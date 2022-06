Branka: 36. (PK) Vakoč. ŽK: 2:2 (Vakoč a Sedláček – Chotovinský a Koblasa). Diváci: 100. Rozhodčí: Leiš – Izugrafov, Panský.

Milevsko: P. Dvořák – Kálal Vakoč, Kosobud, Hejl – Přibyl (72. Suchan), Marvan, Bártík (90. Pich), Kortan (46. Sedláček) – Souček (83. Imbr), Hadáček (58. Süsmelich).

Táborsko B: Lukeš – Větrovský, Trantýr, Chotovinský, Koblasa – Ott, Jansa, Kabeš, Činčura, Zeman (46. Kubovský) – Brabec (58. Škrleta).

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Přijel mladý a perspektivní tým. My máme také docela mladý tým a dnes jsme asi měli o trochu více štěstíčka než soupeř. V prvním poločase jsme byli o něco lepší, po změně stran jsme tam měli řadu ztrát míčů uprostřed hřiště a mladíci z Táborska nás uběhali. K vyrovnávacímu gólu jim chybělo opravdu málo. Musíme si přiznat, že tentokrát jsme byli šťastnější. Sezona byla taková rozporuplná. Fotbalově to nebylo vůbec špatné, hlavně na jaře jsme předváděli dobré výkony, což se muselo divákům líbit, na druhé straně jsme ztráceli v posledních minutách zbytečně body. Tam se projevila v koncovce trochu nezkušenost, ale jinak je to velice perspektivní tým. Mohli jsme však skončit o nějakou tu příčku výše."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „V první půli se hrál vyrovnaný zápas mezi vápny a s minimem šancí na obou stranách. Bohužel pro nás se ale soupeř dostal do vedení z penalty, které předcházela srážka domácího hráče s naším brankářem. Do druhého poločasu jsme přeskupili sestavu ve snaze s nepříznivým výsledkem něco udělat. Do útoku jsme proto nasadili nejprve Kubovského a po něm i Škrletu. Byli jsme pak častěji u míče a dokázali jsme si vytvořit i nějaké šance, ale bohužel to žádný gólový efekt nepřineslo a domácí už svoje hubené vítězství uhájili.“

FK Protivín – TJ Blatná 6:1 (3:0)

Branky: 46., 74. a 77. Hrachovec, 27. a 30. Říha, 43. Zach – 68. Míka. ŽK: 2:2 (Hrynevich, J. Vorel – Bláha, Kůst). Diváci: 140. Rozhodčí: Tůma – Macko, Izugrafov.

Protivín: Barbotkin (65. Pícha) - Dan (55. Zeman), Vorel Zbyněk, Vojta, Zach – Hrachovec, Bečvář, Buko Leroy, Vorel Jaromír, Hrynevich (65. Urban) – Říha Martin.

Blatná: J. Sedláček – Levý, Kůst, Bláha, F. Hrádek – Uldrich (30. Outlý), Hlaváč, Maleček, Bulka – Štok (75. Antoš), Míka (90. Prokopec).

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Zasloužené vítězství proti omlazenému soupeři, o kterém jsme rozhodli již v první poločase třemi góly. Po snížení na 4:1 jsme přidali další dvě branky a v poklidu dohráli zápas. Byl jsem rád, že jsme k zápasu přistoupili zodpovědně a se sezonou se rozloučili vítězně. Tentokrát zaslouží pochvalu celý náš tým."

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Domácí mají vyspělé a zkušené mužstvo, které má spolu odehráno několik let v krajském přeboru. Byl tam vidět kvalitativní rozdíl, přesto jsme s domácími drželi krok. První branku jsme dostali až ve 27. minutě. Bohužel jsme první tři branky domácím tak trochu darovali zbytečnými chybami, špatným obsazováním hráčů. Tím nijak nesnižuji výkon domácích. Hráli jsme s ještě mladším týmem než obvykle, chybělo spoustu hráčů, ale pro ty, kteří nastoupili poprvé, to byla dobrá zkušenost."

TJ Dražice – Tatran Prachatice 5:2 (2:2)

Branky: 11. a 34. Mareš, 29. (pen.) a 58. J. Štecher, 71. D. Štecher – 40. (pen.) a 42. Makoš. ŽK: 2:6 (J. Štecher, L. Stuchlík – Hopfinger. J. Rauscher, Pravda, Sedláček, Kupka, Kasík). Diváci: 88. Rozhodčí: Kaštánek – Jevčák, Dunovský.

Dražice: Žák – Novotný, Veselý, Hořejší, Šimák (44. Machart, 90. Vl. Stuchlík) – Běhoun (55. M. Stuchlík), J. Štecher, D. Štecher, Böhm (59. Koloušek) – Mareš (90. J. Stuchlík), L. Stuchlík.

