankov 3:4 (1:2)

Branky: 4. Jansa, 74. Zeman, 87. Kubovský – 3. Klíma, 35. Benda, 68. Schönbauer z pen., 89. Popelka. ŽK: 1:2 (Jansa – Popelka, Klíma). Rozhodčí: Němec – Žemlička, Hanzlíková. Diváků: 25.

Táborsko B: Lukeš – Ott (46. Jelen), Trantýr, Chotovinský, Pajer – Kubovský, Brabec, Jansa, Činčura – Thioub, Zeman.

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do utkání vstoupili lépe hosté a brzy šli i do vedení, ale nám se hned vzápětí podařilo vyrovnat Jansou. V první půli byl ale soupeř lepší na míči a podařilo se mu pak ještě jednu šanci proměnit. Ve druhém poločase se nám podařilo vyrovnat hru, jenže pak se bohužel kopala penalta po nastřelené ruce Trantýra a my dostali třetí gól. Kluci ale ani za tak nepříznivého stavu nesložili zbraně a góly Zemana a Kubovského srovnali na 3:3, což bylo samozřejmě fantastické. Bohužel v 90. minutě se odrazil míč v našem vápně k hostujícímu útočníkovi a ten rozhodl utkání ve prospěch Jankova. Hráčům samozřejmě patří pochvala za to, že dokázali v utkání dotáhnout nepříznivý stav 1:3 a vyrovnat, o to víc nás všechny samozřejmě mrzí inkasovaný gól v poslední minutě.“

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: „Byť tomu výsledek úplně neodpovídá, obzvlášť, když jsme rozhodující gól vstřelili v devadesáté minutě, tak si troufám říct, že jsme zápas po většinu času drželi pod kontrolou. Hráli jsme aktivně, vytvářeli si šance a nevyhráli jsme větším rozdílem jen díky neproměňování šancí a laciným obdrženým brankám. Nicméně kluky musím pochválit za celých devadesát minut. První poločas byl jasně v naší režii, skvěle nám hráli oba kraje, především Schönbauer byl k nezastavení. Druhý poločas už byl vyrovnanější, ale když jsme se dostali do dvoubrankového vedení, myslel jsem, že zápas dohrajeme ve větším klidu. Jenže jsme dovolili soupeři nejen snížit, ale i vyrovnat. Rozhodující branka byla poměrně šťastná, každopádně tři body jsme si jednoznačně zasloužili!“

Týn nad Vltavou – Dražice 3:5 (1:3)

Branky: 20. Dobal, 58. Vařil z pen., 67. Maitak – 85. a 90. +2 Běhoun, 12. Stuchlík, 25. Mareš, 44. Šimák. ŽK: 2:2 (Houska, Vařil – Veselý, Štecher). Diváci: 90. Rozhodčí: Dimitrov – Albert, Žemlička.

Dražice: Žák (69. Holub) – Bareš, Horka, Veselý, Turek – Novotný, Šimák, D. Štecher, J. Stuchlík (79. Běhoun) – Mareš, Řezník (90. Hořejší).

Václav Mareš, trenér Týna: "Zápas proti Dražicím se nám vůbec nepovedl. Hlavně v prvním poločase jsme vyhořeli, hosté nás přehráli v chůzi. My jsme si vytvořili nějaké náznaky šancí, ale nedokázali jsme je zužitkovat. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, dokázali jsme vyrovnat, ale to bylo z naší strany všechno. Hosté nám přidali ještě dvě branky a zaslouženě vyhráli. Jsem zklamaný nejen z výsledku ale i z předvedené hry. Dražice byly hratelné a o to víc mě to mrzí. Nejlepší hráč zápasu byl Tomáš Maxa."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Jsme rádi, že jsme to prolomili a konečně zase podali bojovný a kolektivní výkon. V prvním poločase jsme byli lepší a mohli jsme vést i výraznějším rozdílem, ale další šance jsme promarnili. Ve druhé půli na nás soupeř vlétl a podařilo se mu vyrovnat, nám se ale dařilo chodit do brejků a dva z nich jsme dokázali proměnit. Myslím si, že z celkového pohledu jsme si tři body zasloužili. Nutno říct, že se nám už podruhé během jara v průběhu utkání zranil gólman. Do branky šel znovu Marian Horka a neinkasoval.“