Prachatice: Hopfinger - Jar. Rauscher, Kupka, Pravda (68. Gramblička), Luňáček - Hušek (46. Sova), Jakub Rauscher, Kasík, Sedláček - Makoš, Linhart.

Tomáš Hořejší, hrající trenér TJ Dražice: „V první půlhodině hry jsme měli navrch a podařilo se nám dostat do dvoubrankového vedení. Pak jsme bohužel přestali hrát a vlastními chybami umožnili soupeři, aby v závěru poločasu během několika minut vyrovnal. Hned na začátku druhé půle se nám podařilo získat vedení zpátky, vrátili jsme se k výkonu z úvodu utkání a Prachatice už prakticky k ničemu nepustili. Mohli jsme nakonec vyhrát i výraznějším rozdílem, protože jsme vedle tří gólů měli ještě další velké šance. Jsme spokojeni a diváci snad také, protože góly padaly po hezkých akcích.“

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Několik hráčů přejelo z utkání béčka v Mirovicích rovnou do Dražic. Byl z toho uvolněný pouťák, který skončil zaslouženou výhrou domácích. Přesto si myslím, že kdybychom se věnovali více hře a ne rozhodčímu, i když některé výroky byly zajímavé, tak mohl být výsledek jiný. Všichni jsme již rádi, že je sezona za námi."

SK Jankov – Junior Strakonice 1:1 (0:1)

Branky: 67. Mizera – 16. Zelenka. ŽK: 3:1 (Popelka, Kollár, Hanzlík – Funda). Diváci: 78. Rozhodčí: Mach – Votava, Kollmann.

Jankov:

Strakonice: Lízal – Čapek, Rozhoň, Staněk, Funda – Máška, Zelenka, Benedikt, Míčka, Kafka (58. Zábranský) – Krejčí (90. Kozlík).

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: "Po celý zápas jsme měli převahu, ale gólových příležitostí zase tolik ne. Soupeř se nemusel nikam hnát, jelikož v šestnácté minutě vstřelil krásnou branku z nějakých šedesáti metrů. My se dočkali vyrovnání v 67. minutě, vstřelit vítěznou trefu se nám už ale nepodařilo. Řekl bych, že je remíza spravedlivá. Skončili jsme na pátém místě, vyhráli krajský pohár, takže sezónu hodnotíme kladně."

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Za ukrutného vedra se všichni kluci vydali ze všech sil a byl to z naší strany poctivý kolektivní výkon. Nádhernou branku dal Zelenka, když ze šedesáti metrů přehodil brankáře. Takový Schick číslo dvě. Zvedl hlavu, podkopl míč a bylo to tam. Pak jsme soupeře nechali hrát, byli více zalezlí, ale dostali se do čtyř brejků, ze kterých jsme mohli výhru pojistit. To se nepodařilo a nějakých dvacet minut před koncem jsme inkasovali vyrovnávací branku. Ale i tak vezeme z Jankova velice cenný bod. Nejlepším našim hráčem byl Jirka Máška a velice dobrý zápas odehráli stále ještě dorostenci Zábranský a Kafka. Jsou příslibem do budoucna."

Slavoj Český Krumlov – SIKO Čimelice 2:1 (2:0)

Branky: 14. Růžička, 21. Kořínek – 90. Ulč. ŽK: 1:0 (Svoboda). Diváci: 215. Rozhodčí: Nedvěd – Vican, Boček.

Český Krumlov: Š. Beránek – M. Švec, Kabele, Kuna – Kořínek (84. Ryneš), Svoboda, Novák, Strapek, Vávra (88. Ptáček) – Růžička, Vaněk (78. V. Beránek).

Čimelice: Bašta – Hegenbart, Listopad, Bednařík, Pšenička, Nosek – Klimeš (75. Kostohryz), Nekl (65. Ulč), Maršík, Petřík – Šťástka.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Bylo to těžké utkání, poslední krok nebývá jednoduchý. Všichni jsme to měli v mysli. Čimelice přijely s čistou hlavou, hrály uvolněný fotbal a vytvořily si i několik šancí. Nám však vyšel úvod střetnutí a v 21. minutě jsme vedli 2:0. Nejprve Novák vyslal kolmicí za obranu Růžičku, který sám proti brankáři nezaváhal. Před druhou trefou Novák vyvezl balon, přihrál do křídla Vaňkovi, který prudkým centrem na přední tyči našel Kořínka. Měli jsme i další možnosti, včetně tyček či samostatných nájezdů, ale tyto šance jsme nezužitkovali, což do jisté míry pramenilo z nervozity. Ke konci ještě střídající Václav Beránek, který se po dvaceti letech loučil s krumlovským dresem a po sezoně odchází do Zlaté Koruny, neproměnil pokutový kop. V závěru jsme to trochu vypustili a hosté po rychlém brejku dvou na jednoho snížili. Po psychické stránce to byl velmi náročný duel a jsem rád, že jsme jej nakonec zvládli. Po sestupu z divize jsem slíbil, že se do tří let vrátíme, což jsme nyní splnili. Chtěl bych poděkovat hráčům za to, jak náročné jaro, v němž jsme se museli potýkat s řadou zranění i nemocí a pokaždé se nám nedařilo zcela podle představ, zvládli a jakým způsobem hlavně závěr soutěže dohráli.“

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Hráli jsme to odzadu a čekali na nějaké brejky. To nám v prvním poločase docela vycházelo a měli jsme tam tři nebezpečné střely. Pak jsme však udělali chybu v rozehrávce a soupeř nás potrestal. Pak jsme to dvakrát nedokázali přerušit nás půlce a inkasovali druhou branku. Domácí byli sice silnější na míči, ale to vše v prostorách, kde nás to neohrožovalo. Hrát se o tři minuty déle, možná by se Krumlov o výhru strachoval. Musím říci, že ten poslední zápas jsme odehráli velice dobře. Na to, že jsme měli na lávce dva dorostence a chytal kluk z béčka, tak jsme to zvládli velice solidně. U našeho gólu byli zrovna ti dva mladí kluci, kteří se postupně dostali na hřiště. Sice jsme prohráli, ale z Krumlova jsme odjížděli se vztyčenou hlavou."

FK Olešník - Jiskra Třeboň 3:0 (0:0)

Branky: 76. Hezoučký, 83. Vojta, 86. Toth. ŽK: 2:2 (Štěch, Kalášek – Schneider, Hromádka). Diváci: 100. Rozhodčí: Přibyl – Ondřej, Panský.

Třeboň: J. Skála – Schneider (80. Kocanda), Cimerhanzl, Zavadil (73. Bartl), Bartoš – Matoušek, Kubata, Rezek, Radosta (60. Týnavský) – Tůma, Hromádka.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Vzhledem k tomu, jaké panovalo vedro, tak se hrál celkem slušný fotbal. První poločas byl vyrovnaný. Ve druhém se díky střídáním a změnou rozestavení projevila naše kvalita a po pěkných akcích jsme vyhráli zaslouženě 3:0."

Petr Skála, trenér Třeboně: „Myslím, že jsme nezačali špatně, i když jsme byli trochu pod tlakem, protože Olešník má velmi kvalitní hráče a některé z nich jsem trénoval v dorostenecké lize. Domácí měli první šanci, pak i my, ale Rezek ji neproměnil, takže poločas skončil bez branek. Po změně stran to dlouho vypadalo podobně, ale v 73. minutě jsme museli kvůli zranění stopera Zavadila sáhnout do sestavy a pak jsme během deseti minut dostali tři góly. Je to škoda, dalo se to uhrát, ale zase jsme nebyli kompletní a někteří hráči už odjeli na dovolenou, čemuž moc nerozumím, ale taková je asi doba… Je to naše nejvyšší jarní porážka, nikde jsme herně nepropadli, chyběly nám však branky, které jsme nedokázali dávat. Na druhou stranu méně gólů než my inkasovaly jen dva týmy. U mužstva končím a přesouvám se k třeboňské mládeži, která získala statut střediska mládeže, což je veliký úspěch. Mým nástupcem u mužů bude Karel Bicenc.“

SK Rudolfov – FK Olympie Týn nad Vltavou 1:2 (1:1)

Branky: 32. Šindelář – 7. Mezera, 70. Dobal. ŽK: 0:1 (Dumbrovský). Diváci: 40. Rozhodčí: Lepič – Němec, Žemlička.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Poslední zápas jsme neodehráli v plné sestavě, přesto jsme chtěli sezónu zakončit domácí výhrou, abychom se vítězně rozloučili s hráči, kteří u nás po sezóně skončí. Když se nám podařilo relativně rychle odpovědět na úvodní gól hostů, věřili jsme, že zápas otočíme, ale Týn byl v tomhle směru šťastnější a rozhodl zápas ve svůj prospěch.

Václav Mareš, trenér Týna: "Měli jsme výborný vstup do zápasu a už v sedmé minutě jsme se dostali do vedení. Po akci Jakuba Hudečka otevřel skóre Jan Mezera. Potom naše aktivita trochu opadla, domácí převzali iniciativu a po zásluze v závěru prvního poločasu vyrovnali Šindelářem. Druhá polovina byla vyrovnaná, šance byly na obou stranách, ale nám se nakonec podařili vstřelit vítěznou branku po rohovém kopu Vladimírem Dobalem. Hráči si na Rudolfov věřili, chtěli jsme vyhrát a skončit tak na šestém místě, a to se nám také podařilo. S výkonem hráčů jsem naprosto spokojený. Nejlepší hráčem byl Lukáš Stoklasa."